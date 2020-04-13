 Влада Узбекистану запровадила штрафи від $930 за образу людей з COVID-19 і публікацію їхніх персональних даних

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Озодлик", про це йдеться в офіційному Telegram-каналі Оперативного штабу при Кабінеті Міністрів Узбекистану.
Так, за посягання на честь і гідність колишнього пацієнта і особи, що перебуває на карантині, а також за поширення відомостей про особисте життя цієї категорії осіб встановлюється адміністративний штраф у розмірі до 9 мільйонів сумів (930 доларів).
За повторне вчинення протиправного вчинку винуватцю буде виписаний штраф в розмірі 22,3 мільйона сумів (2330 доларів) або до 300 годин обов'язкових громадських робіт або до 2 років виправних робіт.
Якщо незаконне розголошення інформації про особисте життя громадянина призведе до серйозних наслідків, правопорушнику загрожуватиме штраф у розмірі 44,6 млн сумів (4660 доларів) або до 360 годин обов'язкових громадських робіт або до 3 років обмеження волі або позбавлення волі.
За даними Міністерства охорони здоров'я Узбекистану, всього від коронавірусу вилікувалися 66 громадян. Нині всі вони проходять курс реабілітації після лікування.
май - июнь 1989 года
Комментируя кровавые события, председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР (бывший первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана) Рафик Нишанович Нишанов на заседании Съезда народных депутатов заявил, что всё началось со ссоры на базаре из-за «тарелки клубники» (турок нагрубил продавщице-узбечке и опрокинул клубнику, за неё заступились, началась драка и т. д.).
Фергана на тлі загнивання та вмирання СРСР була не слабим криком. Потім Інгушетія (Чечено-інгушетія) підключились конфліктовати про між собов. Дагестанці щось не могли про між себе заділити. Карабах трохи раніш, Азербайджан...
бзднь!