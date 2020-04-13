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 Київські новини
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Все про:Кличко (1106) опитування (516) рейтинг (320)

 Рейтинг Кличка вчетверо вищий, ніж у найближчого конкурента, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Мер Києва Віталій Кличко випереджає найближчого конкурента на виборах учетверо - за нього готові проголосувати 38,7% киян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", опубліковані сьогодні.

Згідно з даними опитування "Рейтингу", за Віталія Кличка ("Удар") готові проголосувати 38,7% киян, які визначилися і готові прийти на вибори.

Найближчий конкурент, Сергій Притула ("Голос"), набирає вчетверо менше - 9,1%. За Олександра Ткаченка ("Слуга народу") готові проголосувати 8,8%.

Четверте місце посів Андрій Пальчевський (самовисування) - 8,2%, п'яте - Олександр Омельченко (самовисування), 6,4%.

Віталій Кличко впевнено випереджає головних конкурентів у другому турі виборів мера: Кличко-Ткаченко - 47%-18%, Кличко-Притула - 48%-20%, Кличко-Пальчевський - 49%-19%.

Також, згідно з результатами опитування "Рейтингу", кияни високо оцінили дії міського голови Віталія Кличка в умовах загрози коронавірусу: 59% вважають, що він діяв ефективно. 47% вважають, що Президент Володимир Зеленський діяв ефективно. По 38% як ефективні оцінили дії МОЗ і МВС. Медичні заклади Києва і прем'єр-міністр Шмигаль отримали 35 і 26% відповідно.

Рейтинг Кличка вчетверо вищий, ніж у найближчого конкурента, - опитування Рейтингу 01
Рейтинг Кличка вчетверо вищий, ніж у найближчого конкурента, - опитування Рейтингу 02

Дослідження "Суспільно-політичні настрої киян" проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 4-7 квітня 2020 року. Аудиторія: мешканці Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві не запроваджуватимуть на вихідних комендантську годину, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188567
 
   
 Топ коментарі
 
Или "Рейтинг" врёт или идиоты не выздоравливают. Рейтинг Кличко в 4 раза выше ближайшего конкурента, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7704
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Притула гарний хлопець, але най стає мером Тернополя для початку.
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Ну конечно я не смотрю схемы и не читаю радио сволота. Я же нормальный.
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От і спалився москаль! Радіо Свобода - світоч демократії у нашому царстві олігархічних ЗМІ! Чи може ти за Мендель, яка кидалася саме на журналіста Радіо Свобода?
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Це 70-річний ЗМІ, створений в США, його не контролюють олігархи! Радіо Свобода ще при совку вважалася голосом правди!
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Прям стесняюсь спросить кто у нас назначает глав администраций. И хватит уже давать ссылки, которые никуда не ведут.
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Взагалі то як показують всі попепедні вибори, київляни самі тупі в політиці.
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лапоть, київлян -немає, є кияни. а йди-но до печенігів через половців
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А ти киянка що вчитель української мови? Так як написала ти, то ти тупа не тільки в політиці.
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лапоть , досить вже ганьбитися- не муч свою руцькоязичну щелепу і йди на путіна.
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Серйозна відповідь. Мабудт розумної істоти, хоча ні, це неможливо.
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як показують твої коментарі, ти сама тупа істота на цьому сайті
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Розумовий рівень людини може оцінювати тільки людина, тв ще й розумом. Ти не входив туди.
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Судячи по твоїй граматиці та пунктуації, то тупий тут саме ти... Неграмотних людей взагалі треба позбавити виборчого права!
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Ти в своєї соратниці читав пунктуацію? З нею на цю тему спілкуйся. А люди які два рази проголосували з космонавта і кличка ну ніяк не можуть назватися розумними.
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і це каже тухлятина, що голосує за шмарклю чи х...ла
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А ти що Ванга, що знаєш за кого я голосував? А ти мабудь за мальдівського, так. Ф льоню-космонавта.
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При соцопросе осенью у Кличка и Ткаченка было поровну. Хорошая новость, ряды зебилов пустеют, вот в Киеве его рейтинг уже 10%. Плохая новость в том, что на Юге, где я проживаю, процент олигофренов побольше, поэтому зебилов все еще больше 50%
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Не было такого никогда .Кличко однозначно будет Головою.
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Після того, як Кличко злякався зелених і закрив метро, я за нього принципово не голосуватиму! Бо до нього метро намагався закрити лише ригіанальний гауляйтер Жопов!

