 Туреччина надаватиме Україні допомогу в контексті COVID-19, - посол Сибіга

Про це в коментарі Укрінформу розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Визначено процедуру надання допомоги Україні в контексті COVID-19. Якщо продукція є в достатній кількості в Туреччині, зокрема для її власних потреб, і вона має змогу експортувати, досягнуто домовленості, що ми можемо її закуповувати. В цьому ключі конструктивно працюємо з турецькою стороною", - сказав Сибіга.

За його словами, після телефонної розмови президентів України та Туреччини 1 квітня Анкара дозволила експорт необхідної Україні продукції за умови дотримання процедури. Вона полягає в тому, щоб суб’єкти підприємницької діяльності - турецькі виробники залежно від типу продукції звертаються за дозволом до визначеного органу, після отримання якого можуть здійснювати експорт.

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"Є принципове рішення щодо можливості експорту продукції, якої Україна потребує в контексті COVID-19. За лінією МОЗ ми передали переліки медичної продукції, якої потребує Україна, наші області, медичні установи, в контексті COVID-19. Робота ведеться за двома напрямкам: гуманітарної допомоги та закупівлі. Вже розпочато процес отримання дозволів за окремими видам продукції", - повідомив дипломат.

Окрім того, було оприлюднено запит до турецького бізнесу з переліком необхідної Україні продукції, на який вже отримано більш ніж сто відгуків та пропозицій.

"Після оприлюднення в соцмережах звернення до турецької сторони лише у перший день було отримано понад 100 звернень. Надійшло багато різних пропозицій: від 3D принтерів для виготовлення масок до інших предметів та матеріалів, в яких маємо нагальну потребу. Дуже приємно, що турецька сторона настільки відгукується", - поділився Сибіга.

Окремі пропозиції співпраці вже на стадії практичного опрацювання, одна з них - постачання в Україну ліній виготовлення масок.

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Також дипломата повідомив, що Університет Башкент в Анкарі надав для українських медиків 3,5 тисячі хірургічних масок і 100 хірургічних халатів, які вже передані до України та будуть найближчим часом розподілені тим, хто її потребує.

Нагадаємо, телефонна розмова президентів України і Туреччини відбулася 1 квітня. Під час неї було досягнуто низки практичних домовленостей щодо координації зусиль та співпраці між Україною і Туреччиною в боротьбі з пандемією та її наслідками.