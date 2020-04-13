 Поліцейські Харківщини склали 300 протоколів за порушення правил дотримання карантину

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Харківської області.
"Загалом від початку превентивних заходів поліцейські склали 177 адмінпротоколів щодо працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, які здійснювали торгівлю. 74 порушення виявлено серед керівників торгових закладів та установ харчування. 9 адміністративних протоколів працівники поліції склали щодо перевізників, 13 – керівників підприємств, установ, організацій, 27 – щодо громадян за порушення карантинних правил щодо самоізоляції", - йдеться в повідомленні.
За інформацією правоохоронців, переважна більшість нових порушень стосувалася ігнорування громадянами посилених вимог до обмежувальних заходів у зв’язку з карантином, у тому числі перебування без захисної маски у публічних місцях.
Щодо порушників поліцейські склали протоколи за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф для громадян - від 17 до 34 тис. гривень і для посадових осіб - від 34 до 170 тис. гривень.
У поліції підкреслили, що рішення про накладення адміністративних стягнень на порушників ухвалюватиме суд.
Хто больше?!!
И вообще нужно считать на душу населения - а то несправедливо победителей вычислять...
8 год ·
ЯВКА с повинной...
Клоуна из МОЗа, что долгое время называл себя "Главным СанЭпид Врачом" будучи простым замминистра - пресс-секретарем МВД.
Сей "интеллект" сегодня заявил, что "карантин" это фикция, что он нихрена не понимает когда, зачем и на какой период это вводить, и что все это просто "психологический момент"....
Привет МВД, всем избитым, умершим и пострадавшим от Полиции...
Привет малому, среднему и микро бизнесу... Привет всей экономике... привет всей стране, сидевшей взаперти...
ОТРЫВКИ из его "откровений": Багато заходів, які вживаються, можливо, не мають під собою епідеміологічного підгрунтя, але вони впливають на соціальний розрив...
Вплив саме на психологію громадян? Так, і вплив значний. Я вам скажу, що коли обробляються під'їзди дезинфікуючим засобом, люди похилого віку змушують себе сидіти вдома, бо вони ще бояться тієї хімії більше за коронавірус...
Там в том интервью вообще полный набор на наручники этому самозванцу и его шмЫгалЮ... вкупе с Зеленским.
ВКРАТЦЕ: понимания нет, расчетов нет, цель - тупо запугать... По факту: нихрена не добились (привет воскресеньям с вербами и 0.5 млн. вернувшихся), угробили недобитки экономики, посеяли панику и страх...
Рубрика: унылые клоуны у власти...
12 Апреля 16:49 152 Десятки тисяч парафіян РПЦ поліція Зеленського ігнорує - а мільйони звичайних людей замкнені вдома під загрозою штрафів та арештів
Дуже просте питання - це взагалі що? Чому мільйони людей, що втратили роботу через карантин Зеленського, поліція Зеленського заганяє в домівки, штрафує та затримує, а десятки тисяч парафінян та попів відділу ФСБ під назвою РПЦ без масок, абсолютно вільно масово порушують всі заборони? А поліція та Нацгвардія Зеленскього-Авакова робить вигляд, що нічого не сталося?
Mason Lemberg
Чи може влада пояснити чому людей без маски відловлюють в парках, де вони нікого не можуть заразити, а ці нарядні таваріщі в зелених халатах стоять без маски, без рукавиць і лізуть руками до інших людей і їм за те нічого?
Чи може влада пояснити чому за одним плавцем, який навіть теоретично не міг когогось заразити, бігає бригада з 17 міліціонерів, а тут їх 0?
Чи може влада пояснити чому мільйони людей заради суспільних інтересів і здоров'я інших, мусять залишатися вдома, без грошей, а влада в той же час зовсім ніяк не реагує на грубе порушення законів, які сама ж запроваджувала?
І це не мені ті пояснення потрібні.
Ці пояснення потрібні самій владі.
Бо саме так, порождуючи беззаконня і касти недоторканих, влада перестає бути владою.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Стаття 3. Фінансове забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів.
Стаття 30. Запобігання особливо небезпечним, небезпечним інфекційним хворобам, масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) та радіаційним ураженням
Кабінет Міністрів України відповідно до закону встановлює карантинно-обмежувальні заходи на території виникнення і поширення інфекційних хвороб та уражень людей.
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Стаття 40. Повноваження головного державного санітарного лікаря України
Головний державний санітарний лікар України: й) у разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях режиму надзвичайного стану вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, обґрунтоване подання для прийняття рішення щодо звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. У поданні зазначаються: період і межі території встановлення карантину; перелік проведення необхідних профілактичних, протиепідемічних та інших заходів, які можуть бути проведені у зв'язку з введенням режиму надзвичайного стану і встановленням карантину, виконавці цих заходів; вичерпні тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб, додаткові обов'язки, що покладаються на них.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 29. Карантин
Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України.
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Питання про встановлення карантину порушує перед Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за поданням головного державного санітарного лікаря України.
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ст. 29 ЗУ Про захист населення від інфекційних хвороб
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ст.40 ЗУ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення