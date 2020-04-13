 Гроші на доплати медикам вже перерахували в регіони, - Степанов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.
"На найближчому засіданні уряду буде внесено зміни до постанови щодо врегулювання питання заробітної плати 300% для медиків за березень. За рахунок якого джерела - це медична субвенція, яка вже перерахована в регіони", - зазначив він.
За його словами, засідання відбудеться в середу 15 квітня.
"Хочу заспокоїти наших медиків, це питання вже врегульовано", - додав Степанов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату у розмірі трьох посадових окладів.
Китайский - жесточайший карантин, вбухать кучу денег.
Шведский - не делать почти ничего.
Украинский- объявить китайский, реализовать шведский, разницу украсть.
-У вас определили какой штамм коронавируса, китайский или иранский?
-Что вы, чистая европа, итальянский
Чоловік пояснив, що не мав змоги купити в селі захисну маску чи виготовити її, тому перебував без маски на обличчі, про що жалкує, розкаюється. Безкоштовно маску йому ніхто не пропонував.
Суд вирішив закрити справу за відсутністю адмінправопорушення.
З пояснень громадянина вбачається,що він перебував у громадському місці без маски через відсутність грошей на її придбання та через неможливість виготовити її самостійно.
Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, - за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також коштів фізичних осіб.
У матеріалах справи відсутні докази, що громадянин, відповідно до закону, за власні кошти зобов'язаний придбати чи виготовити засіб індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисну маску, чи йому було профінансовано з бюджету витрати на придбання чи виготовлення таких і за цих умов він порушив заборону з 6 квітня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. перебувати в громадських місцях без респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно.
Крім того, суд зазначив, що на даний час в Україні не визначені медичні критерії та не прийняті нормативно правові акти щодо випадків та необхідності носіння засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски для захисту органів дихання, у тому числі виготовлених самостійно громадянами.
На завершення суд зіслався на ст.62 Конституції України, що усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь."
Шах і мат маскараду.