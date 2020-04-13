 Понад половину нових випадків зараження COVID-19 у Китаї виявлено у тих, хто повернувся з Росії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Так, 51 випадок зафіксований в аеропорту Шанхаю у пасажирів з московського рейсу. Ще 21 випадок виявлено в одній з провінцій у китайців, які прибули з Москви через Владивосток. Всього за останню добу в КНР виявлено близько 100 випадків COVID-19.

Агентство Bloomberg зазначає, що в квітні китайські лікарі в провінції на північному сході країни виявили понад сто випадків інфікування у китайських громадян, які прибули з Росії через сухопутний кордон.

У Китаї зараз обмежено міжнародне авіасполучення для запобігання подальшому розвитку епідемії. Багато громадян змушені повертатися на батьківщину сушею. На тлі цього Росія може стати одним з нових джерел зараження для жителів КНР, пише Bloomberg.

Читайте також: Пєсков: Ситуація з COVID-19 у Москві важка, наплив дуже великий, лікарні працюють на межі

Нагадаємо, поширення коронавірусу нового типу почалося в Китаї в грудні минулого року. Центром епідемії стало місто Ухань - адміністративний центр провінції Хубей. З кінця січня місто перебувало в повній ізоляції. На сьогоднішній день карантин знято.

З початку епідемії в Китаї виявлено понад 82 тисячі заражень коронавірусом нового типу, кількість загиблих перевищила 3300.

США і країни Заходу вважають, що Пекін може приховувати реальні дані про виявлені випадки зараження і загиблих пацієнтів. Китайська влада це спростовує.