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 Економіка, Події
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Все про:пожежа (2106) збитки (61) ЧАЕС (145) зона відчуження (109) Павлова (1)

 Збитків від пожеж у зоні ЧАЕС завдано на десятки мільйонів гривень, - в.о. глави ДАЗВ Павлова

Унаслідок пожеж у зоні відчуження Чорнобильської АЕС було завдано збитків у розмірі десятків мільйонів гривень.

Про це заявила в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Катерина Павлова на онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона повідомила, що за даними Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж станом на 8 квітня, вогонь пройшов близько 3,5 тис. га землі, проте назвати точну цифру неможливо через сильне задимлення.

"На цей момент ДАЗВ, профільні міністерства і Кабінет міністрів працюють над підрахунком грошових збитків. За попередніми даними, сума сягає десятків мільйонів гривень", - повідомляє пресслужба агентства.

До основних причин займання належить пожежа, яка перекинулася на територію Зони відчуження з боку Древлянського заповідника в Житомирській області, коротке замикання ліній електропередач у зоні та навмисні підпали.

Також читайте: Гасіння пожежі в Зоні відчуження триває 10-ту добу: осередки займання спостерігаються в 3 лісництвах, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188579
 
 
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А кому и чем нанесен "ущерб"!? Если бы не делали видимость (что могут потушить пожары, которые сами прекратятся), то и не потратили ли бы ничего"
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Постепенно подводят к " запретить быдлу ходить в лес и в поле " - чтоб убытков не было.

Контроль за исполнением организовать с помощью дронов и вертолётов.

Сидеть по квартирам. Нефиг в парках, сквериках, прибережных зонах ваще шлятся...
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Папєпєднікі, війна, коронавірус, тепер ще й лісні пожежі...
Питання по суті - є щось таке (навіть нехай це буде щось одне), що не "заважає" зєлєній владі?

Збитків від пожеж у зоні ЧАЕС завдано на десятки мільйонів гривень, - в.о. глави ДАЗВ Павлова - Цензор.НЕТ 2441
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да да, зеленский везде всегда и во всём виновен
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Маріонетка (не має значення чия це лялька і хто ляльковод) не винна. Винне стадо, яке обрало маріонетку.
Але питання було в іншому. Іноді треба вміти читати те, що написане, а не те, що хочеться читати. Збитків від пожеж у зоні ЧАЕС завдано на десятки мільйонів гривень, - в.о. глави ДАЗВ Павлова - Цензор.НЕТ 2095
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У нас главный по энергоатому закроет эти вопросы. Ермак зуб даст!
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Просто каждого поджигателя нужно заставить высадить травы и деревьев в 10 раз больше чем он уничтожил. Но я бы таких казнил.
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