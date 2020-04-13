 Середній рівень накопичень у Держрезерві України становить 3% від норми, - глава агентства Погорілий

Про це глава Держрезерву Ярослав Погорілий повідомив "Обозревателю" в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.
"Середній рівень накопичень у державному матеріальному резерві становить 3% від норми накопичення. Для його відновлення необхідна сума в розмірі 30% витрат бюджету на виплату пенсії в 2020 році. Це нереально. Необхідно переглядати номенклатуру. У нас досі на складах лежать товари з СРСР", - сказав він.
Як приклад глава Держрезерву назвав протигази для коней.
"Це все 70-ті роки. Їх заклали при Союзі, коли був сформований мобілізаційний резерв, тому що були державні виробництва. І ось вони зберігаються, бо нікому не потрібні, і їх неможливо реалізувати", - пояснив Погорілий.
За його словами, кредиторська заборгованість системи Держрезерву становить зараз близько 1 млрд грн, а дебіторська - 2,5 млрд грн.
Держрезерв є органом влади, діяльність якого координується Кабінетом Міністрів України. Об'єкти зберігання Держрезерву - продовольство, нафтопродукти, промислові товари, сировина та кілька тисяч найменувань мобілізаційного резерву.
Как во всех нормальных странах делают - выложите на торги, аукцион...Если не все продастся, то часть уж точно! Всегда найдутся любители экзотики минувшей эпохи.
Я бы может такой противогаз прикупил по приколу
Нахрена народу Украины Госрезерв, в котором непонятно что хранится и кому выдается??
???
Пусть олигархи за свои денежки покупают все в Госрезерв, если этот Госрезерв потом только их и обеспечивает!
Из Минздрава вывозят китайские тесты на коронавирус на частных автомобилях, - расследование "Схем". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
10.04.20 15:1188811 218
Журналисты расследовательской программы "Схемы" зафиксировали, как люди без должностей в Министерстве здравоохранения вывозят из ведомства медицинские средства, включая тесты на Covid-19 из китайского груза.
https://m.censor.net.ua/photo_news/3188200/iz_minzdrava_vyvozyat_kitayiskie_testy_na_koronavirus_na_chastnyh_avtomobilyah_rassledovanie_shem_videofotoreportaj?fbclid=IwAR0__MoRiHWunVVG3GAh6X7B_Lewi1CaO9nRAMg1q1BogQMPKg6Kc1G03Hs