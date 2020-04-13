 Рейтинг Кличка вчетверо вищий, ніж у найближчого конкурента, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", опубліковані сьогодні.

Згідно з даними опитування "Рейтингу", за Віталія Кличка ("Удар") готові проголосувати 38,7% киян, які визначилися і готові прийти на вибори.

Найближчий конкурент, Сергій Притула ("Голос"), набирає вчетверо менше - 9,1%. За Олександра Ткаченка ("Слуга народу") готові проголосувати 8,8%.

Четверте місце посів Андрій Пальчевський (самовисування) - 8,2%, п'яте - Олександр Омельченко (самовисування), 6,4%.

Віталій Кличко впевнено випереджає головних конкурентів у другому турі виборів мера: Кличко-Ткаченко - 47%-18%, Кличко-Притула - 48%-20%, Кличко-Пальчевський - 49%-19%.

Також, згідно з результатами опитування "Рейтингу", кияни високо оцінили дії міського голови Віталія Кличка в умовах загрози коронавірусу: 59% вважають, що він діяв ефективно. 47% вважають, що Президент Володимир Зеленський діяв ефективно. По 38% як ефективні оцінили дії МОЗ і МВС. Медичні заклади Києва і прем'єр-міністр Шмигаль отримали 35 і 26% відповідно.





Дослідження "Суспільно-політичні настрої киян" проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 4-7 квітня 2020 року. Аудиторія: мешканці Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

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