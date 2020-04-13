 COVID-19: кількість заражених за добу зросла до 1,85 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 114,2 тис. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах світу.
Згідно з даними, в усьому світі зареєстрували 114 245 летальних випадків.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 22 108, хворих - 557 571.
В Італії за весь час захворіли 156 363 особи. Водночас померли 19 899.
Іспанія повідомляє про 166 831 інфікованого. З них 17 209 осіб померли.
Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в Італії, США, Іспанії та Франції.
Так, у Франції померли 14 412 осіб, у Великій Британії - 10 629, в Ірані - 4474, Бельгії - 3600, у Німеччини - 3022, у Нідерландах - 2747, у Туреччині - 1198, у Швейцарії - 1106.
У РФ кількість заражених досягла 15 770 осіб, померли - 130; у Білорусі - 2578, померли - 26; у Польщі - 6674, померли - 232; у Молдові - 1662, померли - 31; в Угорщині - 1410, померли - 99; у Румунії - 6300, померли - 316; у Словаччині - 742, померли - 2.
Нагадаємо, станом на ранок 12 квітня зафіксовано 266 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2777, померли 83 особи, 89 - одужали, - МОЗ.
когда нечего сказать, обвиняй оппонента в глупости - "хуже не будет" (с)
простая констатация грустного медицинского факта
а вдруг у меня в бумажном виде?
Население на островке Формоза (прекрасная, между прочим, Формоза), как в Австралии, а заболевших "аж" целых 385(!):
"Taiwan has recorded 385 cases of COVID-19"
https://www.smh.com.au/world/asia/population-the-same-as-australia-s-but-a-fraction-of-the-coronavirus-cases-20200412-p54j67.html
Не желаете поучиться у Тайваня, нет?
Ой, как же так???
общее число умерших в США в том году составило уже 770 000
???
Источник: https://censor.net.ua/n3188554
Процент заражений в мире - 1 850 527 / 7 700 000 000*100 = 0,024%
Процент заражений в США - 557600 / 383 000 000*100 = 0,145%
Процент заражений в Украине - 2700 / 42000000*100 = 0,0065%
В обиходе универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5 % жителей территории, или иногда 5 % какой-либо социальной группы. Однако многие медицинские ведомства рассчитывают собственные эпидемические пороги для обычных заболеваний, исходя из среднестатистического уровня этого заболевания в течение многих лет. Такие эпидемические пороги могут быть равны, например, 1 % (Википедия)
Большинство переболевают бессимптомно или в легкой форме. Да, есть угроза для стариков и людей имеющих букет попутных болячек. Так их и от обычного гриппа больше умирает чем от страшилки коронавируса. НАС БЕССОВЕСТНО ДУРЯТ.