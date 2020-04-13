 У ЗСУ 19 випадків захворювання на COVID-19, 1 людина одужала і 1 померла, - Командування Медсил

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 214 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 25 осіб.

Станом на вечір 12.04 у ЗС України, за допомогою ПЛР-тестування, було підтверджено ще один випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, у працівника ЗС України, який 08.04.2020 року був госпіталізований до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом позагоспітальна двобічна пневмонія. Стан здоров’я стабільний важкий.

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