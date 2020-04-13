 Листопад 2020 року: в Китаї назвали терміни другої хвилі коронавірусу у світі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це повідомляє CNN на платформі Sina.

"Ми очікуємо, що наступна хвиля епідемії може початися приблизно в листопаді", - сказав Чжан.

Він додав, що математичні моделі говорять про те, що людство не переможе вірус до літа, бо нові спалахи продовжують фіксуватися в нових країнах. В цілому, друга хвиля епідемії завдасть меншої шкоди, проте деяким африканським і американським державам буде дуже складно через слаборозвинену медицину.

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12 квітня головний епідеміолог Китаю Чжун Наньшань також оцінив ймовірність другої хвилі спалаху коронавірусу в країні. За його словами, незважаючи на те що є ризик завезення і розповсюдження зараження з інших країн, ймовірність нового масштабного спалаху доволі мала. Він пояснив це тим, що в Китаї дуже жорсткі профілактичні заходи.

За останніми даними, у світі зафіксовано понад 1,85 мільйона випадків зараження, померли понад 114 тисяч осіб.