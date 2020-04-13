 Фізична дистанція захищає від коронавірусу краще, ніж маска, - ВООЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "КоммерсантЪ".
"Якщо здорова людина не перебуває в одному приміщенні з хворою, то маска їй не потрібна. Якщо вона перебуває в натовпі, тоді так. Однак фізична дистанція більше захищає від зараження, ніж маска", - сказала пані Вуйнович.
За словами представниці ВООЗ, маска захищає не повністю. Якщо не дотримуватися дистанції, не мити руки, то людина "точно захворіє" навіть у разі її використанні. На думку пані Вуйнович, маска не шкідлива сама по собі, але люди через неї можуть змінити свою поведінку. Також вона закликала не носити їх після двох годин використання.
Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко вважає, якщо вакцину або ліки від коронавірусу не вдасться винайти, на світ чекає нова біологічна реальність, у якій доведеться забути про каву в парку, а один з одним спілкуватися тільки через скайп, оскільки коронавірусна хвороба все-таки стане сезонним захворюванням і повертатиметься циклічно.
Один аденоидный политик в нашем штате сначала запретил физическую близость тем, кто не проживает вместе. Правда, ему быстренько подсказали, и политик дал задний ход, потому как не хотелось ему идти на премию Дарвина.
P.S. Местные наши газетки пишут, что наш штат рецессия заденет сильнее всех штатов. И почему я не удивлена?
Разве что требовать водительское удостоверение или там счета за газ/электричество.
Главное, чтобы по одному адресу проживали, а если по разным адресам - то ни-ни.
"Облико морале"(С)
Надо на горячей линии у Премьера штата спросить!
P.S. Вам тоже понравилось, да? Верно же сказала - кандидат на премию Дарвина.
тела умерших не являются источником заражения
угомоните своих чумных бесноватых мэров
Не, можно его конечно промыть формалином (снаружи и внутри ) вирусу тогда точно кранты прийдут
пластик - 5 дней, дерево - 4 дня, стекло - 4 дня, бумага - 4-5дня сталь - 2 дня, алюминий 2-8 часов, хирургические перчатки - 8 часов.
И только на трупе, вирус не сохраняется....Загадка?!
хотя нет, это бред
потому все-таки права ВОЗ - тела умерших не являются источником заражения
А вот что касается дизентерии (и т.п. болячек), то если тщательно изучите под микроскопом соскобы с ваших рук, ног....то обнаружите там и и дизентирийную амебу, и синегнойную палочку и 2 десятка разных грибков......Просто они там в таких микроскопических количествах, что пойти имунную систему (которая к тому же знакома с этими организмами), даже ослабленного человека, для них проблема
Китайское правительство с целью контроля эпидемии коронавируса постановило умерших вывозить только специальными машинами, трупы перед захоронением кремировать и хоронить сразу же после смерти. Вывозить в другие регионы запрещено. Никаких похоронных церемоний.
19 899 человек умерли, однако это число можно подтвердить только после того, как Istituto Superiore di Sanità установит фактическую причину смерти.
То есть фактическая причина смертей не установлена, как и точное количество умерших именно от коронавируса.
вірус тримається на дрібних краплях води..їх маска затримує...
але все-таки краще респіратори рівня FFP2,FFP3. але вони -для медиків
телик каже : вот я могу загнать стадо баранов в одно стойло за 5 минут и будут пахать что узники ГУЛАГа!
холодильник подумал и говорит : если у меня внутри пусто,твое стадо сдохнет за 5 секунд...
пля, может мне кто объяснит - где логика запрета нахождения человека на свежем воздухе?
я вижу только в дебилизме и в осознании своей значимости Шариковых и мусоров и прочих зебилов, дорвавшихся до власти.
кто то писал - что Ляшко образованный, закончил институт и т.п.
да баран он - этот забильный Ляшко.
-вірус передається не за 1-1.5 а за 2 м..
-вірус продовжує перебувати"в аерозолі" в повітрі в приміщеннях без циркуляції повітря 5 хв,доаоки не осяде на підлогу ...
Всем 36и6!