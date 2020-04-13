 Лісники за вихідні 60 разів виїжджали на гасіння лісових пожеж, - Держлісагентство

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Всього з початку року лісники ліквідували 772 лісові пожежі на площі 1505 га.

На сьогодні зафіксовано 33 великі пожежі (понад 5 га), гасінням яких займалися працівники державної лісової охорони спільно з рятувальниками ДСНС. З них 17 лісових пожеж ліквідовані повністю, а 16 – вже локалізовані та перебувають у стані ліквідації.

Найбільше великих лісових пожеж зафіксовано на Житомирщині, Чернігівщині, Луганщині та Харківщині.

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Основною причиною виникнення лісових пожеж є порушення громадянами вимог правил пожежної безпеки у лісах, а також випалювання сухої трав'яної рослинності на сільгоспугіддях, пустищах, вздовж доріг, що межують з лісовими масивами. Сильні весняні вітри сприяють розповсюдженню вогню на прилеглі лісові насадження, чим створюють реальну загрозу їх знищення.