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 Здоров'я
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Все про:карантин (2738) Київська область (1194) Ляшко Віктор (238) COVID-19 (3564) коронавірус (2290)

 Ляшко проінспектує лікарні Київщини, які приймають хворих на коронавірус

Планується інспекційна поїздка заступника міністра охорони здоров'я, головного санлікаря Віктора Ляшка в медзаклади Київської області

Про це він розповів в інтерв'ю LB, інформує Цензор.НЕТ.

"В Київську - точно поїду. Є проблема з функціонуванням штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Наші бригади, які приїжджали туди, казали, що є певні недоліки в підготовці закладів охорони здоров'я", - сказав Ляшко.

За його словами, ці недоліки потребують швидких рішень від директора Департаменту охорони здоров'я та голови Київської обласної адміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зараз рухається за оптимістичним сценарієм поширення COVID-19: він передбачає до 2% хворого населення, - Ляшко

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я спільно з главами ОДА та НСЗУ визначили 240 медичних закладів на всій території України для госпіталізації першої хвилі пацієнтів з COVID-19.

Міністерство цифрової трансформації запустило online-дашборди з інформацією про забезпеченість медичних закладів у регіонах необхідними ресурсами для прийому хворих на коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188547
 
 
 Топ коментарі
 
Можна багато і довго інспектувати лікарні у яких ви планували звільнити медиків та не виділяли гроші на засоби захисту. Тепер після звільнення значної кількості медиків ви інспектуєте🙄
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В Україні біля двохсот медиків хворих на короновірус. Хто так все організував?
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Шо там,зайчик,четыре дня до пика осталось?
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Тим часом нарешті працює оновлений генератор поезії... іноді машинний рандом видає таке! Таке! Що оцей скріншот я назвав "Мрія порохобота".
"Петрушколужье" - трохи фамільярно, але тут прекрасно все. Світ, сповнений української магії, міцне братерство з Канадою (бо клен), Віслюк Оманський - у буцигарні, ватяне бидло (триколорний бик) обтікає і дрижить попід плінтусом, полонений сепар випробовує не чоловічі борошна і видає таємниці, шпигунка-сепарша на гілляці, "спадщину" червоних вождів - нахрін... Ой, який файний світ хунти!
(сподіваюся, так і буде після ЗЕленої плісняви)

Ляшко проинспектирует больницы Киевщины, принимающие больных с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8576
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Никто не избирал этого шляжка, но по факту он руководит Украиной. Обещает и поправляет, инспектирует и даёт указания,указывает перспективы и ставит всем задачи. Кто он такой? У трона обезумевшего от предчувствия неизбежной Смерти царька шут? Умелый проходимец? Шестерка Авакова? Гипнотизёр типа Мейснера? А ведь случилось небывалое, Украиной вдруг начал руководить санитарный врач! Что произошло?????
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Питаєте що відбулося, коли 73% обрали "Зепрєдсєдатєля" Фунта! Думаю, що ви добре знаєте свою відповідь. Вам треба думати завжди про свої дії та слова.
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відбулося волевиявлення українського народу
не чув?
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Можна багато і довго інспектувати лікарні у яких ви планували звільнити медиків та не виділяли гроші на засоби захисту. Тепер після звільнення значної кількості медиків ви інспектуєте🙄
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В Україні біля двохсот медиків хворих на короновірус. Хто так все організував?
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Україна показує блискучий результат у боротьбі з епідемією
наприклад ще місяць взад "В Италии 20% медиков заболели коронавирусом"
Двадцять відсотків медперсоналу!!!
Україна одна з кращих
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Супрун давно не керує, а після того вже два нових міністра ОЗ. Тому ти дійсно тріпло.
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Она по ночам пробирается в министерство и всем рулит...
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Це тріпло не отримало нових методичок, тому використовує старі де написано, що коли не знаєш відповідь, то все звалюй на папєрєдніков!
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Тобто ти визнав, що я правий. От тепер ти на початку шляху одужання від зедебільної хвороби.
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Направление гнилой реформы дала супрунша. Зелень её просто продолжает
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В период массового заражения инфекцией нужно укреплять микрофлору человеческого организма.

Об этом совете в блоге пишет врач Гульнара Мазитова.

По ее словам, инфекционные болезни - это про войну. Если границы такие сильные, что не пробить, то мощь армии уже второстепенный вопрос. В нашем организме границы - это:

Кожа

Слизистые горло-нос-глаза-ухо

Дыхательные пути

Желудочно-кишечный тракт

Слизистые наружных тазовых органов.⠀

Основными «солдатами» этих границ является микрофлора, которая в процессе жизнедеятельности выделяет специфичные вещества, образует биологический и химический барьер. Конечно, есть ещё и физический, и механический барьер самих слизистых оболочек.⠀

Микрофлора желудочно-кишечного тракта самая многочисленная. Именно она определяет состав флоры на остальных рубежах.⠀

Большинство из нас воспринимает микрофлору как данность, либо как переменную, которую можно поменять только в одном направлении. Так не работает. Как работает? В кишечнике будут развиваться те микроорганизмы, которые получат любимую пищу. И не будут размножаться те микробы, которые не получат любимую пищу.⠀

Кто-нибудь наблюдал такой эффект: убирали сладкое и молочку, проходили цистит и молочница?

