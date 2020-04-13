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 Суспільство, За кордоном
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 2,8 млн осіб у США протестували на наявність коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

У США на наявність коронавірусу протестували 2,8 мільйона осіб. Позитивний результат підтверджено в 557,3 тисячі випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах усього світу.

Найбільше людей перевірили в Нью-Йорку, який нині став одним зі світових центрів за кількістю випадків і темпами поширення коронавірусу, - майже 461,6 тис. осіб.

Жертвами коронавірусу у США стали понад 22 тис. осіб, тільки в Нью-Йорку загинули 6,9 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США від коронавірусу помер українець, - МЗС

Як повідомив раніше головний санлікар України Віктор Ляшко, в Україні всім пацієнтам з пневмонією робитимуть тест на коронавірус.

2,8 млн осіб у США протестували на наявність коронавірусу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188549
 
 
 Топ коментарі
 
Ну тупые... Вот послушались бы к мнению нашего МинЗдрава и не занимались бы этим нецелесообразным делом!
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То есть надо просто перестать делать тесты и вирус прекратит распространяться? 2,8 млн осіб у США протестували на наявність коронавірусу - Цензор.НЕТ 1345
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Арбидол против КоронвиРУСа РАБссия разработала очень давно.Еще до Новичка с Полонием
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Ну тупые... Вот послушались бы к мнению нашего МинЗдрава и не занимались бы этим нецелесообразным делом!
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Вот это тестирование.
А если бы протестировали 650 тыс.человек въехавших в Украину после введения карантина?
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Толку от того тестирования, если у нас не было возможности их изолировать?
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надо просто сделать тесты всем, получим миллиард зараженных, из которых 990 млн. носят вирус бессимптомно (наподобие герпеса), миллион нуждается в госпитализации, 500 тыс. хроников умрет (уж простите, 200 тыс. человек умирает каждый день, и это не побороть никак)
итоговая летальность порядка 0,05% - на этом можно коронавирус вычеркнуть из опасных болезней и забыть
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Летальность уж точно не изменится, независимо - будут тесты делать или нет. Это при условии, что будет оказана медицинская помощь тем, кто нуждается. Что весьма сомнительно. И не потому что не хотят ее оказывать, ни одна страна не в состоянии за короткий промежуток времени это сделать для значительного кол-ва людей. Относительно вычеркнуть и забыть сомнительно - стойкого иммунитета после него нет. Как поведет эта зараза себя в ближайшее время тоже пока неясно, снизятся вирулентность и контагиозность патогена или нет. Так что всё пока из области предположений. Карантин - это мера, позволяющая растянуть во времени число одновременно заболевших. Ничего другого не остается.
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что значит не изменится? она зависит от количества всех зараженных, и равна отношению отношению количества умерших к количеству всех зараженных
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по всем странам один и тот же результат: сколько людей не протестируй, положительный результат у 20%
экспоненциальный рост количества зараженных вызван экспоненциальным ростом количества тестов, а не распространением вируса
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То есть надо просто перестать делать тесты и вирус прекратит распространяться? 2,8 млн осіб у США протестували на наявність коронавірусу - Цензор.НЕТ 1345
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Арбидол против КоронвиРУСа РАБссия разработала очень давно.Еще до Новичка с Полонием
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На сайте главного санитарного врача РАБссии нашел данные об Арбидоле и его характеристиках.Как говорил Хрюн Моржовый,Внушаить... 2,8 млн осіб у США протестували на наявність коронавірусу - Цензор.НЕТ 4804
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Міська агломерація Нью-Йорка 19 млн чоловік- 5,2% населення США! Пів України на маленькому клаптику землі. Звичайна смертність у Нью-Йорку більше 400 чоловік на день, більше 4000 за десять днів, більше 12000 за місяць. Не знаючи, на скільки збільшилася смертність важко говорити про "жахіття Нью-Йорка".
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