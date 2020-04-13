 Рада не збирається йти на карантин і голосувати дистанційно, - Разумков

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на сьогодні такої можливості немає – ні з юридичної, ні з організаційної, я думаю, так само. До того ж майже всі фракції виступили з пропозицією продовжувати роботу Верховної Ради України в тому стандартному режимі, до якого ми звикли. Сьогодні в Україні працює дуже багато установ – Верховна Рада також має працювати", – зазначив спікер у відповідь на запитання, чи не планує парламент на час карантину перейти на дистанційне голосування під час пленарних засідань.
Водночас він нагадав, що раніше Рада змінила графік роботи.
"Зараз у нас менше пленарних засідань, більше – комітетських, більше роботи в регіонах у деяких народних депутатів, особливо мажоритарників, бо вони також допомагають людям. Однак переходити на якийсь карантин Верховна Рада не збирається", - розповів Разумков.
можно...Они же "заговоренные".
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ!
Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу! Рада ПЕРВОЙ должна показать всем как надо себя правильно вести при карантине!
Всем 36и6!
2. Где про то, что навсегда?
3. Про вход через зад...
Короче, не распространяй свою чушь!
Методичка.
Кто бы сомневался.
Уточните.
Согласен?
Ну, так вот... Строй у нас - Конституционный.
Теперь ты.
Ст. 109.