Чомусь коли під час першого Майдану в 2004 Кучма вимагав від Омелі закрити метро, то був посланий далеко і надовго!
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Ну да..... Кличко не надо было закрывать метро.... надо было сделать из Киева второй Нью Йорк, который сейчас в коллапсе.
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А ви задумайтесь над простим питання: от Нью-Йорк, Рим, Мілан, Лондон ніби і в колапсі, але метро ПРАЦЮЄ і ніхто його не буде закривати. Обмежили доступ, але не закрили! Чому? Невже там у владі тупіші люди, ніж наш Віталік?

Може просто там розуміють, що закриття метро нічого не дасть???
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Ну почему..... дало - скачок пандемии у них в наличии. Они помешаны на демократии и в итоге получили то, что сейчас имеют. Видно Вы завидуете их успехам.
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Яка різниця, де народ буде їздити в масках - в тролейбусі чи в метро????

Польща, Чехія, Угорщина - метро ходить і хворих небагато...
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Але метро при цьому в Відні ХОДИТЬ! Я не ставлю під сумнів карантин, який такий, а лише окремі його пункти...
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Наверное потому что там живут дисциплинированные австрияки, а не мы. Для нас же правила не писаны и мы всё равно будем шарахаться кругом, когда надо и не надо.
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Ну от в тому-то і проблема, що у нас влада не може розділити тих, кому дійсно треба їхати і тих, хто шарахається...

Як таке може бути, що у швидкісному трамваї уже на кінцевій на вокзалі всі дозволені місця займають пенсіонери! Де вони пропуски взяли? У внуків, які на машинах їздять? І ті, кому дійсно треба на роботу, не можуть сісти в трамвай, бо там уже ліміт!

Чому б просто не скасувати на час карантину пільговий проїзд пенсіонерам??? Тоді б транспорт розвантажився... І метро тоді можна було б залишити для тих, кому дійсно треба їхати!
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Ну Африкан даешь курнул малость ,да транспорт не ходит давно ,только по пропускам ха-ха
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А я що написав? По пропусках, але багато пропусків пенсіонери десь роздобули...
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Нет это они работают вот им пропуска и выдали, спецы и остались пенсионеры ,а кто
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Закрытие метро и умственные способности Кличко вообще не связаны.метро закрыли по распоряжению правительства.
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Емм, Кличко міг показати зуби і діяти по закону! Метро - виключно його повноваження? Кабмін тут йому не указ!
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Никак нет , в закрытых пространствах вирус очень быстро распространяется .На Метро "Днепр" зашли больные в вагоны и к вокзалу весь состав все больные. Надо хоть немного мозгами шевелить
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а скоко стоит 100% рейтинг нарисовать ?
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Да уж. Конкуренты у Кличко "огонь". Особенно первая пятерка. Или болтуны или проходимцы ну и один "мухожук". Хоча к😷иянам видніше, вони ж для себе вибирають. Рейтинг Кличка вчетверо вищий, ніж у найближчого конкурента, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5721
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Да не будет в Киеве другого мэра хоть обосритесь! ваших пальчевских ткаченков богданов засуньте себе в ЖОПУ
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засень себе клічка -только за тарифи которие в 3 раза быльше чем в львове клічко пролетает + не одной станції метро не построїл - шулявский мост разпіл денег його другом Микитасямкогда сумма моста после тендера увелічілісь в 2 раза - вопрос зачем тогда тендера?
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Владимир Шапран .Я 100% -согласен,только Поворозника убрать и все будет ОК
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38 % приезжего говна довольны что губошлеп строит для них в парках,парковках новые ЖК по 10 тыс человек.и делает быдлам из Киева.Яркий пример Автограф Кличко-Насиковские,где незаконно продолжаеться строительство попреки тому что идет суд,да и строиться должны там общежития для студентов.и таких примеров много.Кличко это скатина которая застраивает каждый спорный угол Киева,а приезжие черти конечно довольны.Главное ТЕПЕР Я КЫЫВЛЯНЫН.
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Глупости говоришь, но главное - вера!
На Пасху в церковь сходи.
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Ты не КЫЫВЛЯНИН ,А придурок !! Тебе Беня заплатил вот и заткнись!!
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Квартиры местные скупают и сдают. У приезжих нет денег не такие покупки.
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Заказуха чистой воды. Достали уже своими фейками и ботами.
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бред - только за тарифи которие в 3 раза быльше чем в львове клічко пролетает + не одной станції метро не построїл - шулявский мост разпіл денег його другом Микитасям
когда сумма моста после тендера увелічілісь в 2 раза - вопрос зачем тогда тендера?
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а откуда кличку брать деньги на новые станции метро если в 2014-16 в стране был глубокий кризис?
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Мої родичі в Києві хорошої думки про Кличка, говорять він реально що те робить для міста, а взагалі суспільство так влаштовано що кого б не поставили на мера міста, завжди буде частина людей невдоволених
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щось ето что ? шулявский мост разпіл денег його другом Микитасямкогда сумма моста после тендера увелічілісь в 2 раза - вопрос зачем тогда тендера?
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То не моя думка , я просто не в темi , так що вибачайте )
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Вывод один - С Притула ! Умнее Педалика в сто раз , настоящий украинец .без понтов .патриот. Но конечно же киевляне выберут ,друга Ермака . солдата Фирташа . русофила -застройщика-Кличка . Ну хоть поржать будет с кого . Черновецкий -2 .
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пускай притула в своем родном збараже наводит порядок, для начала.
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я понял .Клык .как и Пепс безальтернативный
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грамотность - не означает что человек тупий - он може бути не грамотний но умней вас в 1000раз
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Кияни самі розберуться, а по мені так Клічко молодец і другого нам не потрібно.Він стараеться ,багато парків,дітячих садочків місто становиться краще ,тільки сліпий не бачить однозначно перемога за Клічко
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(с) не предупреждали, что болен всеми нервными и психологическими заболеваниями... и еще тремя, неизвестными до сих пор...общая мозговая и физическая недостаточность,раздвоение личности, постоянный бред...но при этом бургомистр вольного города...
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киля, ты себя узнал или обиделся, что не все симптомы сценарист указал?!
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Дураков в Киеве хватает. Особенно туповастеньким нравится, что мост, который китайцы строят за 43 часа, Кличко умудряется строить в 4 раза дороже заложенного бюджета и вообще непонятно когда его закончить. Это я про Шулявку. Про метро на Виноградарь и Троещину тоже хотелось бы напомнить. Их нет и не будет при Кличко! И денег не будет!
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Иванов ,а ты умный ,Киевляне однозначно проголосуем за Кличко ,хоть вы поусерайтесь
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Особенно обнищавшие пенсионеры! этот лохторат еще Черновецкий заприметил!
Педалик им раз в год кидает по 200 грн - они в восторге!
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опыт последних президентских выборов в Украине показал, что лучше иметь рост ввп 4,5% в год, небольшие, но реформы в ключевых областях, и постоянный рост зарплат, чем взять все это ********* об стенку выбрав тупого клоуна управлять страной, который за 9 мес довел страну до дефолта. вобщем, уж лучше путь будет Виталик, который ремонтирует улицы, подьезды, садики и школы, строит парки и мосты, чем очередное чучело коломойского, и точно не шоумен притула, и не дай бог старый маразматик-корупционер - омельченко..

