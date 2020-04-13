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 За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 45 осіб, на водних об'єктах - 14, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 06.04 по 12.04) під час пожеж в Україні загинуло 45 осіб, на водних об'єктах - 14.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 6 тис. 913 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 47 осіб.

Ліквідовано 5 тис. 859 пожеж, врятовано на пожежах 47 осіб та не допущено знищення вогнем 1 тис. 290 будівель і 51 од. техніки. На пожежах загинуло 45 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 622 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 354 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 79 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 14 осіб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188573
 
 
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То всё не считается. У нас массовое помутнение рассудка на тему коронавируса. За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 45 человек, на водных объектах - 14, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7955
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пора вводить запрет на продажу спичек и зажигалок, кресало тоже надо запретить! А то сгорит больше чем умрет от коронавируса!
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В огне сгорело больше, чем от огненной короно-пневмонии
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Ага,надо забирать воду с водных объектов и поливать ежедневно жилые дома,само собой разумеется делать это в масках,на дистанциях в полтора метра и обязательно что б патрулировала полиция и всем выписывала штраф.
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и ввести медаль "За спасение евреев от пожара на воде"
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