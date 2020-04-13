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 Політика України
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Все про:ВР (7458) держбюджет (362) пожежа (2106) позачергове засідання (72) ринок землі (149)

 Рада сьогодні розгляне зміни до Держбюджету, скасування ринку землі та посилення відповідальності за спалювання трави

Верховна Рада України в понеділок, 13 квітня, збереться на позачергове засідання.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Засідання розпочнеться о 14 годині.

На порядку денному засідання 8 питань. Зокрема, проєкт закону про національну інфраструктуру геопросторових даних (друге читання) (№ 2370), проєкт закону про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№ 3279), проєкт закону про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб "щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№ 3320).

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Також будуть розглядатися: проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) (№ 2339, 2339-1), проєкт закону про внесення змін до закону "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету (№ 3132).

Крім того, буде розглянуто проєкт закону про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19) (№ 3276).

Також депутати розглянуть закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з пропозиціями президента від 19 лютого (№ 1049).

Крім того, до порядку денного включено 13 проєктів постанов про скасування рішення Верховної Ради від 31 березня про прийняття закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№ 2178-10-П (П1-12).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188572
 
   
 Топ коментарі
 
Бюджет змінять, реформу землі не відмінять, а паліїв засудять.
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Принятие закона во втором чтении и в целом о невозвращении банков их
бывшим собственникам так и повис с воздухе вместе с кредитом от МВФ.
На горизонте забрезжил дефолт .
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Чому тільки під куполом Ради? А в ОП?))
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А как на счёт злоупотребления травой и прочими психотропами по куполом Рады?
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Чому тільки під куполом Ради? А в ОП?))
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А как приЗЕдент будет без этого работать?
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Мак і коноплю, палити не можна, без них ВР не буде працювати.
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Бюджет змінять, реформу землі не відмінять, а паліїв засудять.
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Закон зворотньої дії не має!
Тож нових паліїв спершу наловить доведеться, а вже потім засуджувать...
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В банковский закон, с Беней порешали ждут дефолт
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Принятие закона во втором чтении и в целом о невозвращении банков их
бывшим собственникам так и повис с воздухе вместе с кредитом от МВФ.
На горизонте забрезжил дефолт .
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Дефолт забрезжил год назад, а сейчас уже нависла его тень.
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лєтальность от енциФаліта покручє короновірусной
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На 99% територій які випалюють, вкрай рідко взагалі хто ходить!
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Земля належить народу України, вона не продається, тільки оренда.
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Клоуны продадут, плевали они на Конституцию и народ.
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ужесточение ответственности за сжигание травы...

Наконец-то!!!! Молодцы!!! Это самый важный на сегодня закон. Все остальное херня: и вирус и война и разруха. Вот как поднимут штраф с 300 гривен до 400 - так сразу страна поднимется из руин... Слава великому клоуну!!!! Ура, товарищи!!
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Вы же понимаете что такие законы вносят для блокирования и снижения эффективности работы рады.
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