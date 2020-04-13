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 Суспільство, За кордоном
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 Листопад 2020 року: в Китаї назвали терміни другої хвилі коронавірусу у світі

У листопаді 2020 року у світі пройде друга хвиля коронавірусу, яка при цьому виявиться значно слабшою. Її терміни передбачив директор інфекційного відділення лікарні "Хуашань" ​​в Шанхаї, глава експертної групи з лікування COVID-19 Чжан Веньхун

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це повідомляє CNN на платформі Sina.

"Ми очікуємо, що наступна хвиля епідемії може початися приблизно в листопаді", - сказав Чжан.

Він додав, що математичні моделі говорять про те, що людство не переможе вірус до літа, бо нові спалахи продовжують фіксуватися в нових країнах. В цілому, друга хвиля епідемії завдасть меншої шкоди, проте деяким африканським і американським державам буде дуже складно через слаборозвинену медицину.

Також читайте: Фізична дистанція захищає від коронавірусу краще, ніж маска, - ВООЗ

12 квітня головний епідеміолог Китаю Чжун Наньшань також оцінив ймовірність другої хвилі спалаху коронавірусу в країні. За його словами, незважаючи на те що є ризик завезення і розповсюдження зараження з інших країн, ймовірність нового масштабного спалаху доволі мала. Він пояснив це тим, що в Китаї дуже жорсткі профілактичні заходи.

За останніми даними, у світі зафіксовано понад 1,85 мільйона випадків зараження, померли понад 114 тисяч осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188568
 
 
 Топ коментарі
 
Со ссылкой на "лентасру"...
Цензор уже бы начал печатать прямые доклады из кремля!
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Во всем короновирус виноват
Ноябрь 2020 года: в Китае назвали сроки второй волны коронавируса в мире - Цензор.НЕТ 617
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начало...
скоро будем слушать на Цензоре обращения путина к народу Малороссии.. Ноябрь 2020 года: в Китае назвали сроки второй волны коронавируса в мире - Цензор.НЕТ 7630
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Со ссылкой на "лентасру"...
Цензор уже бы начал печатать прямые доклады из кремля!
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начало...
скоро будем слушать на Цензоре обращения путина к народу Малороссии.. Ноябрь 2020 года: в Китае назвали сроки второй волны коронавируса в мире - Цензор.НЕТ 7630
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потому что в самые нелегкие часы своей истории, несмотря на бездарный менеджмент, мировую пандемию и последующий кризис, Украина ни на секунду не прекращала думать о братском албанском народе...
С другой стороны, 10 млн. - всего лишь полдомика в окрестностях Киева или домик в харьковской Флоринке, Родичах или Даниловке... най буде...
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В Китае, похоже, всё поставлено на плановую основу.
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>>Однако некоторым африканским и южноамериканским государствам будет очень сложно из-за слаборазвитой медицины.

>>Ясно, карантин можно не снимать...
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как повезло зЭ-власти ..., реально - спросите теперь а где "подолання дурості , ой сори бідності"- а ответ будет такой: а вы что не знаете что в мире и Украине ПАНДЕМИЯ...
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Не надо спрашивать!
И без этого понятно, что катастрофа в Украине началась год назад.
И на суде апелляция к пандемии им не поможет.
Сядут все!
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Испанка во второй волне сняла больший урожай.
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а узкоглазые забыли уточнить, что вирус сарс-ков-2 в принципе нельзя победить, как еще неск. десятков других давно известных коронавирусов?
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Странно.Откуда они знают наперед? Наверное Китай первым заведет экономику и станет еще сильнее.Они становятся выгодополучателями от вируса?....
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До ноября доработают и выпустят усовершенствованную версию.
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