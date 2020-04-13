 Група підтримки Росії в ООН складається з 22-26 держав, - Кислиця

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів посол України в ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю РБК-Україна.

"Група підтримки РФ останніми роками стабільна. Це приблизно 22-26 країн. Звісно, РФ разово може винести на Генасамблею якийсь проєкт, умовно кажучи, про те, що понеділок – це перший робочий день, і всі країни Генасамблеї за це проголосують.

Візьмемо засідання Радбезу, яке було ініційоване РФ на початку цього року, і яке вони приурочили до річниці мінських домовленостей. З 15 членів Радбезу ніхто не підтримав РФ, навіть той же Китай. Це не означає, що всі 14 інших підтримали Україну, хоча багато з них – так. А дехто сказав: Україна визнана у своїх кордонах міжнародним співтовариством, на тому і все", - повідомив посол.

Також Кислиця запропонував проаналізувати якість клубу підтримки РФ: Венесуела, Сирія, Бурунді. Не хочу ображати народ Бурунді, але беззаперечним є те, що там відбувається з точки зору прав людини. У мене були розмови з представниками деяких країн із сотнями мільйонів жителів, які голосували проти нас, а потім взяли нейтральну позицію. І я казав: ви ж глобальна країна, а тут опиняєтеся у такому таборі...".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтерес до України в ООН зберігається, - Кислиця

"Коли ми говоримо про демократичні цінності, про цивілізаційне протистояння, то голоси можуть розподілятись десь 65-22. Це не означає, що решта 100 країн – жахливі і недемократичні, це означає, що у сотні країн є або специфічні інтереси, або відсутність інтересів в принципі.

Тому не дивуйтеся, коли українські, європейські чи американські резолюції проводяться через Генасамблею 50-60 голосами, це нормальна ситуація. Генасамблея, подобається це комусь чи ні, є дуже демократичним органом, тому що кожна країна тут має голос незалежно від того, скільки там населення: півтора мільярди чи п'ять тисяч людей", - йдеться в повідомленні.