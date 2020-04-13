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 Соратник Трампа і спонсор республіканців Чера помер від коронавірусу в США. ФОТО

У США від COVID-19 помер відомий нью-йоркський забудовник і спонсор Республіканської партії Стенлі Чера, який також був близьким другом президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Стенлі Чера, відомий забудовник в Нью-Йорку і спонсор республіканців, який був співзасновником Crown Acquisitions, помер від ускладнень, пов'язаних з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Соратник Трампа і спонсор республіканців Чера помер від коронавірусу в США 01

Зазначається, що йому було 70 років.

Повідомляється, що Чера також дружив з президентом США Дональдом Трампом. За даними Федеральної виборчої комісії, з 2016-го по 2019 рік Чера пожертвував 402,8 млн дол. організаціям, які підтримують президентство Трампа.

Також його компанія Chera's Crown Acquisitions підписала кілька угод в 2008 році з зятем Трампа і старшим радником Білого дому Джаредом Кушнером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пригрозив санкціями країнам, які не бажають забирати своїх громадян із США: Створюють неприйнятні ризики для американців

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188604
 
 
 Топ коментарі
 
Скоріше: тест померлого дав позитивний результат.
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 Антон Татарніков
Все умирают именно от осложнений, а не самого вируса. Однако в заголовках об этом практически никто не пишет. В том числе и CNN - A New York real estate mogul and friend of President Trump has died of coronavirus.
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а ты кто? Молодое бздо? Безбатченко???
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когда спят зубами к стенке. Рейган в гробу переворачивается, когда Трамп лижет очко ХЛУ
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умер от осложнений, связанных с COVID-19

заголовок не соответствует содержанию статьи
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Пропаганда она́ такая...
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Скоріше: тест померлого дав позитивний результат.
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https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf

c 24 марта достаточно, чтобы у умершего при жизни просто были "подозрительные симптомы", даже тест делать необязательно
удивительно (?), но с 24 марта смертность от коронавируса в США стало резко расти
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Ну, в Нью-Йорку так більше 400 чоловік на день померало.
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 Антон Татарніков
Все умирают именно от осложнений, а не самого вируса. Однако в заголовках об этом практически никто не пишет. В том числе и CNN - A New York real estate mogul and friend of President Trump has died of coronavirus.
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я в курсе, напрямую от коронавируса умирает всего 10% от официального их количества

Почему есть разница между смертью С коронавирусом и смертью ОТ коронавируса?
Простой пример.
У 90% населения планеты в организме есть вирус герпеса.
Если каждому умершему сделать тест на герпес, мы получим в большинстве случаев положительный результат, и таким образом по логике ВОЗ и действующих сейчас по ее распоряжению во всем мире врачей в причине смерти можно смело указать "Герпес".
Легким движением руки получаем "пандемию герпеса" с космической заражаемостью и смертностью.
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І не менучою смертністю
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Ну тут як глянути, якщо людина загибла від вогнепальноё зброї, то в свідотстві про смерть напишуть "помер від ран несувмісних с житям". Але ж не напишуть ща вмер від натискання спускового гачка. Так ось, якби гачок на зброї не натисли, людина прожила б довше. Так і з короновірусом, він як спусковий гачок. В поєднанні з болячками, які завжди є у людей, робе свою чорну справу. Не заразилася б людина, то б прожила більше.
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якщо померлій роблять розтин і знаходять розрив міокарду - це інфаркт, якщо обрив тромбу або крововилив - це інсульт
але не під час "епідемії коронавірусу"
тепер достатньо, щоб за життя людинна чхнула, навіть тест можна не робити
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf (уважно останній абзац)
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Сидел ентот себе дома со своими осложнениями, жрал вино с пицей.

но напал Вирус, стало нечем дышать(вирус сидит в легких)
забрали в больницу,
подключили в аппарат дыхания.
организм не выдержал,
пациент умер

какие вопросы??
не было бы вируса,, сидел бы дома, жрал пицу,
не был забран в больницу..

умер от вируса - понятно и правильно написали.

а так можно написать, что получил кто-то инфаркт не от тромба в сердце,
а от того, что ел соленые огурцы позавчера на завтрак
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Більшість померла від старості і серьйозних проблем зі здоров'ям. Просто, лікарям тепер легше все списати на коронавірус ніж на свою невдачу.
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Ну это мафиози со стажем Соратник Трампа и спонсор республиканцев Чера умер от коронавируса в США - Цензор.НЕТ 505и сразила его не пуля киллера а фигня которую и в микроскоп-то с трудом разглядишь ..
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Нихрена его в обычный оптический микроскоп не видно.
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Судя по последним публикациям СМИ раньше люди или вечно. Ну там бывало кто утонет или ножами друг друга потыкают. Но вот пришла СМЕРТЬ! КОРОНАВИРУС! И люди начали умирать на коленях.... Видите! Смотрите! Ещё один умер! УМЕР! Жил бы и жил вечно а тут бах - и Ковид.
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Коронавирус косит старых пердунов, не зря 69 летнее ***** спряталось со зрелым мальчиком в бункере😂
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Йооо! Так это из этого бункера Зеленский волосики пишет! А кто тот кто в наморднике с нашими бойцами фоткаться?????
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а ты кто? Молодое бздо? Безбатченко???
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Китайський вірус націлений проти сильних цього світу. Це ж тепер ні пересадки органів, ні імплантантів не зробиш.
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и нацелили его бедняки из китайских деревень. всё продумали гады необразованные.
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Теперь Трамп ему ничем не обязан. Совпадение? Не думаю.
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точно, Трамп его лично заразил. ну ты раскусил Трампа. и доказательства шикарны.
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По данным Федеральной избирательной комиссии, с 2016-го по 2019 год Чера пожертвовал 402,8 млн долл. организациям, занимающимся поддержкой президентства Трампа.
Также его компания Chera's Crown Acquisitions подписала несколько соглашений в 2008 году с зятем Трампа и старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером.

Глупые американцы, срочно вызывайте наших шабуниных-наемов-лещенок, они быстро научат вас бороться с коррупцией. Соратник Трампа і спонсор республіканців Чера помер від коронавірусу в США - Цензор.НЕТ 7671
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Кто самый сильный на Земле? Вирус! Хотя он и невидимый враг.
Даже супер-держава США ничего пока поделать с ним не может.
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не поверишь,но вирусы это вершина эволюции) Настолько вершина что даже не понятно, это уже жизни или уже не жизнь. У нас 40% генома - остатки вирусов, да и сами мы наполовину состоим из бактерий и вирусов. Эти ребята могут миллионы лет валяться в вечных льдах, оттаять и продолжить существование, такое человеку и не снилось. Если у человека с момента появления первого гоминида произошло скажем, 1 млн смены поколений, то у вирусов это происходит за сто лет. И их триллионы миллиардов.
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