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 На ранок 13 квітня зафіксовано 325 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 3102, померли 93 особи, 97 - одужали, - МОЗ

В Україні зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 194 випадки;
Волинська область — 78 випадків;
Дніпропетровська область — 60 випадків;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 94 випадки;
Закарпатська область — 92 випадки;
Запорізька область — 85 випадків;
Івано-Франківська область — 300 випадків;
Кіровоградська область — 142 випадки;
м. Київ — 495 випадків;
Київська область — 216 випадків;
Львівська область — 124 випадки;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 5 випадків;
Одеська область — 69 випадків;
Полтавська область — 25 випадків;
Рівненська область — 125 випадків;
Сумська область — 74 випадки;
Тернопільська область — 273 випадки;
Харківська область — 11 випадків;
Херсонська область — 31 випадок;
Хмельницька область — 22 випадки;
Чернівецька область — 462 випадки;
Черкаська область — 102 випадки;
Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 квітня 2020 року до Центру надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11136 повідомлень про підозру на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус найстрімкіше поширюється в Чернівецькій області та Києві, - МОЗ опублікувало динаміку захворюваності COVID-19 у регіонах

На ранок 13 квітня зафіксовано 325 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 3102, померли 93 особи, 97 - одужали, - МОЗ 01На ранок 13 квітня зафіксовано 325 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 3102, померли 93 особи, 97 - одужали, - МОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188578
 
 
 Топ коментарі
 
Як бачим Печерську Лавру без Томоса вже накрило.
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Вчора розмовляв з своїм знайомим який виїхав до Італії років 10 тому і працює біля Кремони рятівником на швидкій - повірте ми не маємо навіть зеленої уяви який нас чекає ПЗДЦ!!! Більше нічого говорити не буду щоб не нагнітати - скажу тільки одне ЛЮДИ СИДІТЬ ВДОМА ЯКОМОГА ДОВШЕ це чи не єдиний шанс залишитись живим враховуючи стан нашої української "медицини"!!!
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Значит с детьми нельзя гулять в лесу, весь бизнес закрыт на карантин, пловца вяжут 10 ментов, а попы продолжают собирать баранов в толпу и косить бабло и менты стоят в сторонке, шо за бл...я страна
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Вчора розмовляв з своїм знайомим який виїхав до Італії років 10 тому і працює біля Кремони рятівником на швидкій - повірте ми не маємо навіть зеленої уяви який нас чекає ПЗДЦ!!! Більше нічого говорити не буду щоб не нагнітати - скажу тільки одне ЛЮДИ СИДІТЬ ВДОМА ЯКОМОГА ДОВШЕ це чи не єдиний шанс залишитись живим враховуючи стан нашої української "медицини"!!!
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Є інформація що навіть з застосуванням ШВЛ виживає лише 20% пацієнтів в важкому стані, якщо це правда, то рівень нашої "медицини" суттєво на рівень смертності не вплине.
А полякать народ треба, бо неляканий, не те що коронавірусу - клоуна до певного часу всерйоз не сприймає...
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В тому то і проблема що по його словах одні помирають під ШВЛ а інші навіть важчі виживають без нього. В них такі випадки були і не поодинокі.
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Це так..
але апарати ШВЛ допомагають більшості.. з тих ,хто має шанси при їх використанні пройти кінцеву стадію кризи перед вилікуванням..
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П..ЄЦ почнеться,коли вичерпаються моживості медицини в Україні .
всі 1777(не 3500+400,як виявилось) "ліжкомісць" з апаратами ШВЛ.

