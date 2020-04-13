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 Суспільство, Здоров'я
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 Фізична дистанція захищає від коронавірусу краще, ніж маска, - ВООЗ

Представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Росії Меліта Вуйнович сказала, що фізична дистанція захищає від коронавірусу краще, ніж маска. На її думку, використання масок є марним, якщо ігнорувати інші методи захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "КоммерсантЪ".

"Якщо здорова людина не перебуває в одному приміщенні з хворою, то маска їй не потрібна. Якщо вона перебуває в натовпі, тоді так. Однак фізична дистанція більше захищає від зараження, ніж маска", - сказала пані Вуйнович.

За словами представниці ВООЗ, маска захищає не повністю. Якщо не дотримуватися дистанції, не мити руки, то людина "точно захворіє" навіть у разі її використанні. На думку пані Вуйнович, маска не шкідлива сама по собі, але люди через неї можуть змінити свою поведінку. Також вона закликала не носити їх після двох годин використання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус найстрімкіше поширюється в Чернівецькій області та Києві, - МОЗ опублікувало динаміку захворюваності COVID-19 у регіонах

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко вважає, якщо вакцину або ліки від коронавірусу не вдасться винайти, на світ чекає нова біологічна реальність, у якій доведеться забути про каву в парку, а один з одним спілкуватися тільки через скайп, оскільки коронавірусна хвороба все-таки стане сезонним захворюванням і повертатиметься циклічно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188561
 
 
 Топ коментарі
 
Как показал опыт 300 иранских "кулибиных", лучше всего "от коронавируса" "защищает" метиловый спирт внутрь: принял разок - и никаких больше проблем ни с коронавирусом, ни с чем другим.
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привыкайте к режиму "онлайн-концлагеря" под видом карантина
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тайніми тропами прорівайся ко мне на дачу, под Киевом, Десна, красота, более 70 соток земли, можно нагуляться даже со двора не віходя
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И что у вас будет, когда пойдёт второй месяц карантина...
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Коронне слово "прєцтавітєль в расіє". Це для того, щоб вівці не виходили проти ***** помекати "паззззор, паззззор".
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Долой физическую близость! Все на порнхаб!
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Так это уже предлагали.
Один аденоидный политик в нашем штате сначала запретил физическую близость тем, кто не проживает вместе. Правда, ему быстренько подсказали, и политик дал задний ход, потому как не хотелось ему идти на премию Дарвина.

P.S. Местные наши газетки пишут, что наш штат рецессия заденет сильнее всех штатов. И почему я не удивлена?
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а как это реализовывалось на практике? ведь под каждую кровать филёра не посадишь...
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Подписку брали, шо вне брака ни-ни. Только с благоверными.
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Не, не только в браке, но и живущем во грехе, но по одному адресу!
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Если у супругов можно затребовать свидетельство о браке, то вот как быть с теми, кто проживает во грехе, но по одному адресу (законодательно то они имеют такие же права)?
Разве что требовать водительское удостоверение или там счета за газ/электричество.
Главное, чтобы по одному адресу проживали, а если по разным адресам - то ни-ни.
"Облико морале"(С)
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меня интересует, как технически отслеживались факты нарушения. или всё заглохло, не успев начаться?
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Это Вам надо обратиться к Премьеру нашего штата Виктория, узнать, какие у него были критерии Фізична дистанція захищає від коронавірусу краще, ніж маска, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5767
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Ещё один вопрос: супругам, проживающим отдельно можно?
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Да вот не в курсе я!
Надо на горячей линии у Премьера штата спросить!

P.S. Вам тоже понравилось, да? Верно же сказала - кандидат на премию Дарвина.
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Конечно понравилось! История обладает несомненной ценностью как литературный сюжет минимум. Я сейчас в "Сільпо" иду, собираюсь там продавщиц развлечь сочным образцом вирусобесия. Поэтому выспрашиваю подробности. Я правильно понял, что запрет некоторое время действовал?
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https://www.google.com/amp/s/www.segodnya.ua/world-amp/v-voz-rasskazali-mozhno-li-zarazitsya-koronavirusom-ot-umershego-1417676.html
тела умерших не являются источником заражения
угомоните своих чумных бесноватых мэров
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Вообще то являются! Как и любая другая поверхность. Думаю, что вирус на трупе может сохраняться как минимум 24 часа (если лежал в холодильнике то больше).
Не, можно его конечно промыть формалином (снаружи и внутри ) вирусу тогда точно кранты прийдут
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конечно, ты лучше знаешь, чем представитель ВОЗ
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Элементарная логика! Вирус может сохраняться на любой поверхности:
пластик - 5 дней, дерево - 4 дня, стекло - 4 дня, бумага - 4-5дня сталь - 2 дня, алюминий 2-8 часов, хирургические перчатки - 8 часов.

