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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:міліція (56) злочини проти Майдану (124) ДБР (1020)

 Справи Майдану: завершено розслідування про вчинення міліціонером злочинів проти майданівців

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього старшого слідчого районного управління Головного управління МВС України в місті Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що упродовж грудня 2013 – лютого 2014 року підозрюваний безпідставно склав і підписав повідомлення про підозру трьом учасникам акцій протесту. Також колишній міліціонер подав до районного суду міста Києва клопотання про обрання відносно потерпілих запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які судом протиправно задоволено.

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Колишній слідчий міліції підозрюється у:

  • зловживанні владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України);
  • службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України);
  • притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів та фальсифікацією (ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України);
  • незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу України).

Наразі сторона захисту та потерпілі ознайомлюються з матеріалами провадження, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188597
 
 
 Топ коментарі
 
вот и козел отпущения нарисовался
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теперь дело за протестующими я так понял
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Сейчас Портнов его "отмажет"
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теперь дело за протестующими я так понял
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Знайшли лише одного винуватого, а всі інші білі та пухнасті? Тепер йому присудять мінімальний термін і справа закрита! Це просто відмазка зевлади, щоб її не звинувачували в упередженості.
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Ахахах, нашли кого под танк кинуть, а дальше понеслась активистов мочить...
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Вот еще виновного нашли. Скоро он присоединиться к тем неисчислимым толпам преступников перед Майданом, посаженных за 5 лет патриотом и реформатором Порошенко
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Потрошина гнида пришедшая на крови Майдана к власти 5 лет грабила Украину и не одного мусора за Майдан так и не посадила. Садят при зе.
И мне интересно за бесчинства мусоров при карантине их тоже будут судить аж через 6 лет?
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практически всех мусоров, которых закрыли при порошенко выпустили при зеленском.
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Ну не выпустили, а обменяли. А вот при потрохе выпустили командира чёрной сотни и он сбежал в парашу.
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как там обостоят дела с рыговскими титушками, которые убили в мариинском парке 23 человека?
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Ну с этими будет так же, как с сепарами и добробатами... Сепарам - условные, поруки, смешные сроки... Добробатам - как Торнадо - лет по 12!!!
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