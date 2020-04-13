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 Київські новини, Суспільство
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 Понад 70% киян схвалюють закриття метро, ​​65% - заборону гуляти в парках, - опитування "Рейтингу"

92% киян підтримують обов'язкове носіння масок, 71% згодні із закриттям метро, ​​65% - із забороною гуляти в парках.

Про це свідчать дані опитування, проведеного групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Так, вимогу обов'язково носити маски в громадських місцях підтримала переважна більшість опитаних, 92%. Проти - лише 7%.

Закриття метро на час карантину підтримують 71% киян, не підтримують - 21%.

Найменш популярна заборона на відвідування парків, лісосмуг і прибережних зон, але і вона отримала високу підтримку: її схвалюють 65%, проти - 31%.

Понад 70% киян схвалюють закриття метро, ​​65% - заборону гуляти в парках, - опитування Рейтингу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Кличка вчетверо вищий, ніж у найближчого конкурента, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Опитування проводилося 4-7 квітня телефоном на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Аудиторія - кияни від 18 років і старші, опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності не більше 2,2%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188593
 
 
 Топ коментарі
 
73% проголосовало за Зеленского. Все дальнейшие опросы, можно строить по анналогии отталкиваясь от предыдущего.
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А ха ха ха, какой лютый пи...жь.
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Запрет гулять - зло.
Весной и так иммунитет ослаблен, а сидеть взаперти, без свежего воздуха и двигательной активности, ходьбы пешком, вообще опустит его ниже плинтуса.
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Так і згадуються часи Брежнєва, коли на прохання доярок піднімали цін на молоко.
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Больше запретов хороших и разных. И штрафами, штрафами их.
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То мусора всю дорогу рвуться , бо гандони .Навіть пісня в них така є - "парвьомся - атветят апіраааа !"
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Про, що ви говорите - яка підтримка?
Якщо базари ледь,ледь дихають,а супермарети олігархів працюють по повній.
Невже ви рахуєте українців за дурнів?
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працюють виключно Епіцентри Гереги..
Але за це було "відвалено" грубі мільйони" персонально Шмигалю..
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за заляканих, безініціативних , схильних до підкорення розрізнених людей - ну , так , таки за дурнів ...
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опрос нужно проводить после того,как снимут запрет, и проценты выводить из опрошеных в метро вот тогда все будет ровно наоборот.... Понад 70% киян схвалюють закриття метро, ​​65% - заборону гуляти в парках, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2793
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По этому поводу вспоминается старинный анекдот. В небольшом местечке после поста падре сказал такую речь: "На исповеди все мужчины признались, что они согрешили. Но ни одна женщина не прзналась. Так вот я спрашиваю: "С кем согрешили эти мужчины? Откуда взялись эти женщины?"
Вот я спрашиваю: Откуда взялись эти "киевляне"? Понад 70% киян схвалюють закриття метро, ​​65% - заборону гуляти в парках, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9465
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Супер ! Киевляне одобряют на 100 % ущемление своих прав и свобод . Это агитка для бабушек .Наверное Аваков придумал .
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Походу в этом анекдоте нужно заменить Россию на Киев:
Однажды в России, Англии и Франции приняли закон об изнасиловании граждан по субботам. Из-за этого чопорные англичане переизбрали парламент. Во Франции начались волнения и революция, которая смела правительство. А в России граждане стали занимать очередь на изнасилование в пятницу, чтобы пораньше освободиться в субботу.
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