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Єтот долб***, не сообразил даже маски и др. средства киевлянам закупить! Рейтинг Кличка вчетверо вищий, ніж у найближчого конкурента, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1168
Под КМДА толпы людей чьи права нарушены, постоянные акции протестов! В палатках ночуют бомжи, обманутые покупатели квартир! Сам Киев скоро превратися в кладбище недостроев, за 5 лет правление педалик не смог решить проблему брошенных строек! Зарубежные гости ходят по центру Столицы Украины и смотрят на все это позорище!!! А решение многих проблем за правления педалика не сдвинулись даже с места!
На всех стройках мостов, дружбаны п*здят деньги, а деньги на метро на Виноградарь так вообще украдены полностью !
Его работу мы уже видели!- Ганьба!!! Рейтинг Кличка вчетверо вищий, ніж у найближчого конкурента, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1168 Рейтинг Кличка вчетверо вищий, ніж у найближчого конкурента, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1168
Менять однозначно! Нах с пляжа!!!
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Бред. Киевляне не поддержат Кличко .Нет у него никакого рейтинга .И мером он стал после "договорняка" в Вене Фирташа, Порошенко и Кличко .
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Кличко явно не без недостатков. Но придется выбирать его как меньшее зло.
Притула никакой. И он в партии Голос, фракция которой в парламенте, вместе с зеленой плесенью проголосовали за дерибан земли, который придется отменять через майдан. Ткаченко, Пальчевский, Береза, кем бы ни притворялись, но в случае избрания, обязательно будут работать на Коломойского.
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И еще. Из того списка можно было бы проголосовать только за Ильенко. Он хотя и партия Свобода, к которой я отношусь неодобрительно, но должность мэра не идеологическая, а он выглядит порядочным. Хотя на мэрское кресло залог будет 4 млн, значит кто бы ни шел на это место, то только через наворованные деньги. А эти деньги мэр должен будет отработать.

Я везде пишу, что у нас наибольший в мире избирательный залог, который является главным источником олигархии и обворовывания народа. Но все тупо молчат. Надо переходить на польскую систему, где сбор подписей избирателей и никакого совсем избирательного залога.
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