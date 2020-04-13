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 Політика України
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 Нових хворих на COVID-19 серед нардепів немає, дехто вже навіть вилікувався, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що кількість хворих на COVID-19 народних депутатів не збільшилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На запитання, скільки депутатів на сьогодні хворіє, Разумков відповів: "Кількість не збільшилася. Навпаки, деякі народні депутати вже одужали, вилікувалися. І я сподіваюся, що найближчим часом повернуться до роботи".

"Є деяка частина народних депутатів, які перебувають на самоізоляції, бо мали контакти з тими, хто захворів. Однак поки що ситуація у Верховній Раді стабільна, вона працює", - додав спікер.

Нагадаємо, 28 березня у нардепки Ганни Скороход було підтверджено захворювання на СОVID-19. Вона перебувала вдома на самоізоляції.

18 березня в нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, який нещодавно повернувся з-за кордону, підтвердили коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На позачерговому засіданні Ради нардепи голосуватимуть за деякі законопроєкти без обговорень, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188571
 
 
 Топ коментарі
 
Непорядок. Срочно вызываем ляшко с проверкой! Шоб завтра к утру были! Новых больных COVID-19 среди нардепов нет, некоторые уже даже излечились, - Разумков - Цензор.НЕТ 7415
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Узбагоил! А то все так переживают за вас слуг уродов.
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Если палёными китайским экспрес тестами так вы все здоровы...только вот многих надо на наркоту, адекватность и псих здоровте проверить.
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Непорядок. Срочно вызываем ляшко с проверкой! Шоб завтра к утру были! Новых больных COVID-19 среди нардепов нет, некоторые уже даже излечились, - Разумков - Цензор.НЕТ 7415
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Узбагоил! А то все так переживают за вас слуг уродов.
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Если палёными китайским экспрес тестами так вы все здоровы...только вот многих надо на наркоту, адекватность и псих здоровте проверить.
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статистика радует: депутаты, принцы и премьер-министры не умирают
правда одна принцесса умерла - испанская, 93летняя
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Вони з тобою діляться накраденим ? Депутати і урядники ?
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А шо кажуть психіатри-вилікувались?
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Психіатрам і наркологам заборонено тестувати депутатів, бо може бути витік державної таємниці, а це ГБР- і тюрма.
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Тобто "нові обличчя", є а "нових хворих" немає. 😊 Старі значить є. З цього повідомлення випливає, що тести депутатам вочевидь. Роблять принаймні раз на два-три дні. А навіть тим, у кого є симптоматика, але немає посвідчення депутата не роблять зовсім.
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Очень хорошо, что нардепы здоровы! Теперь они, как здоровые люди, могут выехать на места и проверить состояние медицины в своих округах. Кроме того, внести свою лепту в поддержку борьбы с короновирусом (раздать маски, ИВЛ, тесты и т.д. и т.п.) Ждем реальных результатов от поездок в инфекционные больницы, а не "победных" реляций о поданных поправках!.
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