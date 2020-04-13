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 Суспільство, Здоров'я
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 Гроші на доплати медикам вже перерахували в регіони, - Степанов

Кабмін у середу врегулює питання заробітної плати за березень медикам, які борються з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

"На найближчому засіданні уряду буде внесено зміни до постанови щодо врегулювання питання заробітної плати 300% для медиків за березень. За рахунок якого джерела - це медична субвенція, яка вже перерахована в регіони", - зазначив він.

За його словами, засідання відбудеться в середу 15 квітня.

"Хочу заспокоїти наших медиків, це питання вже врегульовано", - додав Степанов.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату у розмірі трьох посадових окладів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188601
 
 
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300% до посадового окладу, який дорівнює мінімальній зарплаті.
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Он тупо врет. Это переложили на плечи местной власти. Которую зелень и так уже ограбила по полной.
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в регионах раздавался топор дровосеков ))
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Врешь. Вот письмо финансировать это за счет местных бюджетов. Это не верить глазам своим?

Деньги на доплаты медикам уже перечислили в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 3025
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Цей сам не зброше. Та й іншим не дасть.

Деньги на доплаты медикам уже перечислили в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 8353
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Есть три способа борьбы с коронавирусом.
Китайский - жесточайший карантин, вбухать кучу денег.
Шведский - не делать почти ничего.
Украинский- объявить китайский, реализовать шведский, разницу украсть.
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Напомнил анекдот.
-У вас определили какой штамм коронавируса, китайский или иранский?
-Что вы, чистая европа, итальянский
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"6 квітня о 12 годині чоловік перебував на зупинці громадського транспорту села Нагоряни без захисної маски. Патрульна поліція вважає, що він порушив вимоги урядової постанови про запобігання поширення короновірусу.

Чоловік пояснив, що не мав змоги купити в селі захисну маску чи виготовити її, тому перебував без маски на обличчі, про що жалкує, розкаюється. Безкоштовно маску йому ніхто не пропонував.

Суд вирішив закрити справу за відсутністю адмінправопорушення.

З пояснень громадянина вбачається,що він перебував у громадському місці без маски через відсутність грошей на її придбання та через неможливість виготовити її самостійно.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, - за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також коштів фізичних осіб.

У матеріалах справи відсутні докази, що громадянин, відповідно до закону, за власні кошти зобов'язаний придбати чи виготовити засіб індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисну маску, чи йому було профінансовано з бюджету витрати на придбання чи виготовлення таких і за цих умов він порушив заборону з 6 квітня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. перебувати в громадських місцях без респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно.

Крім того, суд зазначив, що на даний час в Україні не визначені медичні критерії та не прийняті нормативно правові акти щодо випадків та необхідності носіння засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски для захисту органів дихання, у тому числі виготовлених самостійно громадянами.

На завершення суд зіслався на ст.62 Конституції України, що усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь."

Шах і мат маскараду.
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Степанов ))))... Сразу вспомнилось, как перед выборами в Одесской области он "заморозил" соцвыплаты. Смотри, Нелох, подставит тебя, как и Пороха Гроші на доплати медикам вже перерахували в регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 440
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