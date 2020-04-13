 Соратник Трампа і спонсор республіканців Чера помер від коронавірусу в США. ФОТО

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.
"Стенлі Чера, відомий забудовник в Нью-Йорку і спонсор республіканців, який був співзасновником Crown Acquisitions, помер від ускладнень, пов'язаних з COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що йому було 70 років.
Повідомляється, що Чера також дружив з президентом США Дональдом Трампом. За даними Федеральної виборчої комісії, з 2016-го по 2019 рік Чера пожертвував 402,8 млн дол. організаціям, які підтримують президентство Трампа.
Також його компанія Chera's Crown Acquisitions підписала кілька угод в 2008 році з зятем Трампа і старшим радником Білого дому Джаредом Кушнером.
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c 24 марта достаточно, чтобы у умершего при жизни просто были "подозрительные симптомы", даже тест делать необязательно
удивительно (?), но с 24 марта смертность от коронавируса в США стало резко расти
Почему есть разница между смертью С коронавирусом и смертью ОТ коронавируса?
Простой пример.
У 90% населения планеты в организме есть вирус герпеса.
Если каждому умершему сделать тест на герпес, мы получим в большинстве случаев положительный результат, и таким образом по логике ВОЗ и действующих сейчас по ее распоряжению во всем мире врачей в причине смерти можно смело указать "Герпес".
Легким движением руки получаем "пандемию герпеса" с космической заражаемостью и смертностью.
але не під час "епідемії коронавірусу"
тепер достатньо, щоб за життя людинна чхнула, навіть тест можна не робити
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf (уважно останній абзац)
но напал Вирус, стало нечем дышать(вирус сидит в легких)
забрали в больницу,
подключили в аппарат дыхания.
организм не выдержал,
пациент умер
какие вопросы??
не было бы вируса,, сидел бы дома, жрал пицу,
не был забран в больницу..
умер от вируса - понятно и правильно написали.
а так можно написать, что получил кто-то инфаркт не от тромба в сердце,
а от того, что ел соленые огурцы позавчера на завтрак
Также его компания Chera's Crown Acquisitions подписала несколько соглашений в 2008 году с зятем Трампа и старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером.
Глупые американцы, срочно вызывайте наших шабуниных-наемов-лещенок, они быстро научат вас бороться с коррупцией.
Даже супер-держава США ничего пока поделать с ним не может.