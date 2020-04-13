 Рейтинг Кличка вчетверо вищий, ніж у найближчого конкурента, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", опубліковані сьогодні.
Згідно з даними опитування "Рейтингу", за Віталія Кличка ("Удар") готові проголосувати 38,7% киян, які визначилися і готові прийти на вибори.
Найближчий конкурент, Сергій Притула ("Голос"), набирає вчетверо менше - 9,1%. За Олександра Ткаченка ("Слуга народу") готові проголосувати 8,8%.
Четверте місце посів Андрій Пальчевський (самовисування) - 8,2%, п'яте - Олександр Омельченко (самовисування), 6,4%.
Віталій Кличко впевнено випереджає головних конкурентів у другому турі виборів мера: Кличко-Ткаченко - 47%-18%, Кличко-Притула - 48%-20%, Кличко-Пальчевський - 49%-19%.
Також, згідно з результатами опитування "Рейтингу", кияни високо оцінили дії міського голови Віталія Кличка в умовах загрози коронавірусу: 59% вважають, що він діяв ефективно. 47% вважають, що Президент Володимир Зеленський діяв ефективно. По 38% як ефективні оцінили дії МОЗ і МВС. Медичні заклади Києва і прем'єр-міністр Шмигаль отримали 35 і 26% відповідно.
Дослідження "Суспільно-політичні настрої киян" проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 4-7 квітня 2020 року. Аудиторія: мешканці Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Чомусь коли під час першого Майдану в 2004 Кучма вимагав від Омелі закрити метро, то був посланий далеко і надовго!
Може просто там розуміють, що закриття метро нічого не дасть???
Польща, Чехія, Угорщина - метро ходить і хворих небагато...
Як таке може бути, що у швидкісному трамваї уже на кінцевій на вокзалі всі дозволені місця займають пенсіонери! Де вони пропуски взяли? У внуків, які на машинах їздять? І ті, кому дійсно треба на роботу, не можуть сісти в трамвай, бо там уже ліміт!
Чому б просто не скасувати на час карантину пільговий проїзд пенсіонерам??? Тоді б транспорт розвантажився... І метро тоді можна було б залишити для тих, кому дійсно треба їхати!
На Пасху в церковь сходи.
когда сумма моста после тендера увелічілісь в 2 раза - вопрос зачем тогда тендера?
Педалик им раз в год кидает по 200 грн - они в восторге!
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Под КМДА толпы людей чьи права нарушены, постоянные акции протестов! В палатках ночуют бомжи, обманутые покупатели квартир! Сам Киев скоро превратися в кладбище недостроев, за 5 лет правление педалик не смог решить проблему брошенных строек! Зарубежные гости ходят по центру Столицы Украины и смотрят на все это позорище!!! А решение многих проблем за правления педалика не сдвинулись даже с места!
На всех стройках мостов, дружбаны п*здят деньги, а деньги на метро на Виноградарь так вообще украдены полностью !
Его работу мы уже видели!- Ганьба!!!
Менять однозначно! Нах с пляжа!!!
Притула никакой. И он в партии Голос, фракция которой в парламенте, вместе с зеленой плесенью проголосовали за дерибан земли, который придется отменять через майдан. Ткаченко, Пальчевский, Береза, кем бы ни притворялись, но в случае избрания, обязательно будут работать на Коломойского.
Я везде пишу, что у нас наибольший в мире избирательный залог, который является главным источником олигархии и обворовывания народа. Но все тупо молчат. Надо переходить на польскую систему, где сбор подписей избирателей и никакого совсем избирательного залога.