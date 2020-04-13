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 Політика України
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Все про:ООН (1436) Росія (26834) Кислиця (47)

 Група підтримки Росії в ООН складається з 22-26 держав, - Кислиця

Група підтримки Росії в Організації Об'єднаних Націй останніми роками є стабільною: приблизно 22-26 держав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів посол України в ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю РБК-Україна.

"Група підтримки РФ останніми роками стабільна. Це приблизно 22-26 країн. Звісно, РФ разово може винести на Генасамблею якийсь проєкт, умовно кажучи, про те, що понеділок – це перший робочий день, і всі країни Генасамблеї за це проголосують.

Візьмемо засідання Радбезу, яке було ініційоване РФ на початку цього року, і яке вони приурочили до річниці мінських домовленостей. З 15 членів Радбезу ніхто не підтримав РФ, навіть той же Китай. Це не означає, що всі 14 інших підтримали Україну, хоча багато з них – так. А дехто сказав: Україна визнана у своїх кордонах міжнародним співтовариством, на тому і все", - повідомив посол.

Також Кислиця запропонував проаналізувати якість клубу підтримки РФ: Венесуела, Сирія, Бурунді. Не хочу ображати народ Бурунді, але беззаперечним є те, що там відбувається з точки зору прав людини. У мене були розмови з представниками деяких країн із сотнями мільйонів жителів, які голосували проти нас, а потім взяли нейтральну позицію. І я казав: ви ж глобальна країна, а тут опиняєтеся у такому таборі...".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтерес до України в ООН зберігається, - Кислиця

"Коли ми говоримо про демократичні цінності, про цивілізаційне протистояння, то голоси можуть розподілятись десь 65-22. Це не означає, що решта 100 країн – жахливі і недемократичні, це означає, що у сотні країн є або специфічні інтереси, або відсутність інтересів в принципі.

Тому не дивуйтеся, коли українські, європейські чи американські резолюції проводяться через Генасамблею 50-60 голосами, це нормальна ситуація. Генасамблея, подобається це комусь чи ні, є дуже демократичним органом, тому що кожна країна тут має голос незалежно від того, скільки там населення: півтора мільярди чи п'ять тисяч людей", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188575
 
 
 Топ коментарі
 
ХАМАС, Хезболла, слуги Исламской революции Ирана,Сомалийские Пираты,Коля МаДУРа из венесуэльского Кокаина,Северокорейское Чмо,а также Ливийский Хмырь Халифа Хафтар и и Сирийский Мудак Асад,крутое дерьмо однако... Группа поддержки России в ООН состоит из 22-26 государств, - Кислица - Цензор.НЕТ 680
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ХАМАС, Хезболла, слуги Исламской революции Ирана,Сомалийские Пираты,Коля МаДУРа из венесуэльского Кокаина,Северокорейское Чмо,а также Ливийский Хмырь Халифа Хафтар и и Сирийский Мудак Асад,крутое дерьмо однако... Группа поддержки России в ООН состоит из 22-26 государств, - Кислица - Цензор.НЕТ 680
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Коля Мадура спекся...... паРаша сказала Венесуэле гудбай, а штаты туда уже свой флот заводят..... мочить будут......
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Зачем мочить? Можно убедительно изложить...
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Украине нужно работать своей дипломатией, чтобы перетянуть страны, которые за РФ, чтобы они были за Украину!
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Украине нужно работать своей дипломатией, чтобы перетянуть страны, которые за РФ, чтобы они были за Украину!
Чтоб тебе сказали "я за", сначала нужно объяснить, а зачем это ему нужно. Вот с этим у Украины - проблемы. Те многие голосуют не за Украину, а против РФ, а это разное.
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"Українська" влада підкладає Україну під кацапів. То на яку ж сторону перетягати ті країни?
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17 июля 2022 года.Гаагский Трибунал,на скамье подсудимых Путлер,Гиркин и прочая мразота рюсскага мира:
Судья : подсудимый Путлер встаньте,по вашему приказу была потоплена подлодка Курск?да Ваша честь.А дома в Москве взорвали по вашему приказу?да Ваша честь.А детей в Беслане вы мочили в сортире?Да Ваша честь,А Крым вы отжимали?да Ваша честь.А войну на Донбассе вы придумали?да Ваша честь.А малазийский Боинг по вашему приказу сбили?нет ваша честь.Это бандеровцы по приказу Госдепа.
Суд удаляется на совещание.Через 5 минут Судья объявляет.Именем закона, подсудимый Путлер и его КАМАРИЛЬЯ не виновны!
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Путлер прислал в Италию 100 Штирлицов РАБссии Група підтримки Росії в ООН складається з 22-26 держав, - Кислиця - Цензор.НЕТ 502Любимый герой плешивого Штирлиц продолжает свою миссию в Италии.
Кстати,сраная разведка СССра дохлого до войны с братом Гитлером, сумела завербовать лишь одного старшего лейтенанта ГЕСТАПО,на более высокие чины Вермахта не смогли...ума не хватило...,потому и полный разгром красной армии за первые 3 месяца войны..Штирлицы блин
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Ось веду в себе статистику по голосування в ООН. Оце кістяк кацапських прихвоснів -

Armenia, Belarus, Burundi, Cambodia, China, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Iran (Islamic Republic of), Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Myanmar, Nicaragua, Philippines, Serbia, Sudan, Syrian Arab Republic, Venezuela (Bolivarian Republic of), Zimbabwe.

Плюс декілька разів - Південний Судан, Узбекистан, Таджикистан, ПАР та Болівія.
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А ще фанат паРаши клоун-пісюаніст..готовий у ***** вялого смоктати..
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А что ООН ещё имеет какое то значение в мире? Их решения никто не выполняет все равно.
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