 Група підтримки Росії в ООН складається з 22-26 держав, - Кислиця

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів посол України в ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю РБК-Україна.
"Група підтримки РФ останніми роками стабільна. Це приблизно 22-26 країн. Звісно, РФ разово може винести на Генасамблею якийсь проєкт, умовно кажучи, про те, що понеділок – це перший робочий день, і всі країни Генасамблеї за це проголосують.
Візьмемо засідання Радбезу, яке було ініційоване РФ на початку цього року, і яке вони приурочили до річниці мінських домовленостей. З 15 членів Радбезу ніхто не підтримав РФ, навіть той же Китай. Це не означає, що всі 14 інших підтримали Україну, хоча багато з них – так. А дехто сказав: Україна визнана у своїх кордонах міжнародним співтовариством, на тому і все", - повідомив посол.
Також Кислиця запропонував проаналізувати якість клубу підтримки РФ: Венесуела, Сирія, Бурунді. Не хочу ображати народ Бурунді, але беззаперечним є те, що там відбувається з точки зору прав людини. У мене були розмови з представниками деяких країн із сотнями мільйонів жителів, які голосували проти нас, а потім взяли нейтральну позицію. І я казав: ви ж глобальна країна, а тут опиняєтеся у такому таборі...".
"Коли ми говоримо про демократичні цінності, про цивілізаційне протистояння, то голоси можуть розподілятись десь 65-22. Це не означає, що решта 100 країн – жахливі і недемократичні, це означає, що у сотні країн є або специфічні інтереси, або відсутність інтересів в принципі.
Тому не дивуйтеся, коли українські, європейські чи американські резолюції проводяться через Генасамблею 50-60 голосами, це нормальна ситуація. Генасамблея, подобається це комусь чи ні, є дуже демократичним органом, тому що кожна країна тут має голос незалежно від того, скільки там населення: півтора мільярди чи п'ять тисяч людей", - йдеться в повідомленні.
Чтоб тебе сказали "я за", сначала нужно объяснить, а зачем это ему нужно. Вот с этим у Украины - проблемы. Те многие голосуют не за Украину, а против РФ, а это разное.
Судья : подсудимый Путлер встаньте,по вашему приказу была потоплена подлодка Курск?да Ваша честь.А дома в Москве взорвали по вашему приказу?да Ваша честь.А детей в Беслане вы мочили в сортире?Да Ваша честь,А Крым вы отжимали?да Ваша честь.А войну на Донбассе вы придумали?да Ваша честь.А малазийский Боинг по вашему приказу сбили?нет ваша честь.Это бандеровцы по приказу Госдепа.
Суд удаляется на совещание.Через 5 минут Судья объявляет.Именем закона, подсудимый Путлер и его КАМАРИЛЬЯ не виновны!
https://www.dialog.ua/world/205097_1586692714
Кстати,сраная разведка СССра дохлого до войны с братом Гитлером, сумела завербовать лишь одного старшего лейтенанта ГЕСТАПО,на более высокие чины Вермахта не смогли...ума не хватило...,потому и полный разгром красной армии за первые 3 месяца войны..Штирлицы блин
Armenia, Belarus, Burundi, Cambodia, China, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Iran (Islamic Republic of), Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Myanmar, Nicaragua, Philippines, Serbia, Sudan, Syrian Arab Republic, Venezuela (Bolivarian Republic of), Zimbabwe.
Плюс декілька разів - Південний Судан, Узбекистан, Таджикистан, ПАР та Болівія.