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 Політика України
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Все про:карантин (2738) пошта (44) тарифи (444) Укрпошта (108) ціни (277) Смілянський (16) COVID-19 (3564) коронавірус (2290)

 Витрати на транспортування пошти за кордон зросли в 2-3 рази, але "Укрпошта" вирішила не підвищувати тарифи, - Смілянський

Національний поштовий оператор не планує припиняти міжнародні відправлення, а також підвищувати на них тарифи.

Про це повідомив у Facebook генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

""Укрпошта", розуміючи свою важливу роль у забезпеченні експорту для малого та середнього бізнесу, особистих потреб громадян, ухвалила рішення не припиняти відправку з України, а також не змінювати тарифи, попри зростаючі витрати", - заявив він.

Смілянський зазначив, що багато поштових операторів (наприклад, у Канаді, Іспанії, Німеччині, Казахстані, Кореї) закрили прийом експортних відправлень. Багато суттєво скоротили роботу сортувальних центрів і митних пунктів (наприклад, Франція - із 7 до 4 днів).

За його словами, в умовах повного закриття пасажирського авіасполучення в Україні, яке використовувалося для транспортування відправлень, "Укрпошта" запроваджує інші шляхи доставки.

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Йдеться про вантажні рейси Turkish Airlines 4-5 разів на тиждень, транзит "Укрпошти" разом із компанією "Елерон" та AirBaltic з аеропорту "Жуляни", а з 3 квітня - з аеропорту Львова.

"Таким чином, ми забезпечимо регулярне вантажне сполучення для ваших відправлень до Європи та США. Також регулярно вже ходять наземні маршрути до Молдови, Румунії Польщі, Латвії, Естонії Словаччини, Чехії та інших близьких географічно країн", - інформує він.

За словами Смілянського, сьогодні на території України майже немає невідправленої пошти. Завдяки допомозі колег з Нідерландів та авіакомпанії KLM Україна може доставляти кореспонденцію в ключові країни Латинської Америки, Африки та Океанії. Проблемним залишається напрямок Австралії та маленьких острівних держав.

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Гендиректор зазначив, що витрати на транспортування пошти в країну призначення зросли в 2-3 рази, проте "Укрпошта" вирішила не вводити додаткових надбавок за доставку, а також не скасовувати дію програми лояльності для експортерів.

Нагадаємо, з кінця березня "Укрпошта" доставляє у відділення або додому товари із 5600 аптек. Для киян та жителів обласних центрів послуга коштує 35 гривень, для всіх інших українців вона безкоштовна. З 4 квітня державний поштовий оператор надає послугу адресної доставки продуктів першої необхідності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188546
 
 
 Топ коментарі
 
Угу.. с Китая пакет в Украину 0.5$. В Китай тот же пакет 20$. Какие, такие, расходы увеличились? премии Смелянскому? ибо вряд ли почтальонше, которая реально мне посылки тащит дамой, увеличат выплаты, а вот прибавить количество абонентов легко. И еще втыкнут рекламку разнести..
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як це так? в убиток работать? а звідки взяти тобі оклад в полтора лімона?
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Угу.. с Китая пакет в Украину 0.5$. В Китай тот же пакет 20$. Какие, такие, расходы увеличились? премии Смелянскому? ибо вряд ли почтальонше, которая реально мне посылки тащит дамой, увеличат выплаты, а вот прибавить количество абонентов легко. И еще втыкнут рекламку разнести..
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Не совсем так. Я например, периодически доставляю себе грузы из Китая, через промежуточный склад (плачу перевозчику напрямую). Так вот, тарифы на авиадоставку, действительно возрасли в 2 с лишним раза, на ж/д остались на прежнем уровне (но срок там 40-50 дней).
Китай держит доставку на том же уровне, благодаря господдержке экспорта
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Ну ладно.. с Китая пакет будет 1$. С какого такого перепугав Китай тот-же пакет 20$ ?
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Сейчас я например, доставляют свои пакеты ИЗ КИТАЯ по 13$ за кг. (два уже летит, а третий ожидает). Столько же стоит доставка и В КИТАЙ! При этом 2 месяца назад, доставка стоила около 8 долларов
Суть в том, что доставляю я частным образом, а продавцам с Алиэкспреса их государство компенсирует транспортные издержки - они посчитали, что дешевле компенсировать стоимость десятков перелетов, чем спасать рухнувшую китайскую экономику с миллиардом людей оставшихся без работы. Другого объяснения у меня нет.
Нужно понимать, что выросли тарифы, исключительно на авиа перевозки (и грузов и людей), причем этот рост спекулятивный (потребность в перелетах не выросла, а упала, да еще и топливо снизилось в цене). Несложно предположить, что в странах типа Китая, легко могут снизить для себя тарифы, до обоснованного уровня
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Да,кстати и маршрутки,и прочия тож касается,после " карантина" желательно снижать стоимость проезда- БЕНЗ И ГАЗ ПОДЕШЕВЕЛ! И производителям продтоваров(хлеба в частности) тоже РЕКОМЕНДУЕМ
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Цена на отечественный бензин, связана с нефтью только в момент роста (причем в момент роста цен на нефть бензин состоит из нефти на все 124%)
А во время падения, составляющая стоимости нефти, стремиться к нулю так, что цена практически не меняется.
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может тебе еще премию на рождество? ты типичный совок, думающий, что о тебе обязаны заботится и дарить плюшки
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як це так? в убиток работать? а звідки взяти тобі оклад в полтора лімона?
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Ныне за границу, наверное, шлют разве что защитные маски и туалетную бумагу.
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Уж лучше узкий кругохор, чем широкая ряха некоторых "бедненьких" правителей наших, которая на фото не влазит.
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не факт. у меня ряха похудеет, а ты дебилом так и помрешь
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Я дебил - и ты дебил. Оба мы дебилы. Ты говно - и я говно. Я недвно - а ты давно.
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Значит сверхприбыли были у Укрпочты, раз можно подвинуться в 2-3 раза, спалился дятел.... Получит пистов от кураторов))).
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За счет зарплат пастухов? У них, вроде под лимон.
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товагггищ шмурдянский а почему тогда почты других государств не подымают тарифы на доставку почти в Украину ...в два -три раза ...херой ты хренов с милионной зарплатой ...от доброты своей душевной не повышаешь или спонсора нашёл который оплачивает убыточное (с твоих слов предприятие) ...закрыть тебя мудака лет на 20 камень ломать в карьер за миску баланды ...ворюга
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Вы б ещё Бентли прикупили и героически не повышали тарифов!)
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Это просто "подвиг" упыря Смелянского..с зарплатой 2 ляма в два раза больше чем у главного почтмейстера США, почты с оборотом 70 миллиардом долларов. Срочно ему премию как у Кобелева!
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