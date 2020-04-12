 Пацієнтів із хронічними захворюваннями переведуть із лікарень, визначених для інфікованих COVID-19, - глава НСЗУ Мовчан

За словами глави Національної служби здоров'я Оксани Мовчан, зараз розробляються маршрути для таких пацієнтів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Зараз розробляються так звані маршрути пацієнтів. Потоки пацієнтів будуть переорієнтовані, пацієнти відповідним чином поінформовані. З боку керівника області або безпосередньо мера обов'язково буде комунікація з пацієнтами про те, в яких лікарнях вони тепер зможуть отримати необхідні їм послуги", - розповіла Мовчан.

Вона додала, що робота в регіонах щодо визначення маршрутів вже триває.

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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я спільно з главами ОДА і НСЗУ передбачило 240 медичних установ на всій території України для госпіталізації першої хвилі пацієнтів з COVID-19.

Міністерство цифрових трансформації запустило online-дашборди з інформацією про забезпеченість медичних закладів у регіонах необхідними ресурсами для прийому хворих на коронавірус.