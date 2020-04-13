EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  3894  21
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2738) школа (829) Міносвіти (605) навчання (157) COVID-19 (3564) коронавірус (2290) дистанційне навчання (3)

 Другий тиждень "Всеукраїнської школи онлайн": теми і розклад уроків

Сьогодні, 13 квітня 2020 року, починається другий тиждень роботи Всеукраїнської школи онлайн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

"Для того, щоб ви могли ефективно спланувати своє навчання, розповідаємо вам про розклад уроків на YouTube-каналі МОН, теми, які висвітлюватимуться цього тижня, а також нагадуємо про посилання, де ви завжди зможете знайти потрібні вам уроки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що однією з новацій цього тижня буде точний час виходу кожного уроку на YouTube-каналі Міносвіти. Минулого тижня фіксованим був тільки час початку першого уроку, інші відео виходили залежновід тривалості кожного запису.

Також читайте: Тисячі вчителів та батьків на п'ятиденній онлайн-конференції обговорять питання домашнього навчання на тривалому карантині

Так, з цього тижня на YouTube-каналі Міносвіти всі уроки будуть починатися так:

1 урок - 10:00

2 урок - 10:30

3 урок (зарядка) - 11:00

4 урок - 11:15

5 урок - 11:45

6 урок (зарядка) - 12:15

7 урок - 12:30

"Пам’ятайте, якщо запізнилися – не біда, всі уроки зберігаються в записі на нашому YouTube-каналі. Крім того, під час трансляції ви завжди можете почати її переглядати зі зручного для вас місця", - зазначили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо школярі не відновлять заняття до 1 червня, то період на коригуюче навчання буде у вересні, - Мандзій

Разом з тим, в Міносвіти нагадали, що для цілісного уявлення про те, про що саме розповідають вчителі протягом тижня, публікується розклад з темами для кожного уроку. Завантажити розклад з темами можна тут: 5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас.

На YouTube-каналі Міносвіти також працюють окремі списки відтворення для кожного класу:

5 клас - bit.ly/USO5class
6 клас -bit.ly/USO6class
7 клас - bit.ly/USO7class
8 клас - bit.ly/USO8class
9 клас - bit.ly/USO9class
10 клас - bit.ly/USO10class
11 клас - bit.ly/USO11class

"Нагадуємо, що Міністерство освіти і науки зібрало для вас короткі підсумки першого тижня роботи Всеукраїнської школи онлайн – тут і про прикрі помилки, і про вибух інтересу в ТikTok, і цікава статистика про те, хто та які саме уроки найбільше дивились на медіаресурсах МОН", - додали у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188582
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленьіе продолжат насаждать руzzкий мир в головьі детей через медведчуковские канальі?
 показати весь коментар
 
З пропагандою "кацапського міра", на мертвечуківський каналах, розібралися, чи ніколи? Попрібно на майданівців полювати
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Поки багато активних та талановитих викладачів сидять вдома то дуже доречно було б Міністерству Освіти дописати - всі викладачі запрошуються надсилати свої відео по викладанню таких то предметів і таких то тем.
Наступного разу (року, сезону) в стрічці Міністерства Освіти будуть саме найкращі.
 показати весь коментар
 
Понимаю юмор. НО... не знаю, как где, в школе, в которой я работаю, много лет не собирают НИ НА ЧТО... разве что на поздравления - по собственной инициативе. Врать не буду - в День учителя штабель шоколадок имеет место быть. Не взять - рука не поднимается, а профилактика не действует. Но это всё, так что бросьте мазать учителей какашками. Если где и берут - то потому, что хотят дать. Я без злобы, понимаю, что доят где-то по-прежнему...
 показати весь коментар
 
Зеленьіе продолжат насаждать руzzкий мир в головьі детей через медведчуковские канальі?
 показати весь коментар
 
 
Скорее всего, просто деньги от "бубочки" на это получили.
Бюджет то сжимается, как шагреневая кожа,выбирать не приходится, что и кому "пилить", когда бюджет сожмется окончательно, тогда "бубочке" и будет, как герою одноименного романа Оноре нашего, Бальзака.
 показати весь коментар
 
Многих членов его командьі не отличить по их убеждениям от медведчуковцев.
Бужанский, Дубинский, Сивохо, Шевченко...
Поэтому, возможно, и не деньги, а одна стратегическая линия, делая вид "это же не мьі ..."
 показати весь коментар
 
 
Обратите внимание, в 10 утра начали - к часу дня закончили, а не с 8:30 утра до 2:15 дня, как в советской школе, да еще 6(!) дней в неделю (не, ну не сволочи были по субботам в школы нас гнать?)
А все почему?
А потому, что время на фигню не тратится!
 показати весь коментар
 
Колись 6 днів на тиждень і на роботу ходили.
 показати весь коментар
 
Золотые слова.... я учитель - редкий день не матерюсь... у меня на общую биологию 2 урока в неделю, а на труды (до сих пор не могу понять - что там происходит) - 1. Та же история с химией, физикой... дураков готовят, тут народ прав. Пена и показуха.
 показати весь коментар
 
на общую биологию 2 урока в неделю...

Конечно это неправильно и издевательство над детьми. Максимум нужно 1 в неделю, а лучше 1 в 2 недели. Зачем всякой херней забивать голову если она никогда в жизни никому не понадобится? Вот кто пойдет в "биологический институт" он за месяц всю школьную программу и выучит. А остальным хватит 1 урока в месяц. 90% времени в школе детей учат ненужной херне, Вместо того, что бы дать хорошие знания по иностранному и родному языку. Вот что действительно нужно и нужно по 5 уроков в неделю, а можно еще больше.
 показати весь коментар
 
Справжні Патріоти України бойкотують сепарські канали і не піднімають рейтинг каналів медведя і не слухають як треба полюбити руський мір
 показати весь коментар
 
 
Скажу как участник процесса. Т.е. учитель - уроки дрянь в основном - стоят у доски переговаривают учебник. Отсюда вывод такой - если ученик ХОЧЕТ учиться - он БУДЕТ это делать, возможностей МОРЕ, сами понимаете.
А вот то, что РОДИТЕЛИ проникнутся умениями, знаниями своих детишек - ох как хорошо, легко капать на мозг учителю... дескать, дурак (дура), не можешь моему гению втемяшить какой-то закон Менделя.... ну вот и поглядят малость. Сведения с этого фронта самые разные, вплоть до здравомыслия. Но - надо жить, Други. Берегите детишек.
 показати весь коментар
 
 
З пропагандою "кацапського міра", на мертвечуківський каналах, розібралися, чи ніколи? Попрібно на майданівців полювати
 показати весь коментар
 
 
Золотые слова.... я учитель - редкий день не матерюсь... у меня на общую биологию 2 урока в неделю, а на труды (до сих пор не могу понять - что там происходит) - 1. Та же история с химией, физикой... дураков готовят, тут народ прав. Пена и показуха.
 показати весь коментар
 
 
Так а мишку уже с Антарктиды вернули ? И того - Австралию поставьте где выросла ...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору