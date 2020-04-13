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 Політика України
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 Рада не збирається йти на карантин і голосувати дистанційно, - Разумков

Перевести в дистанційний режим голосування народних депутатів під час пленарних засідань Верховної Ради на час карантину неможливо ні юридично, ні організаційно.

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогодні такої можливості немає – ні з юридичної, ні з організаційної, я думаю, так само. До того ж майже всі фракції виступили з пропозицією продовжувати роботу Верховної Ради України в тому стандартному режимі, до якого ми звикли. Сьогодні в Україні працює дуже багато установ – Верховна Рада також має працювати", – зазначив спікер у відповідь на запитання, чи не планує парламент на час карантину перейти на дистанційне голосування під час пленарних засідань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нових хворих на COVID-19 серед нардепів немає, дехто вже навіть вилікувався, - Разумков

Водночас він нагадав, що раніше Рада змінила графік роботи.

"Зараз у нас менше пленарних засідань, більше – комітетських, більше роботи в регіонах у деяких народних депутатів, особливо мажоритарників, бо вони також допомагають людям. Однак переходити на якийсь карантин Верховна Рада не збирається", - розповів Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188588
 
 
 Топ коментарі
 
самі свої "закони" порушують вказуючи людям як необхідно діяти ...стадо дебілінкох
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Правильно.Когда еще будет такая возможность-творить беспредел. Рада не собирается идти на карантин и голосовать дистанционно, - Разумков - Цензор.НЕТ 791
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,Ну если верующим
можно...Они же "заговоренные". Рада не збирається йти на карантин і голосувати дистанційно, - Разумков - Цензор.НЕТ 2806
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Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы, замуруйте их!
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ!
Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу! Рада ПЕРВОЙ должна показать всем как надо себя правильно вести при карантине!
Всем 36и6!
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нашо? это же Дидовик - он всё с русвесны тащит.
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1. Где там про израильских ученых?
2. Где про то, что навсегда?
3. Про вход через зад...
Короче, не распространяй свою чушь!
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Слушай, дай номер карточки своей и пароль, я тебе денег переведу..... Редко таких лохов встретишь! Ты что, реально читал что там по ссылке написано??????? Во слабоумный......Я эту сслку просто скопировал по запросу "короновирус и канализация" и даже не знаю что там написано......Расскажи кстати, че там пишут?
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Тем более, ты зачем свои тупые вымыслы распространяешь?
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Ух ты! А в масках. противогазах как грабители. ну чтоб идентифицировать было нельзя? это как законно? Всё потом после слуг уродов отменять придётся.
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не придётся ...прийде чергова банда і і черговий МВФівський "уряд" буде вчити нас як правильно здохнути перед тим все віддавши у ломбарди зелупинкова
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Правильно.Когда еще будет такая возможность-творить беспредел.
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самі свої "закони" порушують вказуючи людям як необхідно діяти ...стадо дебілінкох
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Значит, таки, да.
Методичка.
Кто бы сомневался.
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Прихільник Портнова, розповідає за методики...
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Сейчас страна находится в ситуации нарастающего коллапса управляемости и кризиса во всех сферах - он оборонной до энергетической и санитарной. Два месяца назад мы сказали, что никакие перестановки и смена лиц в системе власти Зеленского ничего не изменит и не решит. Страна входит в этап гуманитарного, управленческого и экономического кризиса спровоцированного кучкой коррумпированных дилетантов пришедших к власти. Единственным способом преодоления этого кризиса является отстранение их от власти. Случится ли это путем осознания необходимости и в порядке демократических процедур, или путем событий по типу Майдана, но более кровавого и жестокого - этот выбор стоит перед всеми. Выбирайте !.https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Я тебе отвечу, а потом ты ответишь на мой вопрос.
Согласен?
Ну, так вот... Строй у нас - Конституционный.
Теперь ты.
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Ні, не вірно. Украї́на - унітарна, суверенна і незалежна, демократична, соціальна і правова держава, парламентсько-президентська республіка. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.
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А по Конституции Украины верховная власть в Украине кто?
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Это не рада, это просто какие-то смелые и отважные герои. Народ сидит по домам, а они пашут масок не снимая - украинскую землю распродают, выродки, антинародные законы принимают, твари.
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Так я не понял, как должностыне лица заплатят штраф 34 тыс.?
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