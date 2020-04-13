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 Політика України
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 Туреччина надаватиме Україні допомогу в контексті COVID-19, - посол Сибіга

Туреччина дозволила надання медичної допомоги Україні в контексті COVID-19 і визначила процедуру та вимоги для отримання дозволів для експорту продукції.

Про це в коментарі Укрінформу розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Визначено процедуру надання допомоги Україні в контексті COVID-19. Якщо продукція є в достатній кількості в Туреччині, зокрема для її власних потреб, і вона має змогу експортувати, досягнуто домовленості, що ми можемо її закуповувати. В цьому ключі конструктивно працюємо з турецькою стороною", - сказав Сибіга.

За його словами, після телефонної розмови президентів України та Туреччини 1 квітня Анкара дозволила експорт необхідної Україні продукції за умови дотримання процедури. Вона полягає в тому, щоб суб’єкти підприємницької діяльності - турецькі виробники залежно від типу продукції звертаються за дозволом до визначеного органу, після отримання якого можуть здійснювати експорт.

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"Є принципове рішення щодо можливості експорту продукції, якої Україна потребує в контексті COVID-19. За лінією МОЗ ми передали переліки медичної продукції, якої потребує Україна, наші області, медичні установи, в контексті COVID-19. Робота ведеться за двома напрямкам: гуманітарної допомоги та закупівлі. Вже розпочато процес отримання дозволів за окремими видам продукції", - повідомив дипломат.

Окрім того, було оприлюднено запит до турецького бізнесу з переліком необхідної Україні продукції, на який вже отримано більш ніж сто відгуків та пропозицій.

"Після оприлюднення в соцмережах звернення до турецької сторони лише у перший день було отримано понад 100 звернень. Надійшло багато різних пропозицій: від 3D принтерів для виготовлення масок до інших предметів та матеріалів, в яких маємо нагальну потребу. Дуже приємно, що турецька сторона настільки відгукується", - поділився Сибіга.

Окремі пропозиції співпраці вже на стадії практичного опрацювання, одна з них - постачання в Україну ліній виготовлення масок.

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Також дипломата повідомив, що Університет Башкент в Анкарі надав для українських медиків 3,5 тисячі хірургічних масок і 100 хірургічних халатів, які вже передані до України та будуть найближчим часом розподілені тим, хто її потребує.

Нагадаємо, телефонна розмова президентів України і Туреччини відбулася 1 квітня. Під час неї було досягнуто низки практичних домовленостей щодо координації зусиль та співпраці між Україною і Туреччиною в боротьбі з пандемією та її наслідками.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188542
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем Украине гуманитарная помощь? Ведь она сама оказывает гуманитарную помощь небедной стране Италии
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... Албании 10 млн. грн. - решение кабмина от 8 апреля .
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Каждая такая новость новый позор. Украина обречена. Когда у элит в голове только где бы одолжит и что продать, у страны нет будущего.
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Зачем Украине гуманитарная помощь? Ведь она сама оказывает гуманитарную помощь небедной стране Италии
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... Албании 10 млн. грн. - решение кабмина от 8 апреля .
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Teşekkürler arkadaşlar!Прошу докласти зусиль щоби українці змогли приїхати до вас на відпочинок у вересні.Тільки кацапів НЕ ПУЩАЙТЕ до себе!
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Эрдоганыч,будь другом подкинь десятка 2 Байрактаров Беспилотники край нужны Зеленскому мочит в сортире КГБиста
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А ОСОБЕННО ПО СЕРИАЛАМ НА 1+1 ИМЕЯ НАШИХ ЖЕНЩИН !!!
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Киевский князь Ярослав Мудрый женился на шведской принцессе Инигерде,значит мы шведы.... Турция будет предоставлять Украине помощь в контексте COVID-19, - посол Сибига - Цензор.НЕТ 4040
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а зебил будет эту помощь отправлять в италию и албанию
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Але, турки, шлите лимоны самолётами.
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