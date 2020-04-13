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 Суспільство, За кордоном
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 За добу в РФ виявлено 2558 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість заражених перевищила 18 тисяч

У Росії зафіксовано 2558 нових випадків коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Telegram-каналі російського оперативного штабу з контролю та моніторингу поширення інфекції.

За останню добу в Росії підтверджено 2558 нових випадків коронавірусу в 62 регіонах, зафіксовано 18 летальних випадків. За добу в Росії повністю одужали 179 осіб.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад половину нових випадків зараження COVID-19 у Китаї виявлено у тих, хто повернувся з Росії

Також за даними російського оперштабу, в окупованому Криму виявлено один випадок зараження коронавірусом.

"Загалом на сьогодні в Росії зареєстровано 18 328 випадків коронавірусу. За весь період зафіксовано 148 смертей, одужали 1470 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російська окупаційна адміністрація Криму приховує реальні дані щодо захворюваності на коронавірус на півострові.

За її словами, офіційно в Криму повідомили про 28 випадків коронавірусу і близько 200 госпіталізованих з підозрою. При цьому на півострові більшості осіб, які контактували з інфікованими пацієнтами, не проводили тести на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188605
 
   
 Топ коментарі
 
НЕДОПУСТИМО МАЛО !!! За сутки в РФ выявлено 2 558 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных превысило 18 тысяч - Цензор.НЕТ 3082НАДО ПОДНАПРЯЧЬСЯ И РВАНУТЬ ,КАК ГОВОРИТСЯ ,ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ АМЕРИКУ !!! За сутки в РФ выявлено 2 558 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных превысило 18 тысяч - Цензор.НЕТ 577ВСЕМ КАЦАПАМ ВЗЯТЬ ПАЛКИ СО СТАЛИНЫМ И НА ПАРАД ПОБЕДОБЕСИЯ !!! За сутки в РФ выявлено 2 558 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных превысило 18 тысяч - Цензор.НЕТ 1423
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И летальных только 18,а выздоровели 179 и в Крыму одЫн заболевший?))) звиздят кацапы -там полная дура уже
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Китайці задовбались ловити тих "перевірених" російськими тестами.
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я вижу камни для раши Програмером подобраны неплохо.
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НЕДОПУСТИМО МАЛО !!! За сутки в РФ выявлено 2 558 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных превысило 18 тысяч - Цензор.НЕТ 3082НАДО ПОДНАПРЯЧЬСЯ И РВАНУТЬ ,КАК ГОВОРИТСЯ ,ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ АМЕРИКУ !!! ВСЕМ КАЦАПАМ ВЗЯТЬ ПАЛКИ СО СТАЛИНЫМ И НА ПАРАД ПОБЕДОБЕСИЯ !!! За сутки в РФ выявлено 2 558 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных превысило 18 тысяч - Цензор.НЕТ 1423
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И летальных только 18,а выздоровели 179 и в Крыму одЫн заболевший?))) звиздят кацапы -там полная дура уже
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Да только у нас проверили 30 тыщ,
а в рашке 1.3 миллиона не удевительно что у них больше больных
по статистике.
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Китайці задовбались ловити тих "перевірених" російськими тестами.
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Более 18 тыс. с гаком.А гак сколько? Да так себе - 328.
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Mozno na 10 umnozat v raske kak minimum po ix danim.Realno situacija gorazdo xuze cem oni dajut.Vrut u nix takaja natura vrat ecio s ordinskix vremion За добу в РФ виявлено 2558 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість заражених перевищила 18 тисяч - Цензор.НЕТ 6627
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И это не может не радовать! Расеяне, так держать! Даешь 10000 смертей от коронавируса ежедневно! А ведь можно еще и подсобить, "заминировать" эту и др. больницы. Такое телефонное "минирование" из Украины обойдется в десяток-другой грн, каждому кто позвонит , но нанесет ущерба экономике агрессора на многие млн. деревянных.
Украинцы, звоним на расейку и "минируем"!!!
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Крым ждет на отдых расеянских граждан! Там всего несколько десятков умерших от коронавируса, так что милости просим!)))
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Супер . Але мало . Надіюсь ситуація в московії піде по катастрофічному сценарію
від якого російсько-фашистські загарбники вже не оговтаються ніколи . Це зупинить фінансовані урядом РФ війни , теракти , збиття пасажирських літаків та отруєння людей по всьому світу .
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С наступающим половым органом бабушки вас расияне!
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Это всё враньё ! Там по регионах цифры просто зашкаливают.Всё списывают на ГРВИ.Там сотни тысяч заражённых.Если Москва уже не контролируема в этих процессах то в регионах просто тотальный звиздец.Тупо всё списывают на любые болячки и врут в отчётах.
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