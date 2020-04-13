 Збитків від пожеж у зоні ЧАЕС завдано на десятки мільйонів гривень, - в.о. глави ДАЗВ Павлова

Про це заявила в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Катерина Павлова на онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Вона повідомила, що за даними Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж станом на 8 квітня, вогонь пройшов близько 3,5 тис. га землі, проте назвати точну цифру неможливо через сильне задимлення.
"На цей момент ДАЗВ, профільні міністерства і Кабінет міністрів працюють над підрахунком грошових збитків. За попередніми даними, сума сягає десятків мільйонів гривень", - повідомляє пресслужба агентства.
До основних причин займання належить пожежа, яка перекинулася на територію Зони відчуження з боку Древлянського заповідника в Житомирській області, коротке замикання ліній електропередач у зоні та навмисні підпали.
Контроль за исполнением организовать с помощью дронов и вертолётов.
Сидеть по квартирам. Нефиг в парках, сквериках, прибережных зонах ваще шлятся...
Питання по суті - є щось таке (навіть нехай це буде щось одне), що не "заважає" зєлєній владі?
Але питання було в іншому. Іноді треба вміти читати те, що написане, а не те, що хочеться читати.