 Нових хворих на COVID-19 серед нардепів немає, дехто вже навіть вилікувався, - Разумков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На запитання, скільки депутатів на сьогодні хворіє, Разумков відповів: "Кількість не збільшилася. Навпаки, деякі народні депутати вже одужали, вилікувалися. І я сподіваюся, що найближчим часом повернуться до роботи".

"Є деяка частина народних депутатів, які перебувають на самоізоляції, бо мали контакти з тими, хто захворів. Однак поки що ситуація у Верховній Раді стабільна, вона працює", - додав спікер.



Нагадаємо, 28 березня у нардепки Ганни Скороход було підтверджено захворювання на СОVID-19. Вона перебувала вдома на самоізоляції.

18 березня в нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, який нещодавно повернувся з-за кордону, підтвердили коронавірус.

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