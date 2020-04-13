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 COVID-19: кількість заражених за добу зросла до 1,85 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 114,2 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 11 квітня в усьому світі зареєстрували 1 850 527 випадків зараження коронавірусом. На першому місці за кількістю заражень, як і раніше, США - там кількість хворих досягла 557,6 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах світу.

Згідно з даними, в усьому світі зареєстрували 114 245 летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 22 108, хворих - 557 571.

В Італії за весь час захворіли 156 363 особи. Водночас померли 19 899.

Іспанія повідомляє про 166 831 інфікованого. З них 17 209 осіб померли.

Читайте також: За кордоном за добу один українець видужав від COVID-19, жоден не захворів, - МЗС

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в Італії, США, Іспанії та Франції.

Так, у Франції померли 14 412 осіб, у Великій Британії - 10 629, в Ірані - 4474, Бельгії - 3600, у Німеччини - 3022, у Нідерландах - 2747, у Туреччині - 1198, у Швейцарії - 1106.

У РФ кількість заражених досягла 15 770 осіб, померли - 130; у Білорусі - 2578, померли - 26; у Польщі - 6674, померли - 232; у Молдові - 1662, померли - 31; в Угорщині - 1410, померли - 99; у Румунії - 6300, померли - 316; у Словаччині - 742, померли - 2.

Нагадаємо, станом на ранок 12 квітня зафіксовано 266 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2777, померли 83 особи, 89 - одужали, - МОЗ.

COVID-19: кількість заражених за добу зросла до 1,85 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 114,2 тис 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188554
 
 
 Топ коментарі
 
бережіть себе і не тупіть, загроза серйозна
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не. тебя єто не касается, угроза не такая уж и серьезная, тебе нечего бояться, иди на пляж, обязательно пойди в церковь на Пасху всенощную, да вібери церковь с толпой побольше, пойди в ТРЦ, погуляй там. перчатки не одевай и обязательно пойди на парад победі 9 мая, если его не будет то найди тусовку по єтому поводу из таких как ті
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бережіть себе і не тупіть, загроза серйозна
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серьёзная, ёкскель-моксель: стадо перепуганных муфлонов кого хошь затопчет и нагадит раз в 100 больше, чем вирус несчастный
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хамство - это ваше, зелебобиков, всё
когда нечего сказать, обвиняй оппонента в глупости - "хуже не будет" (с) COVID-19: кількість заражених за добу зросла до 1,85 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 114,2 тис - Цензор.НЕТ 5844
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абсолютно никакого хамства
простая констатация грустного медицинского факта
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ещё можно дурочку включить... унылый ты тролль.
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тупи дальше. кто на кого учился как гритсИ. COVID-19: кількість заражених за добу зросла до 1,85 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 114,2 тис - Цензор.НЕТ 604
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200 000 на 7 700 000 000 - это серьёзная угроза? данные по другим болезням знаешь?
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не. тебя єто не касается, угроза не такая уж и серьезная, тебе нечего бояться, иди на пляж, обязательно пойди в церковь на Пасху всенощную, да вібери церковь с толпой побольше, пойди в ТРЦ, погуляй там. перчатки не одевай и обязательно пойди на парад победі 9 мая, если его не будет то найди тусовку по єтому поводу из таких как ті
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тупо. очень тупо. и за что тебе только платят! неужели так трудно с толковой методички переписать? даже переписывать не надо Ctrl+C - Ctrl+V - и делов. COVID-19: кількість заражених за добу зросла до 1,85 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 114,2 тис - Цензор.НЕТ 9561
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ті думаешь, у всех методичка в єлектроннм виде, как у тебя?
а вдруг у меня в бумажном виде?
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тебе можно маску не носить, пусть действует закон естественного отбора
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в магазин просто не пустят. в другом месте могут штрафануть. ты и этого не знал? COVID-19: кількість заражених за добу зросла до 1,85 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 114,2 тис - Цензор.НЕТ 386 я скажу тебе больше: меня бы абсолютно устроил такой вот договор с обществом: я не буду претендовать на твою медицину но и ты не лезь в мою жизнь. так ведь оно не согласное... COVID-19: кількість заражених за добу зросла до 1,85 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 114,2 тис - Цензор.НЕТ 6778
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вроде бы правда, как кругом говорят... но что там в Швеции, давайте посмотрим???
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Срабатывает закон больших чисел . Никому уже неинтересно.
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Ужас,когда уже правительства распечатают закрытые шахты что бы попрятать туда всех желающих выжить?
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А о Тайване написать не желаете?
Население на островке Формоза (прекрасная, между прочим, Формоза), как в Австралии, а заболевших "аж" целых 385(!):
"Taiwan has recorded 385 cases of COVID-19"
https://www.smh.com.au/world/asia/population-the-same-as-australia-s-but-a-fraction-of-the-coronavirus-cases-20200412-p54j67.html

Не желаете поучиться у Тайваня, нет?
Ой, как же так???
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"Лидером ... постаются США ...число умерших достигло 22 108"
общее число умерших в США в том году составило уже 770 000
???
Источник: https://censor.net.ua/n3188554
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С математикой у народа совсем туго.
Процент заражений в мире - 1 850 527 / 7 700 000 000*100 = 0,024%
Процент заражений в США - 557600 / 383 000 000*100 = 0,145%

Процент заражений в Украине - 2700 / 42000000*100 = 0,0065%
В обиходе универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5 % жителей территории, или иногда 5 % какой-либо социальной группы. Однако многие медицинские ведомства рассчитывают собственные эпидемические пороги для обычных заболеваний, исходя из среднестатистического уровня этого заболевания в течение многих лет. Такие эпидемические пороги могут быть равны, например, 1 % (Википедия)

Большинство переболевают бессимптомно или в легкой форме. Да, есть угроза для стариков и людей имеющих букет попутных болячек. Так их и от обычного гриппа больше умирает чем от страшилки коронавируса. НАС БЕССОВЕСТНО ДУРЯТ.
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