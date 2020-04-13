 Поліцейські Харківщини склали 300 протоколів за порушення правил дотримання карантину

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Харківської області.

"Загалом від початку превентивних заходів поліцейські склали 177 адмінпротоколів щодо працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, які здійснювали торгівлю. 74 порушення виявлено серед керівників торгових закладів та установ харчування. 9 адміністративних протоколів працівники поліції склали щодо перевізників, 13 – керівників підприємств, установ, організацій, 27 – щодо громадян за порушення карантинних правил щодо самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, переважна більшість нових порушень стосувалася ігнорування громадянами посилених вимог до обмежувальних заходів у зв’язку з карантином, у тому числі перебування без захисної маски у публічних місцях.

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Щодо порушників поліцейські склали протоколи за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф для громадян - від 17 до 34 тис. гривень і для посадових осіб - від 34 до 170 тис. гривень.

У поліції підкреслили, що рішення про накладення адміністративних стягнень на порушників ухвалюватиме суд.