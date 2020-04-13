 Другий тиждень "Всеукраїнської школи онлайн": теми і розклад уроків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.
"Для того, щоб ви могли ефективно спланувати своє навчання, розповідаємо вам про розклад уроків на YouTube-каналі МОН, теми, які висвітлюватимуться цього тижня, а також нагадуємо про посилання, де ви завжди зможете знайти потрібні вам уроки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що однією з новацій цього тижня буде точний час виходу кожного уроку на YouTube-каналі Міносвіти. Минулого тижня фіксованим був тільки час початку першого уроку, інші відео виходили залежновід тривалості кожного запису.
Так, з цього тижня на YouTube-каналі Міносвіти всі уроки будуть починатися так:
1 урок - 10:00
2 урок - 10:30
3 урок (зарядка) - 11:00
4 урок - 11:15
5 урок - 11:45
6 урок (зарядка) - 12:15
7 урок - 12:30
"Пам’ятайте, якщо запізнилися – не біда, всі уроки зберігаються в записі на нашому YouTube-каналі. Крім того, під час трансляції ви завжди можете почати її переглядати зі зручного для вас місця", - зазначили у відомстві.
Разом з тим, в Міносвіти нагадали, що для цілісного уявлення про те, про що саме розповідають вчителі протягом тижня, публікується розклад з темами для кожного уроку. Завантажити розклад з темами можна тут: 5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас.
На YouTube-каналі Міносвіти також працюють окремі списки відтворення для кожного класу:
5 клас - bit.ly/USO5class
6 клас -bit.ly/USO6class
7 клас - bit.ly/USO7class
8 клас - bit.ly/USO8class
9 клас - bit.ly/USO9class
10 клас - bit.ly/USO10class
11 клас - bit.ly/USO11class
"Нагадуємо, що Міністерство освіти і науки зібрало для вас короткі підсумки першого тижня роботи Всеукраїнської школи онлайн – тут і про прикрі помилки, і про вибух інтересу в ТikTok, і цікава статистика про те, хто та які саме уроки найбільше дивились на медіаресурсах МОН", - додали у відомстві.
Наступного разу (року, сезону) в стрічці Міністерства Освіти будуть саме найкращі.
Бюджет то сжимается, как шагреневая кожа,выбирать не приходится, что и кому "пилить", когда бюджет сожмется окончательно, тогда "бубочке" и будет, как герою одноименного романа Оноре нашего, Бальзака.
Бужанский, Дубинский, Сивохо, Шевченко...
Поэтому, возможно, и не деньги, а одна стратегическая линия, делая вид "это же не мьі ..."
А все почему?
А потому, что время на фигню не тратится!
Конечно это неправильно и издевательство над детьми. Максимум нужно 1 в неделю, а лучше 1 в 2 недели. Зачем всякой херней забивать голову если она никогда в жизни никому не понадобится? Вот кто пойдет в "биологический институт" он за месяц всю школьную программу и выучит. А остальным хватит 1 урока в месяц. 90% времени в школе детей учат ненужной херне, Вместо того, что бы дать хорошие знания по иностранному и родному языку. Вот что действительно нужно и нужно по 5 уроков в неделю, а можно еще больше.
А вот то, что РОДИТЕЛИ проникнутся умениями, знаниями своих детишек - ох как хорошо, легко капать на мозг учителю... дескать, дурак (дура), не можешь моему гению втемяшить какой-то закон Менделя.... ну вот и поглядят малость. Сведения с этого фронта самые разные, вплоть до здравомыслия. Но - надо жить, Други. Берегите детишек.