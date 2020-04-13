 На позачерговому засіданні Ради нардепи голосуватимуть за деякі законопроєкти без обговорень, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков в ефірі "Сніданку з 1 + 1".

"Швидше за все питання бюджету буде обговорюватися і питання про скасування постанов. Інші питання була домовленість голосувати без обговорень для того, щоб якомога швидше їх розглянути, прийняти, щоб вони почали працювати як закони на користь українського народу", - зазначив він.

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Він нагадав, що зареєстровані в Раді 13 проєктів щодо скасування рішення про ухвалення законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення, що дозволяє запустити ринок землі, блокують підписання законопроєкту.

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт був прийнятий в першому читанні 30 березня, в понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.