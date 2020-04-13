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 За кордоном
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Все про:Єврокомісія (331) карантин (2738) Євросоюз (2876) фон дер Ляєн Урсула (24) COVID-19 (3564) коронавірус (2290)

 Загроза розпаду ЄС минула, держави прагнуть пройти через пандемію коронавірусу разом, - глава ЄК фон дер Ляєн

Хоча на початку пандемії COVID-19 Євросоюз зіткнувся з реальною загрозою розпаду, вже зараз цей ризик залишився позаду.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на початку пандемії коронавірусу ЄС не вистачало солідарності, всі просто дивилися на свої проблеми, а кордони закривалися без узгодження, пише Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

За її словами, сьогодні воля пройти через це разом повернулася. "Є рішення, які були неймовірні ще пів року тому. Це підвищує почуття спільності та впевненості", – додала президент Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн наголосила: те, що країни вжили надзвичайних заходів в умовах кризи – в принципі, добре. Однак важливо, щоб заходи бути пропорційними, обмеженими у часі та демократично контролювалися. У разі, якщо обмеження виходять за межі, то голова ЄК готова до дій. Наприклад, ЄС вже стурбований тим, що відбувається в Угорщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Раджу почекати з такими планами", - глава Єврокомісії фон дер Ляєн рекомендує європейцям не планувати літню відпустку

Там лояльні до Віктора Орбана парламентарії надали йому надзвичайні повноваження. Тепер він може управляти Угорщиною лише за допомогою декретів, обійшовши парламент (де все одно ⅔ - його партія). Діяльність законодавчого органу припинена.

Як зазначила Урсула фон дер Ляєн, найближчими днями Єврокомісія надасть обережні рекомендації щодо того, як можна крок за кроком виходити з надзвичайних заходів. Кожна країна сама встановлюватиме дати, адже всі члени ЄС перебувають на різних стадіях пандемії.

Зазначимо, що станом на 12 квітня у світі підтверджено 1 792 782 випадки COVID-19, 109 785 осіб померли, 411 515 - одужали. П’ятірка країн за кількістю інфікованих: США (533 115), Іспанія (166 019), Італія (152 271), Франція (129654) та Німеччина (125 452).

Читайте: Євросоюз розглядає продовження закриття кордонів після Великодня

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188544
 
   
 Топ коментарі
 
1. Никакой угрозЫ распада ЕС НЕ БЫЛО
Просто перестаньте выбирать всяких популистов в руководители. Бо до Де Голя Всем этим любителям сирийцев и геев очень далеко
Как вспомню лягушонка ОЛЛАНДА или Саркози - блин противно смотреть
2. Вот Германия и Польша озаботились ШО СЕЗОННЫХ РАБОЧИХ ИЗ РУМЫНИИ УКРАИНЫ не будет
Вопрос- а заставить работать в поле сирийцев ( которых содержат за 700 евро в месяц ) они не хотят попробовать?
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Угроза распада ЕС?! А я и не заметил, я думал только в мозгах у россиян Европа гниёт и распадается.
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ВСУ переводять на законодавчу базу Росії . ще 2-3 місяці і Українська армія буде на кштал російської і не з народом

Угроза распада ЕС прошла, государства стремятся пройти через пандемию коронавируса вместе,- глава ЕК фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 8766

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Распад СССР - смерть Советского Союза под воздействием целенаправленной политики, обозначенной в директиве 20/1 СНБ США
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Это та, которая призвала и не мечтать о нормальном отдыхе? Мужественная женщина! За чужой счёт. Угроза распада ЕС прошла, государства стремятся пройти через пандемию коронавируса вместе,- глава ЕК фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 5651
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Зелёные карантинные маразмы были собезьянничаны с европейских.
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Кстати Урсула очень похожа на знаменитую шведскую актрису Ингрид Бергман.
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Угроза распада ЕС?! А я и не заметил, я думал только в мозгах у россиян Европа гниёт и распадается.
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Да умышленно запускают российские фейки в украинских сми
Совсем скоро станут дикарями типа Скабеевой
Скоро им Трамп будет как Обама лично парадные обгаживать 😀😀😀
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Если у тебя где-то зачесалось, кто виноват?
Могу угадать с одного раза.
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Ты уже Великобританию прозевал.
Вытягивай голову из песка, хоть иногда.
Угроза распада ЕС прошла, государства стремятся пройти через пандемию коронавируса вместе,- глава ЕК фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 812
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ВСУ переводять на законодавчу базу Росії . ще 2-3 місяці і Українська армія буде на кштал російської і не з народом

