 Збитків від пожеж у зоні ЧАЕС завдано на десятки мільйонів гривень, - в.о. глави ДАЗВ Павлова

Про це заявила в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Катерина Павлова на онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона повідомила, що за даними Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж станом на 8 квітня, вогонь пройшов близько 3,5 тис. га землі, проте назвати точну цифру неможливо через сильне задимлення.

"На цей момент ДАЗВ, профільні міністерства і Кабінет міністрів працюють над підрахунком грошових збитків. За попередніми даними, сума сягає десятків мільйонів гривень", - повідомляє пресслужба агентства.

До основних причин займання належить пожежа, яка перекинулася на територію Зони відчуження з боку Древлянського заповідника в Житомирській області, коротке замикання ліній електропередач у зоні та навмисні підпали.

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