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Все про:ВР (7458) позачергове засідання (72) Слуга народу (790) Шинкаренко Іван (2)

 Фракція збереться сьогодні о 17:00. Позачергове засідання Ради заплановано на середу, - нардеп "СН" Шинкаренко

У понеділок о 17:00 фракція партії "Слуга народу" збереться на засідання.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Іван Шинкаренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наступне засідання (позачергове засідання Верховної Ради. - Ред.) у нас планується в середу і сьогодні ввечері буде фракція, на якій обговорюватимемо всі питання, можливо, якісь питання не встигнемо проголосувати (в понеділок. - Ред.) - перенесемо на середу", - заявив Шинкаренко в понеділок.

"Щодо засідань у нас зазвичай все змінюється, але я відчуваю серйозний настрій, щоб це сталося саме в середу", - додав Шинкаренко.

За словами нардепа, на позачерговому засіданні Верховної Ради, яке відбудеться в понеділок о 14:00, очікують президента Володимира Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступне позачергове засідання Ради може відбутися завтра, - "слуга народу" Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188600
 
 
 Топ коментарі
 
"серьезный настрой" ? Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 3273 Опять что-то начнут продавать или отступать ? Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 1107
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Цена за баррель нефти 31,02,РАБссия перестала вставать с кален Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 4856
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Не всем еще раздали бабки за голосование по бюджету без возражений? Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 3564
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"серьезный настрой" ? Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 3273 Опять что-то начнут продавать или отступать ? Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 1107
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пандемия в мире - а слуги шо не слышали - вот такие слуги у нас - противно
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Правильно - Рада собирается, депутаты получают своё довольствие...
Работники других секторов обязаны сидеть по домам, не имея возможности зарабатывать честным трудом.
Как это понимать? Или депутатам постановление кабМИНа №255 от 02.04.2020 не указ? Они не граждане Украины?
Чего такого знаменательного надо принять во время карантина?
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Испания закончила Карантин,завтра все на работу
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После 26 апреля правительство Испании надеется, что страна начнет возвращаться к "нормальной жизни", а ограничения будут постепенно отменены.
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Строителям и бизнеменам уже все отменяется с завтрашнего дня
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Сейчас опять попрут заражённые и опять на карантин....
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Не всем еще раздали бабки за голосование по бюджету без возражений?
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Цена за баррель нефти 31,02,РАБссия перестала вставать с кален
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тема засідання: камуфльована маска для Зеленського, бо палиться
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Серьёзньій настрой - єто сколько в купюрах? Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 3836
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Зеле надо примерить Паранджу Гюльчатай... Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 5527
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