 Ляшко проінспектує лікарні Київщини, які приймають хворих на коронавірус

Про це він розповів в інтерв'ю LB, інформує Цензор.НЕТ.
"В Київську - точно поїду. Є проблема з функціонуванням штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Наші бригади, які приїжджали туди, казали, що є певні недоліки в підготовці закладів охорони здоров'я", - сказав Ляшко.
За його словами, ці недоліки потребують швидких рішень від директора Департаменту охорони здоров'я та голови Київської обласної адміністрації.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я спільно з главами ОДА та НСЗУ визначили 240 медичних закладів на всій території України для госпіталізації першої хвилі пацієнтів з COVID-19.
Міністерство цифрової трансформації запустило online-дашборди з інформацією про забезпеченість медичних закладів у регіонах необхідними ресурсами для прийому хворих на коронавірус.
"Петрушколужье" - трохи фамільярно, але тут прекрасно все. Світ, сповнений української магії, міцне братерство з Канадою (бо клен), Віслюк Оманський - у буцигарні, ватяне бидло (триколорний бик) обтікає і дрижить попід плінтусом, полонений сепар випробовує не чоловічі борошна і видає таємниці, шпигунка-сепарша на гілляці, "спадщину" червоних вождів - нахрін... Ой, який файний світ хунти!
(сподіваюся, так і буде після ЗЕленої плісняви)
не чув?
наприклад ще місяць взад "В Италии 20% медиков заболели коронавирусом"
Двадцять відсотків медперсоналу!!!
Україна одна з кращих
Об этом совете в блоге пишет врач Гульнара Мазитова.
По ее словам, инфекционные болезни - это про войну. Если границы такие сильные, что не пробить, то мощь армии уже второстепенный вопрос. В нашем организме границы - это:
Кожа
Слизистые горло-нос-глаза-ухо
Дыхательные пути
Желудочно-кишечный тракт
Слизистые наружных тазовых органов.⠀
Основными «солдатами» этих границ является микрофлора, которая в процессе жизнедеятельности выделяет специфичные вещества, образует биологический и химический барьер. Конечно, есть ещё и физический, и механический барьер самих слизистых оболочек.⠀
Микрофлора желудочно-кишечного тракта самая многочисленная. Именно она определяет состав флоры на остальных рубежах.⠀
Большинство из нас воспринимает микрофлору как данность, либо как переменную, которую можно поменять только в одном направлении. Так не работает. Как работает? В кишечнике будут развиваться те микроорганизмы, которые получат любимую пищу. И не будут размножаться те микробы, которые не получат любимую пищу.⠀
Кто-нибудь наблюдал такой эффект: убирали сладкое и молочку, проходили цистит и молочница?
Или изменение запаха тела при изменении питания.
Что делать? Формирование микрофлоры процесс непростой. Но! Есть всего 2 шага, которые делают 80% от возможного.
Убираем любимую пищу «плохой» флоры: сахар. Добавляем любимую пищу «хорошей» флоры: клетчатку⠀
«Сахар» - это сахар белый и все то, куда он входит: кондитерка, выпечка, соусы, маринады; сахар коричневый, фруктоза, фрукты и сухофрукты.⠀
То, что называется «сложные углеводы», крахмал, в кишечнике, после расщепления, это тоже сахар: картофель, злаки и их производные, то есть крупы, макароны.
В меньшем количестве содержат крахмал:
Овощи. В них могут быть «простые + сложные»: морковь, свекла.
Бобовые.
Желательно вообще исключить хотя бы белый сахар из рациона.
А вот клетчатки надо больше. Клетчатка - это жмых зелени, овощей, фруктов.
Норма по клетчатке (1,2 - 1,6 кг овощей или 2 кг зелени в день) реальна только летом, на даче. Потому клетчатка в виде БАДов засчитывается.⠀
Вот такое активное действие в период паники логично. Туалетную бумагу кстати купите. Мои пациенты курса «Здоровое питание» используют чаще, чем обычные люди в нашей стрессовой жизни. Они «догоняют» норму по клетчатке, и не болеют.
https://golos.ua/i/744728
Ранее врач рассказал, какие упражнения влияют на форму ягодиц.
Мать руки, соблюдать гигиену, не убегать из медучреждений, не заражать друзей и близких, не бросать камни в здоровых людей....
Короче, человеком думающим нужно быть.
"думающий", как раз, очень склонен к отдельным видам свинства.
и не знаток пунктуации ни хрена
Ты поосторожнее.
9 ч. ·
ЯВКА с повинной...
Клоуна из МОЗа, что долгое время называл себя "Главным СанЭпид Врачом" будучи простым замминистра - пресс-секретарем МВД.
Сей "интеллект" сегодня заявил, что "карантин" это фикция, что он нихрена не понимает когда, зачем и на какой период это вводить, и что все это просто "психологический момент"....
Привет МВД, всем избитым, умершим и пострадавшим от Полиции...
Привет малому, среднему и микро бизнесу... Привет всей экономике... привет всей стране, сидевшей взаперти...
ОТРЫВКИ из его "откровений": Багато заходів, які вживаються, можливо, не мають під собою епідеміологічного підгрунтя, але вони впливають на соціальний розрив...
Вплив саме на психологію громадян? Так, і вплив значний. Я вам скажу, що коли обробляються під'їзди дезинфікуючим засобом, люди похилого віку змушують себе сидіти вдома, бо вони ще бояться тієї хімії більше за коронавірус...
Там в том интервью вообще полный набор на наручники этому самозванцу и его шмЫгалЮ... вкупе с Зеленским.
ВКРАТЦЕ: понимания нет, расчетов нет, цель - тупо запугать... По факту: нихрена не добились (привет воскресеньям с вербами и 0.5 млн. вернувшихся), угробили недобитки экономики, посеяли панику и страх...
Рубрика: унылые клоуны у власти...
Так когда и где ?
Ну конечно Киевщины. Не ехать-же в полтавскую деревню или городишко под Харьковом.. Там всякое можно увидеть. Лучше в проверенное место, заранее предупредив за неделю...