Угроза распада ЕС прошла, государства стремятся пройти через пандемию коронавируса вместе,- глава ЕК фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 8766

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Путлер проводил 4 часовую встречу с Биллом Клинтоном по поводу вступления РАБссии в НАТО,но что не срослось...
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1. Никакой угрозЫ распада ЕС НЕ БЫЛО
Просто перестаньте выбирать всяких популистов в руководители. Бо до Де Голя Всем этим любителям сирийцев и геев очень далеко
Как вспомню лягушонка ОЛЛАНДА или Саркози - блин противно смотреть
2. Вот Германия и Польша озаботились ШО СЕЗОННЫХ РАБОЧИХ ИЗ РУМЫНИИ УКРАИНЫ не будет
Вопрос- а заставить работать в поле сирийцев ( которых содержат за 700 евро в месяц ) они не хотят попробовать?
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Твоя проблема в том, что ты не читаешь европейских новостей на одном из европейских языков. А Украина , полная своих забот, не освещает эту тему. Не поленись и зайди на словацкие сайты.
Иначе чешешь одну некомпетентную ерунду не по теме.
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Их беспокоит что происходит в Венгрии ? Если бы житрожопая Меркель не придумала запустить сирийцев в восточную Европу , то и проблем бы не было.

А то приняла решение за венгров, словаков, поляков- вот они и взбунтовались . У людей нормальная психика - они не готовы содержать армию молодых сирийских мужиков , бегущих от войны в своей стране
Зато немцев заставляют бешенные налоги платить, на которые потом молодые сирийцы целый день на лавочках бездельничают
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Sophia-Maria Duglass Це не Меркель придумали,а світові ліваки.Вона просто виконавець.
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т р у д а р ь Ні.Як не дивно,сидять в США і спонсорують демократичну партію,ну і інших.
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Да пристраивают некоторых из беженцев сирийцев в прислугу к старикам. Справятся постепенно и с остальными. Нет там такой уж большой проблемы из-за беженцев уже не 2016год, когда они толпами по ночас по Берлину бегали.
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странно, а на масковии из всех yтюгов орали, что ЕС yже все и толька раисюшка Италию спасает.
что-то пошло не так?
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Распад ЕС, такой же бред, как и распад России. Без почвенные фантазии, у людей с диаметрально противоположными взглядами, но одинаковым диагнозом.
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Так что ж получается, Хуцлишко зря все пандемию затеял?

Главные посылы нарассеи сейчас:
1ЕС распался
2 Италии никто не помогает, только нарассея бросилась на помощь итальянцам
3 Украина 'недодержава', в Украине 'антисанитария и полно больных'
4 Штаты не справились, а вот путен всехпереиграл и вирус пабедил- больницы построил, лекарство изобрёл ( что ложь наглая тоже)
5 Необзодимо снять санкции с нарассеи , а то у них мало возможностей 'всемпамагать'
И тут такое))) Евросоюз , оказывается, консолидировался. Санкции снимут никогда. А рашка со своими каникулами вместо карантина упустила время и сейчас стоит на пороге громадного звиздеца. Да и Саудитам пришлось жопу вылизывать, чтобы Саудиты простили гавнюков и брехунов и позволили вернуться к переговорам и принятию всех условий принцев.
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Одни говорят вводим страшные, страшные санкции, другие говорят, ой боюсь, боюсь. Но это только слова. Всех всё устраивает. За шесть лет результаты санкций, какие? Зачем их снимать?
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Санкции - это потеря рашкой денег.

А последнии санкции, которые заблокировали трубу в обход Украины?
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кстати, шото последнее время про СП-2 тишина
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Понятно! Я так и думал, что все эти санкции, только для денег. Никакие другие цели не ставились и не ожидались.
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Не пам'ятаєте? А як Жуков їздив до Брєжнєва, щоб порадитися на тему планування стратегій?
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Загроза розпаду ЄС розпочалася, як тільки європейські лідери взяли путіна до свого оркестру диригентом.
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Otalija i Ispanija bolse vsego polucit deneg ot ES pocti po 11 mlrd evro v etom godu Te samyje kotoryje v dani moment bolse vsego i postradali ot virusa
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vengram cerez ciur mnogo,nado otniat polovinu ot nix i Ukraine otdat 3 miliarda evro Загроза розпаду ЄС минула, держави прагнуть пройти через пандемію коронавірусу разом, - глава ЄК фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 6431
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