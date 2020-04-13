 Понад 70% киян схвалюють закриття метро, ​​65% - заборону гуляти в парках, - опитування "Рейтингу"

Про це свідчать дані опитування, проведеного групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Так, вимогу обов'язково носити маски в громадських місцях підтримала переважна більшість опитаних, 92%. Проти - лише 7%.

Закриття метро на час карантину підтримують 71% киян, не підтримують - 21%.

Найменш популярна заборона на відвідування парків, лісосмуг і прибережних зон, але і вона отримала високу підтримку: її схвалюють 65%, проти - 31%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Кличка вчетверо вищий, ніж у найближчого конкурента, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Опитування проводилося 4-7 квітня телефоном на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Аудиторія - кияни від 18 років і старші, опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності не більше 2,2%.