Или изменение запаха тела при изменении питания.

Что делать? Формирование микрофлоры процесс непростой. Но! Есть всего 2 шага, которые делают 80% от возможного.

Убираем любимую пищу «плохой» флоры: сахар. Добавляем любимую пищу «хорошей» флоры: клетчатку⠀

«Сахар» - это сахар белый и все то, куда он входит: кондитерка, выпечка, соусы, маринады; сахар коричневый, фруктоза, фрукты и сухофрукты.⠀

То, что называется «сложные углеводы», крахмал, в кишечнике, после расщепления, это тоже сахар: картофель, злаки и их производные, то есть крупы, макароны.

В меньшем количестве содержат крахмал:

Овощи. В них могут быть «простые + сложные»: морковь, свекла.

Бобовые.

Желательно вообще исключить хотя бы белый сахар из рациона.

А вот клетчатки надо больше. Клетчатка - это жмых зелени, овощей, фруктов.

Норма по клетчатке (1,2 - 1,6 кг овощей или 2 кг зелени в день) реальна только летом, на даче. Потому клетчатка в виде БАДов засчитывается.⠀

Вот такое активное действие в период паники логично. Туалетную бумагу кстати купите. Мои пациенты курса «Здоровое питание» используют чаще, чем обычные люди в нашей стрессовой жизни. Они «догоняют» норму по клетчатке, и не болеют.
https://golos.ua/i/744728
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Спасибо. Очень познавательно.

Ранее врач рассказал, какие упражнения влияют на форму ягодиц.
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Читай, якщо тобі потрібно тренувати ця частину тіла...🤣
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А что кто-то ещё не слышал о вреде сладкого и о пользе фруктов и овощей ?
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надо просто перестать короновать вирусов и сделать разведение больных и медиков.
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Прежде всего, нужно быть человеком, а не свиньёй.
Мать руки, соблюдать гигиену, не убегать из медучреждений, не заражать друзей и близких, не бросать камни в здоровых людей....
Короче, человеком думающим нужно быть.
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думающий как раз очень склонен к отдельным видам "свинства"
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Не там кавычки поставил и две запятые пропустил, а так, всё верно. И точку в конце.
"думающий", как раз, очень склонен к отдельным видам свинства.
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брешеш, хльопе. я тобі зміствоно відповів, а ти... сам знаєш...
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А ведь, всё может произойти с точностью наоборот. Ляшко проинспектирует больницы Киевщины, принимающие больных с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7458
Ты поосторожнее.
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Шо там,зайчик,четыре дня до пика осталось?
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Миха Чаплыга
9 ч. ·

ЯВКА с повинной...
Клоуна из МОЗа, что долгое время называл себя "Главным СанЭпид Врачом" будучи простым замминистра - пресс-секретарем МВД.
Сей "интеллект" сегодня заявил, что "карантин" это фикция, что он нихрена не понимает когда, зачем и на какой период это вводить, и что все это просто "психологический момент"....
Привет МВД, всем избитым, умершим и пострадавшим от Полиции...
Привет малому, среднему и микро бизнесу... Привет всей экономике... привет всей стране, сидевшей взаперти...
ОТРЫВКИ из его "откровений": Багато заходів, які вживаються, можливо, не мають під собою епідеміологічного підгрунтя, але вони впливають на соціальний розрив...
Вплив саме на психологію громадян? Так, і вплив значний. Я вам скажу, що коли обробляються під'їзди дезинфікуючим засобом, люди похилого віку змушують себе сидіти вдома, бо вони ще бояться тієї хімії більше за коронавірус...
Там в том интервью вообще полный набор на наручники этому самозванцу и его шмЫгалЮ... вкупе с Зеленским.
ВКРАТЦЕ: понимания нет, расчетов нет, цель - тупо запугать... По факту: нихрена не добились (привет воскресеньям с вербами и 0.5 млн. вернувшихся), угробили недобитки экономики, посеяли панику и страх...
Рубрика: унылые клоуны у власти...
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Где у Чаплыги ссылка ,когда и где всё это заявил Ляшко ???
Так когда и где ?
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Надо бы не сообщать о своих планах ,а приехать внезапно без предупреждения и сопровождения.
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Ляшко проинспектирует больницы Киевщины....

Ну конечно Киевщины. Не ехать-же в полтавскую деревню или городишко под Харьковом.. Там всякое можно увидеть. Лучше в проверенное место, заранее предупредив за неделю...
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