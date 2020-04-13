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 Один український воїн загинув, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ біля Тарамчука, Водяного та Кримського, - штаб

За минулу добу російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил. Противник вів вогонь поблизу сіл Тарамчук, Водяне та Кримське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"На жаль, унаслідок обстрілу 12 квітня Україна втратила одного мужнього захисника, ще один воїн зазнав бойової травми", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в штабі, військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню та дали рішучу відповідь на всі злочинні дії противника.

"Після активного застосування нашими підрозділами штатного озброєння ворог відмовився від подальших провокацій українських підрозділів. Втрати противника уточнюються", - повідомили в пресцентрі ОС.

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Водночас повідомляється, що 13 квітня збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Один український воїн загинув, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ біля Тарамчука, Водяного та Кримського, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188548
 
 
 Топ коментарі
 
Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-хуйло!!!!
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Спочивай, Друже.
Співчуття рідним.
Пробач.

Одужання порненому воїну.

СМЕРТЬ ВОРОГАМ !
На жаль, їх дуже багато в Україні.
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
 показати весь коментар
 
 
Спочивай, Друже.
Співчуття рідним.
Пробач.

Одужання порненому воїну.

СМЕРТЬ ВОРОГАМ !
На жаль, їх дуже багато в Україні.
 показати весь коментар
 
 
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.Один український воїн загинув, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ біля Тарамчука, Водяного та Кримського, - штаб - Цензор.НЕТ 6412

Смерть расейским оккупантам!
Один український воїн загинув, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ біля Тарамчука, Водяного та Кримського, - штаб - Цензор.НЕТ 1180
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Зелебенському в голову якби парашні брати вистрілили!, бо воно хоче миру і не стрілять!
Герою Слава!
Україна понад усе!
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