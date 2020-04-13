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 На кордоні з РФ виявили двох українців, які порушили правила самоізоляції

За минулу добу в пунктах пропуску на державному кордоні співробітники прикордонного відомства України виявили двох порушників самоізоляції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Учора, 12 квітня, в пункті пропуску "Бачівськ" та "Сеньківка", що на Сумщині та Чернігівщині, прикордонники виявили двох громадян України. Обидва 31 березня підписали згоди на самоізоляцію, втім, особи самі собі призначили термін карантину та за 12 діб рушили мандрувати", - йдеться в повідомленні.

За цими фактами прикордонники поінформували співробітників Нацполіції, які притягнули порушників до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей".

Порушення правил щодо карантину тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5,6 тис. українців повернулися на Батьківщину за минулу добу, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188587
 
   
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Та на матушку можна було б і пропускати.
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І в базу одразу занести. В базу бєзвозвратних На границе с РФ обнаружили двух украинцев, нарушивших правила самоизоляции - Цензор.НЕТ 3960
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Да надо было пропустить -может Бог в кацапстане все подсовковое быдло сейчас решил собрать-вот и наше туда тянет)
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