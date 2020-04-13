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Все про:пожежа (2106) Чорнобиль (134) зона відчуження (109) ДСНС (2383)

 Гасіння пожежі в Зоні відчуження триває 10-ту добу: осередки займання спостерігаються в 3 лісництвах, - ДСНС

У Чорнобильській зоні в понеділок, 13 квітня, рятувальники продовжують гасіння пожеж на території трьох лісництв - Корогодського, Котовського та Денисовецького.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7 год. 13 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками", - йдеться в повідомленні.

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До гасіння пожеж залучено 366 осіб та 88 одиниць техніки, з них від ДСНС 307 рятувальників особового складу та 63 одиниці техніки (в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС, якими 12 квітня здійснено 143 скиди – 370 т води).

Зазначимо, що гасіння пожежі в Чорнобильській зоні розпочалося 4 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188557
 
 
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Кто-то поджигает - это очевидно и вот где нужно много полиции, но когда надо делать дело - ловить бандитов, казнокрадов, вредителей, сепаратистов, браконъеров... полиции в Украине нет. Потрошиная реформа полиции в действии.
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Почему-то на эту тему категорически молчит Аваков, хотя по всем остальным вопросам - главный спичрайтер? Ведь пожарные и весь МЧС - его парафия!
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Мне кажется это новый тренд отмывания денег, сначала поджигают а потом деньги льются рекой.
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