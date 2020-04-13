 Трьох священників оштрафували за скупчення людей у храмі на Вербну неділю, ще щодо 12 матеріали вивчаються, майте ж совість! - Аваков

Про це у Twitter повідомив глава МВ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.
"Про вчорашнє скупчення людей у низці церков. Безвідповідальність і неповага до людського здоров'я не має до Бога жодного стосунку! Церковникам у 3-х випадках поліція призначила адмінштрафи. Ще щодо 12-ти - матеріали вивчаються. У нас свобода совісті, але ... майте ж совість!" - наголосив він.
Раніше повідомлялося, що за останніми даними МОЗ, Чернівецька область суттєво випереджає інші регіони за кількістю хворих на COVID-19, однак 12 квітня на Вербну неділю біля храмів у Чернівцях було доволі людно.
БУДЬМО УВАЖНІ (с)
"Ой ковіде-ковідоньку, ковіде-ковіде,
Не так видно тотих хорих, як тотих, що гниди..." (с)
Адже ми не забули, що російсько-українська війна триває - не тільки там, де за березень убито 14 наших воїнів (а з початку року - 44)? Ми ж не думаємо, ніби в московському генштабі НЕ працюють над тим, як скористатись пандемією для проведення в Україні своїх спецоперацій, див.відео з Рівного в першому коментарі?..
Москві ПОТРІБЕН вибух в Україні епідемії. Дуже. І Великдень (власне, весь Страсний тиждень) - ідеальна нагода, щоб такий вибух забезпечити. Особливо коли є на те "свій" ресурс.
І тому обидві наші Церкви київської традиції - ПЦУ і УГКЦ - сьогодні святкують в'їзд Христа в Єрусалим дистанційно, щоб нікого з своїх вірян не наражати на ризик, - а московські бійці зараженого патріархату (в якому вже 3 взводи "батюшок" злягло з коронавірусом!) продовжують, як бачимо, не зважаючи ні на урядові постанови, ні на пошесть у власних лавах, збирати людей до гурту, щоб нести вірус у маси((. І поліції, яка вп'ятнадцятьох ганяється за голим плавцем по пустирю, при цьому чомусь не видно. (Тут надвоє баба ворожила: або Москва напряму контролює Авакова, або місцеву владу - через своє ФСБ МП, чи як там ще, - то вже подробиці, суть від яких не міняється: на нас, з усією правдоподібністю, чекає важкий випробувальний тиждень, істинно - Страсний. )
Це можуть бути виступи "лідерів громадської думки" з закликами, напр., збиратися в парках-чи-де-там-ще проти абсурдних (і справді ж!) "карантинних заходів" уряду; можуть бути якісь чергові політичні провокації абощо, - та мало що може бути, що, взяте саме по собі, може виглядати безвідносним до війни та московської спецури (в Бергамо, нагадаю, був футбол, якого вирішили не скасовувати, а в Валенсії карнавал!), - але я тепер матиму чіткий маркер, кого варто слухати, а кого ні: якщо в питанні масових зібрань під час карантину людина займає ту саму позицію, що ПЦУ й УГКЦ, - ок, постою-послухаю, якщо ж ту саму, за збігом)), що й Московський патріархат - до побачення, чим би той збіг не пояснювано.
Ось так усе просто.
"Якщо у вас паранойя, це не значить, що за вами не стежать", каже амер. прислів'я. Може, в мене й паранойя, - але я з дитинства знаю, що в 1920 р. мого діда-добровольця вибило з лав УНР не поранення - а ТИФ. Дід вважав, що то була бактеріологічна війна, і що через неї ми й програли, - і я починаю тепер думати, що, може, він не так і помилявся. А вже про те, що в 1947-му проти українських повстанців НКВД застосовував бактеріологічну зброю, свідчень збереглося більш ніж досхочу. Не бачу жодних причин, чому цим разом противник відмовиться скористатися зброєю, що сама йде йому до рук.
Тож "будьмо уважні", як кажуть у церквах)).
З Вербною неділею всіх християн східного обряду!
And Happy Easter to all the rest!
ва вы и дальше сидите по норам и заражайтесь через канализационные системы.
Коронавирус выявляется не только в носоглотке, но и в фекалиях заболевших людей. Возможно ли заражение COVID-19 через канализацию? Есть свидетельства и исследования, подтверждающие: да, это возможно. Тогда получается, что жители многоквартирных домов, где есть больные коронавирусом соседи, рискуют подвергнуться заражению через "запахи" из чужого жилья.
Тепер ситуацію можна врятувати,оголосивши на п"ятницю-понеділок комендантську годину.
штраф-17 000 для України все-таки суттєвий..
Это такие же сказки и лохотрон. Просто менее зловредный. Но все равно лохотрон.
В християнській церкві священник звертається до прихожан - діти божі!
в московському сатанаті - раби!
Тут попкорном не обойтись.
Это видео (если у меня получилось его выложить) из Днепра, Преображенский собор в центре, вчерашняя Вербна неділя, толпа народа. Надеюсь, что этих попов тоже привлекут к ответственности, иначе на Пасху будет сплошной Армагедон. Я не понимаю, почему не закрывают эти рассадники заразы на время карантина.