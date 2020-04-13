 Загроза розпаду ЄС минула, держави прагнуть пройти через пандемію коронавірусу разом, - глава ЄК фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на початку пандемії коронавірусу ЄС не вистачало солідарності, всі просто дивилися на свої проблеми, а кордони закривалися без узгодження, пише Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
За її словами, сьогодні воля пройти через це разом повернулася. "Є рішення, які були неймовірні ще пів року тому. Це підвищує почуття спільності та впевненості", – додала президент Єврокомісії.
Урсула фон дер Ляєн наголосила: те, що країни вжили надзвичайних заходів в умовах кризи – в принципі, добре. Однак важливо, щоб заходи бути пропорційними, обмеженими у часі та демократично контролювалися. У разі, якщо обмеження виходять за межі, то голова ЄК готова до дій. Наприклад, ЄС вже стурбований тим, що відбувається в Угорщині.
Там лояльні до Віктора Орбана парламентарії надали йому надзвичайні повноваження. Тепер він може управляти Угорщиною лише за допомогою декретів, обійшовши парламент (де все одно ⅔ - його партія). Діяльність законодавчого органу припинена.
Як зазначила Урсула фон дер Ляєн, найближчими днями Єврокомісія надасть обережні рекомендації щодо того, як можна крок за кроком виходити з надзвичайних заходів. Кожна країна сама встановлюватиме дати, адже всі члени ЄС перебувають на різних стадіях пандемії.
Зазначимо, що станом на 12 квітня у світі підтверджено 1 792 782 випадки COVID-19, 109 785 осіб померли, 411 515 - одужали. П’ятірка країн за кількістю інфікованих: США (533 115), Іспанія (166 019), Італія (152 271), Франція (129654) та Німеччина (125 452).
Совсем скоро станут дикарями типа Скабеевой
Скоро им Трамп будет как Обама лично парадные обгаживать 😀😀😀
Могу угадать с одного раза.
Вытягивай голову из песка, хоть иногда.
Просто перестаньте выбирать всяких популистов в руководители. Бо до Де Голя Всем этим любителям сирийцев и геев очень далеко
Как вспомню лягушонка ОЛЛАНДА или Саркози - блин противно смотреть
2. Вот Германия и Польша озаботились ШО СЕЗОННЫХ РАБОЧИХ ИЗ РУМЫНИИ УКРАИНЫ не будет
Вопрос- а заставить работать в поле сирийцев ( которых содержат за 700 евро в месяц ) они не хотят попробовать?
Иначе чешешь одну некомпетентную ерунду не по теме.
А то приняла решение за венгров, словаков, поляков- вот они и взбунтовались . У людей нормальная психика - они не готовы содержать армию молодых сирийских мужиков , бегущих от войны в своей стране
Зато немцев заставляют бешенные налоги платить, на которые потом молодые сирийцы целый день на лавочках бездельничают
что-то пошло не так?
Главные посылы нарассеи сейчас:
1ЕС распался
2 Италии никто не помогает, только нарассея бросилась на помощь итальянцам
3 Украина 'недодержава', в Украине 'антисанитария и полно больных'
4 Штаты не справились, а вот путен всехпереиграл и вирус пабедил- больницы построил, лекарство изобрёл ( что ложь наглая тоже)
5 Необзодимо снять санкции с нарассеи , а то у них мало возможностей 'всемпамагать'
И тут такое))) Евросоюз , оказывается, консолидировался. Санкции снимут никогда. А рашка со своими каникулами вместо карантина упустила время и сейчас стоит на пороге громадного звиздеца. Да и Саудитам пришлось жопу вылизывать, чтобы Саудиты простили гавнюков и брехунов и позволили вернуться к переговорам и принятию всех условий принцев.
А последнии санкции, которые заблокировали трубу в обход Украины?