світ з цими апаратами не особливо допоможе -пік не пройдено,самим потрібні..
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Забыли добавить: ".....Сидите дома и не переключайте "1+1" Ибо на других каналах, ересь на бубочку, призывающая выйти на улицу и вставить ему эбонитовую палочку...а на той улице верная смерть от вируса. Не поддавайтесь!"
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Пришло время разобраться шо такое тот Томос и поможет ли он от коронавируса
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Як бачим Печерську Лавру без Томоса вже накрило.
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справа не в Томосі,а кацапських понтах..
ФСБ-шників врясах...
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судя по статистике умерших и выздоровевших у нас соотношение не меняется давно
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у нас лише початок "кривої зросту"... ( пік очікувано після освячення Паски 20-23 квітня)

Бо карантин нікчемний..
У "Тиждень розгулу мракобісся РПЦ"
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Да! Я и писал вчера. Ляшко идиот(высрал шо 2% летальности) - если все зараженные выживут(и новых не будет), то Ляшко прав, но ведь он трандабол.
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мусить Ляшко висловити хоч якийсь оптимізм..

апропо,в США очікують 60 000 смертей.. напевне в період до осені...
В Україні -в районі 80 000 .. (при смертності 10 ,не 2 - ВЖЕ подякуємо московським фсб-шним пі..арасам і бидлу РПЦ)
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Если тестировать только умерших от пневмонии то летальность будет сотка. Если умерших тестировать не будут - то ноль. (ну им же уже всё равно!)
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Смотря как диагностировать.
Если только тяжелых и умерших (где не отвертеться что это короновирус) - то да. А если всех, то выяснится, что у кого-то оно вообще безсимптомно, кто то просто поносом отделался.... то смертность выйдет порядка 4%, которые окажутся в основном людьми пожилого возраста
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Зеля, ботов гони, пусть истерят под новостью, а мы посмеемся.
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Значит с детьми нельзя гулять в лесу, весь бизнес закрыт на карантин, пловца вяжут 10 ментов, а попы продолжают собирать баранов в толпу и косить бабло и менты стоят в сторонке, шо за бл...я страна
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Шо за страна, ломбарды полезны для здоровья, а церкви глаза мозолят?
Ты требуй, чтобы разрешили с детьми гулять в лесу, не только бизнес был закрыт на карантин, а и ломбарды,, пловцы пусть плавают и здоровье укрепляют, а не возмущайся, что кому - то еще замок не навесили.
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Иди поц.елуй раскрашенные доски, после 50-ти других пораженных ПГМ, а потом руку попа, а потом статуэтку акробата на двух палках. А когда закашляешь - Пиплию в лапы и бормочи мантры. Будет тут мямлить мля еще На ранок 13 квітня зафіксовано 325 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 3102, померли 93 особи, 97 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6650
верун иногда хуже коммуниста!
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Так ще-ж тиждень тому, як епідемія пішла на спад!? Сам від Ляшка чув, янеЛохом клянусь!..
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Ровно за месяц в Украине умерло от корововируса столько сколько умирает в Киеве за один день. И ровно столько сколько умирает от обычного гриппа за месяц-полтора. Нас загнали на карантин потому, что украинская медицина разгромлена потрошиной реформой, а яценюком была уничтожена санэпидемслужба Украины. У меня вопрос к Зеленскому - почему за уничтожение украинской медицины, а по сути за геноцид украинского народа ещё не арестованы потрох и яценюк?
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проснулся??? бадун??? сбегай в аптеку бояры купи и лаптем щи похлебай..козломордые говорят помогает
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Догоним и перегоним Италию!Ун-та товарисчи!!!
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Хорошо, что я почти не употребляю лекарств(например при гриппе кизиловое варенье + лимон,и т.д.+спорт) Эти ВРАЧИ ПО ВСЕМУ МИРУ ТОЛКОМ НЕ МОГУТ СКАЗАТЬ ДАЖЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ КОНЕЦ ЭТОЙ БОЛЕЗНИ. Оказывается масса врачей нифига предсказать не способна.
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И что вы пытались сказать своим постом? Да, эта зараза новое явление которое появилось в декабре. Очень много информации доступно для чтения/ просмотра. Посмотрите на YouTube видео от Asian Boss называется " Asian Boss uploaded: You need to listen to this leading COVID-19 expert from South Korea". Английские субтитры прилагаются. Ну а насчёт здоровья вас можно только поздравить, не болейте.
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Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы и раковины! Заделайте их герметично!
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ К СПАСЕНИЮ! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
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Тоді москалі з своїми вуличними туалетами на коні.
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неа..
тільки виливати на двір з "ноцника" !!
або срати в кущах,як звикли на расєї.. "у шахматному порядку" за 2м.

