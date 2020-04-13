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 Суспільство, За кордоном
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 Влада Узбекистану запровадила штрафи від $930 за образу людей з COVID-19 і публікацію їхніх персональних даних

В Узбекистані ввели покарання за образу особи, яка перехворіла коронавірусом або перебуває на карантині, а також поширення персональних даних таких людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Озодлик", про це йдеться в офіційному Telegram-каналі Оперативного штабу при Кабінеті Міністрів Узбекистану.

Так, за посягання на честь і гідність колишнього пацієнта і особи, що перебуває на карантині, а також за поширення відомостей про особисте життя цієї категорії осіб встановлюється адміністративний штраф у розмірі до 9 мільйонів сумів (930 доларів).

За повторне вчинення протиправного вчинку винуватцю буде виписаний штраф в розмірі 22,3 мільйона сумів (2330 доларів) або до 300 годин обов'язкових громадських робіт або до 2 років виправних робіт.

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Якщо незаконне розголошення інформації про особисте життя громадянина призведе до серйозних наслідків, правопорушнику  загрожуватиме штраф у розмірі 44,6 млн сумів (4660 доларів) або до 360 годин обов'язкових громадських робіт або до 3 років обмеження волі або позбавлення волі.

За даними Міністерства охорони здоров'я Узбекистану, всього від коронавірусу вилікувалися 66 громадян. Нині всі вони проходять курс реабілітації після лікування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188585
 
   
 Топ коментарі
 
А вот узбеки порадовали. Разумно и цивилизованно.
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Для Узбекистану це досить великий штраф.
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14 жовт. 2018 р. - Мінімальна зарплата в Узбекистані зросла до 25 доларів.
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А вот узбеки порадовали. Разумно и цивилизованно.
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Ну як сказати, якщо є такі штрафи, то є випадки коли Санжари це дитсадок.
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Пам'ятаєте події радянських часіву Феррарі?
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Ні, про Фергану не чув, чув про Баку і Тбілісі.
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Ферганские погромы - события мая-июня 1989 года в Ферганской области Узбекской ССР, связанные с межэтническим конфликтом между узбеками и турками-месхетинцами.
май - июнь 1989 года
Комментируя кровавые события, председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР (бывший первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана) Рафик Нишанович Нишанов на заседании Съезда народных депутатов заявил, что всё началось со ссоры на базаре из-за «тарелки клубники» (турок нагрубил продавщице-узбечке и опрокинул клубнику, за неё заступились, началась драка и т. д.).
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Многим жителям Фераррской долины пришлось тогда разьехаться жить в разные города СССР Влада Узбекистану запровадила штрафи від $930 за образу людей з COVID-19 і публікацію їхніх персональних даних - Цензор.НЕТ 8640
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Вивезли приблизно 16 тисяч турок-месхетинців, а також були евакуйовані інші національні меншини.
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Помню в Оше, Фергане, Джангиджире Служил тогда срочную в ВВ МВД. Был полный пипец....
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а йа вчєра вспомінал - Тюра-Там (ета вам нє Тюра-Тут), Дєнь Касманавтікі, Кизилкум, мятнийє канфєти Кзил-Ордінского кірпічного завода (нє рошен), город лєнінск...
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А я вважав, ти не із молоді!
Фергана на тлі загнивання та вмирання СРСР була не слабим криком. Потім Інгушетія (Чечено-інгушетія) підключились конфліктовати про між собов. Дагестанці щось не могли про між себе заділити. Карабах трохи раніш, Азербайджан...
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Та то воно скажене писати не вміє; ні російською, ні українською. Правопис навіть не русичів (лемків), а якийся дитячий лепіт.
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Для Узбекистану це досить великий штраф.
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14 жовт. 2018 р. - Мінімальна зарплата в Узбекистані зросла до 25 доларів.
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А у нас газета Вєсті надрукувала адреси всіх хворих в Києві...
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ужбєкіштан - це шо? жізнєнноважная сфєра інтірєсов українців? Чи шось полєзно-повчальне? Мо' поінтєрєсовацца польскімі чи чєскімі новостямі?
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Була колись така телепередача "Хачю ВСЬО знать".
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ага, арєшек знаньйа твьорд, но, нам раскалоть йєво паможет кінажурнал "ХвЗ"

бзднь!
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Тепер ці телеглядачі вивчають в Італії порнохаб🐸
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ну, тагда нє било такой альтернатіви, іначє би...
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палєзная пєрєдача. Йа начал аналізіровать. Прочітал в савєцкой газєтє шо в омєрікє 10 міліонов бєзработних. Прікінул - вот йєслі моі родітєлі бєз зарплати остануцца - ето же голодная смєрть. Ага, значіт чєрєз пару мєсяцев в Омєрікє бєзработних нє останєца - вимрут. Ан-нєт, чітаю прессу - а там бєзработних йєщо больше стало. Шо? на мєсто тєх прішлі новийє? Оценіваю - насєлєнійє штатов должно так за год ісчєзнуть. І ващє, йєсі у нас так хорошо, а у ніх так жутко как пішут наші газєти, то чєго же оні к нам нє бєгут??? Вот на мєстє омєріканца взял би і вплавь чєрєз Бєрінгов із штатов в саюз... Ето йа лєт в дєсять от роду так размишлял. Полєзная била та "Хачю фсьо знать!"
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Эта новость спешли для местных узбеков Влада Узбекистану запровадила штрафи від $930 за образу людей з COVID-19 і публікацію їхніх персональних даних - Цензор.НЕТ 1299
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А у тех, кого хотят штрафовать есть такие деньги (хотя бы в руках держали)?
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Очень своевременно и правильно! Судя по всему средневековье не у них будет
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