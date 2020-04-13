 На ранок 13 квітня зафіксовано 325 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 3102, померли 93 особи, 97 - одужали, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 194 випадки;
Волинська область — 78 випадків;
Дніпропетровська область — 60 випадків;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 94 випадки;
Закарпатська область — 92 випадки;
Запорізька область — 85 випадків;
Івано-Франківська область — 300 випадків;
Кіровоградська область — 142 випадки;
м. Київ — 495 випадків;
Київська область — 216 випадків;
Львівська область — 124 випадки;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 5 випадків;
Одеська область — 69 випадків;
Полтавська область — 25 випадків;
Рівненська область — 125 випадків;
Сумська область — 74 випадки;
Тернопільська область — 273 випадки;
Харківська область — 11 випадків;
Херсонська область — 31 випадок;
Хмельницька область — 22 випадки;
Чернівецька область — 462 випадки;
Черкаська область — 102 випадки;
Чернігівська область — 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 квітня 2020 року до Центру надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11136 повідомлень про підозру на COVID-19.
А полякать народ треба, бо неляканий, не те що коронавірусу - клоуна до певного часу всерйоз не сприймає...
але апарати ШВЛ допомагають більшості.. з тих ,хто має шанси при їх використанні пройти кінцеву стадію кризи перед вилікуванням..
всі 1777(не 3500+400,як виявилось) "ліжкомісць" з апаратами ШВЛ.
світ з цими апаратами не особливо допоможе -пік не пройдено,самим потрібні..
ФСБ-шників врясах...
Бо карантин нікчемний..
У "Тиждень розгулу мракобісся РПЦ"
апропо,в США очікують 60 000 смертей.. напевне в період до осені...
В Україні -в районі 80 000 .. (при смертності 10 ,не 2 - ВЖЕ подякуємо московським фсб-шним пі..арасам і бидлу РПЦ)
Если только тяжелых и умерших (где не отвертеться что это короновирус) - то да. А если всех, то выяснится, что у кого-то оно вообще безсимптомно, кто то просто поносом отделался.... то смертность выйдет порядка 4%, которые окажутся в основном людьми пожилого возраста
Ты требуй, чтобы разрешили с детьми гулять в лесу, не только бизнес был закрыт на карантин, а и ломбарды,, пловцы пусть плавают и здоровье укрепляют, а не возмущайся, что кому - то еще замок не навесили.
https://www.youtube.com/watch?v=8Fu5ApUfc1Y
верун иногда хуже коммуниста!
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ К СПАСЕНИЮ! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
тільки виливати на двір з "ноцника" !!
або срати в кущах,як звикли на расєї.. "у шахматному порядку" за 2м.
бо туалєти "тіпа сортір" -вони з дощок..
вірусу через міазми там ще легше в повітрі..
у нєго же прісоскі есть ! ))
Без этих данных все дальнейшие прогнозы - пальцем в небо .
там суцільний фейк "ім.компартії"..
08.03 - 1668, 52 человека умерли, 35 - выздоровели, новых 206
09.04 - 1892, 57 человек умерли, 45 - выздоровели, новых 224
10.03 - 2203, 69 человек умерли, 61 - выздоровел, новых 311
11.04 - 2511, 73 человека умерли, 79 - выздоровели, новых 308
12.04 - 2777, 83 человека умерли, 89 - выздоровели, новых 266
13.03 - 3102, 93 человека умерли, 97 - выздоровели, новых 325
🔹Якщо вірити опублікованим даними, з розрахунку на мільйон жителів рівень захворюваності COVID-19 в Білорусі становить 273.
Для порівняння: в Росії коронавірусом заразилися 108 осіб з мільйона,
Україні - 63,
Литві - 390,
Латвії - 345,
а Польщі - 176.
Загальносвітовий показник - 238 заражених на мільйон.
🔹В Білорусі на мільйон чоловік проведено 6773 тестів.
У Росії цей показник - 8223,
Україні - 693,
Литві - 15246,
Латвії - 14958,
Польщі - 3646.
але..
запуск лінії для хоча б дрібносерійного виробництва -це інше...\\ на це дебілоїди-соросята("вірусологи") з МОЗ НЕЗДАТНІ. 5 років в МОЗ при Докторі Смерть Супрун не було жодного профільного медика..
То все фігня базована на інвалідній інформації навіть офіціальних властей. Бо, грунтується в основному на тестуванні хворих, які попали в лікарню та іноді їх близьких. Ніхто не знає скільки інфіковано реально, як і скільки померло від кові-19.
1) 2/3 населения Земли этим вирусом переболеют в любом случае в за следующие 2 года.
2) У 80% людей - слабые симптомы или бессимптомное течение
3) Средний возраст умерщих 80+ лет и нет ни одного без тяжелой хронической сопутствующей болезни.
4) В статистику короновируса включают умерших от инфаркта и инсульта и не выделяют пневмонию, которая является единственной возможной причиной смерти от короновируса.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1919739284826210&id=100003704706961
В Фейсбуке уже заблокировали, почитайте через гугл переводчик оригинал
Думаю,це логічно.
Все логично, Зеленский, у людей семьи! Судить не грабителей надо, а тебя за бездействие!
Я не знаю куда девается эта помощь в виде тех же масок, тестов... Их по идее раздавать должны. А тестами не торговать по 500 грн, а тестировать каждый хотя бы у тех людей, через которых проходит куча народу за день.