бо туалєти "тіпа сортір" -вони з дощок..
вірусу через міазми там ще легше в повітрі.. На ранок 13 квітня зафіксовано 325 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 3102, померли 93 особи, 97 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2930
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чтоб я тебе поверил, расскажи, а как же вирус вползает по стенке унитаза? там же круто и скользко! А ещё неясно, как жесткость карантина влияет на этот процесс. Там где лёгкий карантин люди куда ходят срать, в театры или метро?
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на стенкі ?
у нєго же прісоскі есть ! ))
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При жестком карантине процес дефекации идет очень тяжело, соответственно шансы заразится очень и очень. Соответственно при легком карантине все занимает секунды и вирус не успевает очухаться под градом фекалий. Ну а форма унитаза это основное. Американская чаша с характерным озерком более распространяет вирус чем наша с крутыми стенками.
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Андрей, Вы коронавирусом довольно давно переболели, а осложнения на мозг у Вас все еще продолжают усугубляться. Бросайте писать всякую хрень про коронавирус и обратитесь к специалистам, пока не поздно. Ибо по-хорошему Ваш этот юморок уже может и на статью потянуть.
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Какой юмор???? Вы с ума сошли! Это авторитетное мнение научных профессоров! При чем тут я?????
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Кстати , эти же профессора и кандидаты в доктора посоветовали, а власти Киева исполнили, обвязывать лавочки в парках лентой красной для блокировки распространения коронавируса. Так что вы в пролете как фанера над Охтыркой....
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Пик заболевания связан с Киево-Печерской лаврой, плюс прихожане. Пошла жара.
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А где данные по количеству протестированных ? И желательно по областям !
Без этих данных все дальнейшие прогнозы - пальцем в небо .
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погано, що деталі не публікують. чому в Києві таки й швидкий приріст- це дуже погано. Хоча, за спостереженнями- відсотків 30% плювали на карантин в прямому і переносному значенні.
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Забудьте про китайську статистику.

там суцільний фейк "ім.компартії"..
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до чого тут Китай? якщо карантин діє ефективно приріст має бут не 20% щодня а хоча б 10%.
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запитую -ви вірите офіційній статистиці Китаю про максимум сотню інфікованих і кілька померлих в день?
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до чого тут Китай- Ви не помітили, що епідемія розрослася в Європі?!в Італії після введення жорстких карантинних обмежень приріст впав з 25% до 10%.
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больше населения, выше плотность, больше контактов
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ріст занадто великий. карантин діє погано.якби публікували статистику, як люди захворіли-було б зрозуміліше.а так не зрозуміло-це релігійні , туристи, заробітчани та їх сім'ї чи просто поуїсти, які швендяють цілими днями по вулиці.
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07.04 - 1462, 45 человек умерли, 28 - выздоровели, новых 143
08.03 - 1668, 52 человека умерли, 35 - выздоровели, новых 206
09.04 - 1892, 57 человек умерли, 45 - выздоровели, новых 224
10.03 - 2203, 69 человек умерли, 61 - выздоровел, новых 311
11.04 - 2511, 73 человека умерли, 79 - выздоровели, новых 308
12.04 - 2777, 83 человека умерли, 89 - выздоровели, новых 266
13.03 - 3102, 93 человека умерли, 97 - выздоровели, новых 325
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не паникуйте, сам Ляшко сказал, что пик будет 17-го. С 14 ошибся малость, но 17 - верняк!
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🇧🇾Захворюваністьсть COVID-19 в Білорусі вище середньосвітових значень.Про це свідчать дані на сайті світової статистики Worldometers. Сайт незалежний, базується в США, але розробники підкреслюють, що збирають інформацію з офіційних джерел.

🔹Якщо вірити опублікованим даними, з розрахунку на мільйон жителів рівень захворюваності COVID-19 в Білорусі становить 273.
Для порівняння: в Росії коронавірусом заразилися 108 осіб з мільйона,
Україні - 63,
Литві - 390,
Латвії - 345,
а Польщі - 176.
Загальносвітовий показник - 238 заражених на мільйон.
🔹В Білорусі на мільйон чоловік проведено 6773 тестів.
У Росії цей показник - 8223,
Україні - 693,
Литві - 15246,
Латвії - 14958,
Польщі - 3646.
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Білорусь і росія використовують російські тести, їми що корону шукати, що тлю виводити.
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тести давно розробила і Україна..
але..
запуск лінії для хоча б дрібносерійного виробництва -це інше...\\ на це дебілоїди-соросята("вірусологи") з МОЗ НЕЗДАТНІ. 5 років в МОЗ при Докторі Смерть Супрун не було жодного профільного медика..
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що ти верзеш? прокинся, яка Супрун, при владі давно зелена пліснява. яку ти обрав!це Супрун відправила у відпустку розробників?! маленька Білорусь давно відмовилась від російських тестів і свої клепає.
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Не кокєтнічай реформа Супрун продовжується офіційно.
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тобто все розкрадання за останній рік-це можна на реформу Супрун спихнути?! це Супрун збиралась лікарів з 1-го квітня звільнять?і взагалі, до чого тут реформа і конкретна ситуація з тестами, яка 100% вина уряду.то може давайте всі негаразди спишемо на розвал ссср та й і все?
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Звідки ці цифри в країнах де навіть нормального тестування не проводиться? Тільки дурень буде писати що в: Україні, Білорусі, ерефії чи Дундукстані інфіковано стільки то, захворіло стільки то, померло стільки то...
То все фігня базована на інвалідній інформації навіть офіціальних властей. Бо, грунтується в основному на тестуванні хворих, які попали в лікарню та іноді їх близьких. Ніхто не знає скільки інфіковано реально, як і скільки померло від кові-19.
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Статистика не втішна і це без тестування, тільки тестують тих, що захворіли.
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Тоесть епидемия только набирает обороты а власти уже рассказывают что скоро всех выпустят на роботу. Хотя еще пару дней в том же духе и больницы будут переполнены и лечиться будет негде
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карантин зроблений виключно для того,щоб непереповнити лікарні важкими хворими на ШВЛ.

Думаю,це логічно.
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То, скільки довеедеться перебувати на карантині з урахуванням пропусних можливостей наших лікарень?
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Я смотрю, у нас шансы выжить при короновирусе 50 на 50. В принципе, тоже не мало, как для нашей медицины.
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А ви берете до уваги тих у кого він не проявляється? Чи тих, кого ідентифікували вже в лікарні в тяжкому стані? У таких випадках дійсно 50Х50
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А скільки за час карантину вмерли від туберкульозу? Мабуть більше 300?
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Страны Запада безвозмездно помогают финансово людям, потерявшим работу из за коронавируса. Наше же государство в упор не замечает, что люди должны как то содержать семьи, сидя на карантине! Вчера уже началось мародерство, ограблен продуктовый в Киеве.
Все логично, Зеленский, у людей семьи! Судить не грабителей надо, а тебя за бездействие!
Я не знаю куда девается эта помощь в виде тех же масок, тестов... Их по идее раздавать должны. А тестами не торговать по 500 грн, а тестировать каждый хотя бы у тех людей, через которых проходит куча народу за день.
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Зеленский похоже справляется с эпидемией.
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