 Рада не збирається йти на карантин і голосувати дистанційно, - Разумков

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогодні такої можливості немає – ні з юридичної, ні з організаційної, я думаю, так само. До того ж майже всі фракції виступили з пропозицією продовжувати роботу Верховної Ради України в тому стандартному режимі, до якого ми звикли. Сьогодні в Україні працює дуже багато установ – Верховна Рада також має працювати", – зазначив спікер у відповідь на запитання, чи не планує парламент на час карантину перейти на дистанційне голосування під час пленарних засідань.

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Водночас він нагадав, що раніше Рада змінила графік роботи.

"Зараз у нас менше пленарних засідань, більше – комітетських, більше роботи в регіонах у деяких народних депутатів, особливо мажоритарників, бо вони також допомагають людям. Однак переходити на якийсь карантин Верховна Рада не збирається", - розповів Разумков.