 Другий тиждень "Всеукраїнської школи онлайн": теми і розклад уроків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

"Для того, щоб ви могли ефективно спланувати своє навчання, розповідаємо вам про розклад уроків на YouTube-каналі МОН, теми, які висвітлюватимуться цього тижня, а також нагадуємо про посилання, де ви завжди зможете знайти потрібні вам уроки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що однією з новацій цього тижня буде точний час виходу кожного уроку на YouTube-каналі Міносвіти. Минулого тижня фіксованим був тільки час початку першого уроку, інші відео виходили залежновід тривалості кожного запису.

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Так, з цього тижня на YouTube-каналі Міносвіти всі уроки будуть починатися так:

1 урок - 10:00

2 урок - 10:30

3 урок (зарядка) - 11:00

4 урок - 11:15

5 урок - 11:45

6 урок (зарядка) - 12:15

7 урок - 12:30

"Пам’ятайте, якщо запізнилися – не біда, всі уроки зберігаються в записі на нашому YouTube-каналі. Крім того, під час трансляції ви завжди можете почати її переглядати зі зручного для вас місця", - зазначили у відомстві.

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Разом з тим, в Міносвіти нагадали, що для цілісного уявлення про те, про що саме розповідають вчителі протягом тижня, публікується розклад з темами для кожного уроку. Завантажити розклад з темами можна тут: 5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас.

На YouTube-каналі Міносвіти також працюють окремі списки відтворення для кожного класу:

5 клас - bit.ly/USO5class

6 клас -bit.ly/USO6class

7 клас - bit.ly/USO7class

8 клас - bit.ly/USO8class

9 клас - bit.ly/USO9class

10 клас - bit.ly/USO10class

11 клас - bit.ly/USO11class

"Нагадуємо, що Міністерство освіти і науки зібрало для вас короткі підсумки першого тижня роботи Всеукраїнської школи онлайн – тут і про прикрі помилки, і про вибух інтересу в ТikTok, і цікава статистика про те, хто та які саме уроки найбільше дивились на медіаресурсах МОН", - додали у відомстві.