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 У ЗСУ 19 випадків захворювання на COVID-19, 1 людина одужала і 1 померла, - Командування Медсил

Станом на 7:00 13 квітня в Збройних силах України зареєстровано 19 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 214 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 25 осіб.

Станом на вечір 12.04 у ЗС України, за допомогою ПЛР-тестування, було підтверджено ще один випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, у працівника ЗС України, який 08.04.2020 року був госпіталізований до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом позагоспітальна двобічна пневмонія. Стан здоров’я стабільний важкий.

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У ЗСУ 19 випадків захворювання на COVID-19, 1 людина одужала і 1 померла, - Командування Медсил 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188583
 
 
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Ну и ? Где возмущенные комменты ? Уже никого не колышет ?
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Одужання вам, рідненькі. Бережи вас Господь
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А чиновники МОЗ утверждали, что от ковид-19 умирают только те, что старше 60 или с серьезными болезнями... И тут вопрос к медкомиссиям - что за болезни они пропустили у умершего, признав его годным к строевой?
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