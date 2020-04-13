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 Політика України
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Все про:миротворці (517) ООН (1436) Донбас (15735) Кислиця (47)

 Найближчим часом проведення миротворчої місії ООН на Донбасі є малореалістичним, - Кислиця

Проведення миротворчої місії ООН на Донбасі найближчим часом є малореалістичним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів посол України в ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю РБК-Україна.

Водночас Кислиця зазначив, що питання операції залишається актуальним.

"Питання операцій з підтримання миру залишається. Воно актуальне? Так. Чи можемо ми сказати, що така операція може бути проведена найближчим часом на умовах, на яких наполягав попередній і нинішній президенти, а також партнери України? Ні, це малореалистично", - заявив він.

Також читайте: Запропонував керівництву ООН направити на Донбас оціночну місію для оцінки масштабу і витрат, - Пристайко про миротворців

Нагадаємо, переговори про розміщення на Донбасі миротворців ООН тривають з вересня 2017 року. У них беруть участь представники України, Росії, США, Німеччини та Франції.

Київ наполягає на тому, що миротворці мають бути присутніми на всій території Донбасу, зокрема на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Москва згодна на розміщення місії ООН тільки на лінії зіткнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188558
 
 
 Топ коментарі
 
Сивухе очень мало трындюлей дали...
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Реалестичен лишь отвод войск с позиций.
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Шо они там все курят. если не секрет? Какая операция ООН? В карантин без разрешения Путина? Кислица ты или лечись или вообще не расскрывай рот - может за умного и сойдешь
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Какой карантин, если 9 месяцев бесполезно прошло без карантина и вся поддержка была только в смартфоне, хотя Порошенко призывал Зелемойского принять дела!?
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Дійсно, навіщо. Нам достатньо глибокої занепокоєності О_ОН.
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Ніяких миротворців там не буде. Дамбас ніздайоцца і продовжує війну з біндерамі.
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с зебл.дской властью всё малореалистично,от слова "совсем"
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Не нужна миротворческая миссия ООН. Есть свои миротворцы и уникальный главнокомандующий с военной специальностью "уклонист"/Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский. /Путин умный человек. можно договориться, - Шефир/Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе. 09.07.19 /Мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого./ ."Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель".
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Уже могла быть по госгранице месяцев 6. Но... Лохи выбрали "лишбы не Порох",и ху!ло открестился.
В августе 2018 Меркель заявляла,что получила в тлф разговоре согласие на миротворцев третьих стран по гососгранице. Но тут ворвался с дутыми рейтингами Голоборотько на Бене.......
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С вашей зебуновой зеленожопой шоблой вообще все малореалистично.Вы только кукарекать и на роялях хером играть можете и больше ничего.
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