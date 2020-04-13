 На кордоні з РФ виявили двох українців, які порушили правила самоізоляції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Учора, 12 квітня, в пункті пропуску "Бачівськ" та "Сеньківка", що на Сумщині та Чернігівщині, прикордонники виявили двох громадян України. Обидва 31 березня підписали згоди на самоізоляцію, втім, особи самі собі призначили термін карантину та за 12 діб рушили мандрувати", - йдеться в повідомленні.

За цими фактами прикордонники поінформували співробітників Нацполіції, які притягнули порушників до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей".

Порушення правил щодо карантину тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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