 Листопад 2020 року: в Китаї назвали терміни другої хвилі коронавірусу у світі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це повідомляє CNN на платформі Sina.
"Ми очікуємо, що наступна хвиля епідемії може початися приблизно в листопаді", - сказав Чжан.
Він додав, що математичні моделі говорять про те, що людство не переможе вірус до літа, бо нові спалахи продовжують фіксуватися в нових країнах. В цілому, друга хвиля епідемії завдасть меншої шкоди, проте деяким африканським і американським державам буде дуже складно через слаборозвинену медицину.
12 квітня головний епідеміолог Китаю Чжун Наньшань також оцінив ймовірність другої хвилі спалаху коронавірусу в країні. За його словами, незважаючи на те що є ризик завезення і розповсюдження зараження з інших країн, ймовірність нового масштабного спалаху доволі мала. Він пояснив це тим, що в Китаї дуже жорсткі профілактичні заходи.
За останніми даними, у світі зафіксовано понад 1,85 мільйона випадків зараження, померли понад 114 тисяч осіб.
Цензор уже бы начал печатать прямые доклады из кремля!
скоро будем слушать на Цензоре обращения путина к народу Малороссии..
https://lenta.ru/photo/2020/03/19/melnikov/
С другой стороны, 10 млн. - всего лишь полдомика в окрестностях Киева или домик в харьковской Флоринке, Родичах или Даниловке... най буде...
и южноамериканскимгосударствам будет очень сложно из-за слаборазвитой медицины.
>>Ясно, карантин можно не снимать...
дурості ,ой сори бідності"- а ответ будет такой: а вы что не знаете что в мире и Украине ПАНДЕМИЯ...
И без этого понятно, что катастрофа в Украине началась год назад.
И на суде апелляция к пандемии им не поможет.
Сядут все!