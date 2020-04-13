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 Суспільство, За кордоном
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 Понад половину нових випадків зараження COVID-19 у Китаї виявлено у тих, хто повернувся з Росії

У Китаї 12 квітня понад половину нових випадків зараження коронавірусом виявлено у громадян, які повернулися з Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Так, 51 випадок зафіксований в аеропорту Шанхаю у пасажирів з московського рейсу. Ще 21 випадок виявлено в одній з провінцій у китайців, які прибули з Москви через Владивосток. Всього за останню добу в КНР виявлено близько 100 випадків COVID-19.

Агентство Bloomberg зазначає, що в квітні китайські лікарі в провінції на північному сході країни виявили понад сто випадків інфікування у китайських громадян, які прибули з Росії через сухопутний кордон.

У Китаї зараз обмежено міжнародне авіасполучення для запобігання подальшому розвитку епідемії. Багато громадян змушені повертатися на батьківщину сушею. На тлі цього Росія може стати одним з нових джерел зараження для жителів КНР, пише Bloomberg.

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Нагадаємо, поширення коронавірусу нового типу почалося в Китаї в грудні минулого року. Центром епідемії стало місто Ухань - адміністративний центр провінції Хубей. З кінця січня місто перебувало в повній ізоляції. На сьогоднішній день карантин знято.

З початку епідемії в Китаї виявлено понад 82 тисячі заражень коронавірусом нового типу, кількість загиблих перевищила 3300.

США і країни Заходу вважають, що Пекін може приховувати реальні дані про виявлені випадки зараження і загиблих пацієнтів. Китайська влада це спростовує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188599
 
 
 Топ коментарі
 
паРаша туда его и завезла изначально - и к гадалке не ходи.
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паРаша туда его и завезла изначально - и к гадалке не ходи.
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Кацарылые скрывают сколько зараженных и дохлых что не удивительно-- пусть все ******** повыздыхают Более половины новых случаев заражения COVID-19 в Китае обнаружены у вернувшихся из России - Цензор.НЕТ 9674
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А потом они вместе начали бороться с пандемией.
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Только никто никого не заражал, скорее, обнаружили новый, а, может, и не новый, вирус...
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У 14 столітті відбулася одна з найстрашніших в історії людства епідемія чуми. Усього за кілька років, від 1347 до 1351-го, загинуло щонайменше 25 мільйонів осіб - це більше ніж третина усього населення Європи. Спершу вважалося, що вона мала свої витоки у Китаї, а вже згодом поширилася на захід вздовж торговельних шляхів до Європи.
Проте нове дослідження доводить, що насправді джерелом Середньовічної чуми була Росія. https://tsn.ua/svit/chuma-z-rosiyi-znischila-bilshu-chastinu-yevropeyciv-yak-ce-stalosya-ta-chi-**********-lyudstvu-nova-pandemiya-1423035.html
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"Да што ви такое говорите - ви все вриоте потому что боитесь парада пабеди которий ***** обязательно проведет чтоб враги кацапстана боялись! Ми половцев победили - и коронавирус победим! Слава *****!!!"
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Насади дида на палку, не будь фошиздом!
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***** - воєнний і політичний міжнародний злочінець якого давно потрібно публічно стратити як садама хусейна...
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А сколько короновирусных ватников привезли недавно из Мацквы в Киев *поездом дружбы*?
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осуществит таки раша мичту дидов - догонит и перегонит омерику, ну хоть по коронавирусу! так держать внучки! )
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Це свідчення якості російських тестів, можна хоч млрд зробити і корону не знайти.
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Грязные лаптеноги распостраняют коронавирус по всему миру. Похоже, что пожар на "Векторе" в Новосибирске сделал своё дело.
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Ну да...удар русскіх богов...у Россії нема біологічної зброї?
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масштабы эпидемии в крае лишнехромосомных по всей видимости огромны, поэтому их "самоизоляция" до задницы (бесполезна и безтолкова)!
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Напомним, распространение коронавируса нового типа началось 16 сентября 2019 года на расийском новосибирске.
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