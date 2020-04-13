 COVID-19: кількість заражених за добу зросла до 1,85 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 114,2 тис. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах світу.

Згідно з даними, в усьому світі зареєстрували 114 245 летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 22 108, хворих - 557 571.

В Італії за весь час захворіли 156 363 особи. Водночас померли 19 899.

Іспанія повідомляє про 166 831 інфікованого. З них 17 209 осіб померли.

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Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в Італії, США, Іспанії та Франції.

Так, у Франції померли 14 412 осіб, у Великій Британії - 10 629, в Ірані - 4474, Бельгії - 3600, у Німеччини - 3022, у Нідерландах - 2747, у Туреччині - 1198, у Швейцарії - 1106.

У РФ кількість заражених досягла 15 770 осіб, померли - 130; у Білорусі - 2578, померли - 26; у Польщі - 6674, померли - 232; у Молдові - 1662, померли - 31; в Угорщині - 1410, померли - 99; у Румунії - 6300, померли - 316; у Словаччині - 742, померли - 2.

Нагадаємо, станом на ранок 12 квітня зафіксовано 266 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2777, померли 83 особи, 89 - одужали, - МОЗ.