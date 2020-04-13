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 Політика України
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 "Як колись чумних", - мер Миколаєва Сенкевич пояснив містянам, як ховатимуть померлих від коронавірусу

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що людей, які помруть від коронавірусу, ховатимуть у спецмішках і закритих трунах.

Також для них буде відведено окремі місця на кладовищі, оскільки тіла хворих можуть навіть після смерті бути рознощиками вірусу, заявив Сенкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Преступности.НЕТ.

"Може, для вас це стане додатковим стимулом, щоб не виходити і не наражати на небезпеку: людей, які помруть від коронавірусу, видаватимуть у закритих трунах. Ми закуповуємо спеціальні анатомічні мішки. І тих, хто помер від коронавірусу, будуть "запаковувати" в ці мішки і ховатимуть у закритих трунах, щоб не заразити всіх інших. Уже відомо, що після смерті люди можуть також бути рознощиками вірусу. Що це означає? Що тих людей, які помруть від цього, ховатимуть на окремому місці на кладовищі, як колись ховали "чумних". Може, така невесела штука зробить вас трохи більш продуманими", - заявив Сенкевич.

Також читайте: На Одещині зафіксовано перший летальний випадок від Covid-19. Всього в області виявили 67 випадків коронавірусу, - голова ОДА Куций

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188556
 
   
 Топ коментарі
 
Вже майже 200 медиків інфіковані короновірусом тому, що їм своєчасно не дали засобів захисту! Ще велика частина медиків звільнилася і продовжує звільнятися, бо мають низьку зарплату та не бачать перспективи після погроз звільнити їх після 1 квітня. Тобто ця влада зедебільна на всю голову.
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держи...
избирателям Зели выдают... "Як колись чумних", - мер Миколаєва Сенкевич пояснив містянам, як ховатимуть померлих від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9675

"Як колись чумних", - мер Миколаєва Сенкевич пояснив містянам, як ховатимуть померлих від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3241
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А когда к твоему дому люди с факелами прийдут ты станешь более продуманным?
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ага, дебілів у нас вистачає- доведено Новими Санжарами.
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То, скільки Кові-19 зберігається на неживій матерії? Чим чума відрізняється від кові-19? У "політиків" епідемія сифілісу кори головного мозку.
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