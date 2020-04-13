 2,8 млн осіб у США протестували на наявність коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах усього світу.

Найбільше людей перевірили в Нью-Йорку, який нині став одним зі світових центрів за кількістю випадків і темпами поширення коронавірусу, - майже 461,6 тис. осіб.

Жертвами коронавірусу у США стали понад 22 тис. осіб, тільки в Нью-Йорку загинули 6,9 тис.

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Як повідомив раніше головний санлікар України Віктор Ляшко, в Україні всім пацієнтам з пневмонією робитимуть тест на коронавірус.