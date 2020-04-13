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 СБУ розслідує недбалість чиновників на Миколаївщині: не вжили належних заходів в умовах епідемії COVID-19

Служба безпеки України перевіряє інформацію про можливу службову недбалість посадових осіб Миколаївської облдержадміністрації щодо вжитття негайних заходів для забезпечення першочергових потреб регіону у протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

"Посадовці Миколаївської ОДА, в умовах стрімкого поширення пандемії та необхідності реалізації термінових заходів, визначених керівництвом країни, не вжили реальних заходів для виконання рішення облради (про придбання медобладнання та додаткове фінансування охорони здоров'я. - Ред.)", - зазначили у відомстві.

За попередньою версією слідства, дії чиновників могли завдати значної шкоди життю та здоров'ю мешканців області через поширення COVID-19.

"Наразі слідчими спецслужби розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в п'ятницю, 10 квітня, начальник обласного управління СБУ Миколаївщини Віталій Герсак заявив, що в Миколаївському лабораторному центрі МОЗ проводили дослідження на коронавірус з порушеннями і тепер всім людям з підозрою на захворювання потрібно робити аналізи заново.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188574
 
 
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Зато какая статистика была-ни одного случая. СБУ расследует халатность чиновников на Николаевщине: не приняли должных мер в условиях эпидемии COVID-19 - Цензор.НЕТ 857
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"Как когда-то чумных", - мэр Николаева Сенкевич объяснил горожанам, как будут хоронить умерших от коронавируса
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Да-а-а! Мельчает контора, уголовные дела по возможным фактам служебной халатности уголовные дела пытается открывать. Глядишь, вскоре качество использованной туалетной бумаги начнут проверять. Ребята, вам действительно нечем заняться? В стране полный порядок? Ну, хотя бы для прикола хоть одного предателя или изменника Родины разоблачили! Но, только настоящего!!!
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за шо? на нікалайєвщінє короновірус нє прошол
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