И только на трупе, вирус не сохраняется....Загадка?!
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Труп им болел при жизни, чихал, кашлял....По сути он в том вирусе с ног до головы
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с такой логикой ты уже переносчик ВИЧ, дизентерии и гепатита, так как за всю жизнь возле тебя кашляли и чихали тысячи людей
хотя нет, это бред
потому все-таки права ВОЗ - тела умерших не являются источником заражения
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В отличии от того трупа, я не болел ВИЧ и гепатитом, а так же не контактировал с больными поэтому не могу являться переносчиком данных заболеваний (первое из которых не передается воздушно капельным путем). Так же я бы вас предостерег от вольного жонглирования терминами "источник заболеваний" и "переносчик заболеваний" (которые вы так ловко вставили в "мою логику").
А вот что касается дизентерии (и т.п. болячек), то если тщательно изучите под микроскопом соскобы с ваших рук, ног....то обнаружите там и и дизентирийную амебу, и синегнойную палочку и 2 десятка разных грибков......Просто они там в таких микроскопических количествах, что пойти имунную систему (которая к тому же знакома с этими организмами), даже ослабленного человека, для них проблема
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PS Тут просто нужно понимать, что труп не такой же самый источник заражения, как живой чихающий человек. Если труп не обнимать и целовать, то не заразишься. Ну и дезинфекции труп вполне себе поддается. Только вот сомневаюсь, что у нас ее проводят - в кулек и досвидания
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все-таки надо было бы тебе в ВОЗ, такой специалист зря пропадает
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кремируют и что дальше? в Италии не знают даже, от чего у них люди умирают, всех подряд записывают в умерших от коронавируса: инфарктных, инсультных, простудных, умерших просто от старости
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https://www.ilmegafonoquotidiano.it/la-cina-stabilisce-un-protocollo-rigoroso-per-le-morti-da-coronavirus/

Китайское правительство с целью контроля эпидемии коронавируса постановило умерших вывозить только специальными машинами, трупы перед захоронением кремировать и хоронить сразу же после смерти. Вывозить в другие регионы запрещено. Никаких похоронных церемоний.
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...трупы перед сжиганием дезинфецировать (пропустила, пардон).
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http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4454

19 899 человек умерли, однако это число можно подтвердить только после того, как Istituto Superiore di Sanità установит фактическую причину смерти.

То есть фактическая причина смертей не установлена, как и точное количество умерших именно от коронавируса.
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Как-то ты здесь давал другие данные. И ваще о страром софке много знаешь в подробностях.
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Как показал опыт 300 иранских "кулибиных", лучше всего "от коронавируса" "защищает" метиловый спирт внутрь: принял разок - и никаких больше проблем ни с коронавирусом, ни с чем другим.
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главное, выпить не меньше определенного минимума (для взрослого 80кг человека 100гр будет достаточно если не разбавлять) иначе ослепнешь
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Роскачество нашло в туалетной бумаге энтеробактерии
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А где их нет? Пусть начинают готовиться к дефициту т. бумаги и выписывают газеты Труд и Правда.
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маски от вируса вообще не спасают, размер коронавируса 100 нанометров.. пространство между волокнами маски 50000 нанометров ...
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ще раз..
вірус тримається на дрібних краплях води..їх маска затримує...
але все-таки краще респіратори рівня FFP2,FFP3. але вони -для медиків
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Холодильник и телевизор поспорили кто из них Круче Перестройку сбацает :
телик каже : вот я могу загнать стадо баранов в одно стойло за 5 минут и будут пахать что узники ГУЛАГа!
холодильник подумал и говорит : если у меня внутри пусто,твое стадо сдохнет за 5 секунд...
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"Ляшко вважає, якщо вакцину або ліки від коронавірусу не вдасться винайти, на світ чекає нова біологічна реальність, у якій доведеться забути про каву в парку"



пля, может мне кто объяснит - где логика запрета нахождения человека на свежем воздухе?

я вижу только в дебилизме и в осознании своей значимости Шариковых и мусоров и прочих зебилов, дорвавшихся до власти.
кто то писал - что Ляшко образованный, закончил институт и т.п.
да баран он - этот забильный Ляшко.
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Maski bolse nuzni dlia tex kto bolejet stob necechonuli na drugix.
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з нехороших новин.

-вірус передається не за 1-1.5 а за 2 м..
-вірус продовжує перебувати"в аерозолі" в повітрі в приміщеннях без циркуляції повітря 5 хв,доаоки не осяде на підлогу ...
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Який жах! А він точно осяде за 5хв чи варто почекати півгодини?
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И да, и нет! Слишком много факторов и параметров, которые только мощный компьютер может рассчитать, если их конечно правильно задать. Это утверждение может быть верно при среднестатистической (условной) ситуации, но не в конкретном случае!
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Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
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Якщо вчені щодня доводять що, вірус такий підступний і від нього не врятуватися то, може плюнути на вчених і набути імунітет?
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Нельзя!!!!!!!!! Ляшко так и сказал - будем страдать вечно за грехи свои....
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То все до задниці, у нас карантином керують мусора. Тож, штрафувати будуть за відсутність маски навіть в чистому полі. Тут логіки немає, є параноя спричинена епідемією сифілісу кори головного мозку.
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Чого це, заядлі матеріалісти так перелякалися прояву еволюції? Вони навпаки мають радіти такому доказу їх теорій.
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