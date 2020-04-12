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 Пацієнтів із хронічними захворюваннями переведуть із лікарень, визначених для хворих на COVID-19, - глава НСЗУ Мовчан

Українців з хронічними захворюваннями для планового лікування перенаправляють з лікарень, визначених для пацієнтів з COVID-19, в інші медзаклади.

За словами глави Національної служби здоров'я Оксани Мовчан, зараз розробляються маршрути для таких пацієнтів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Зараз розробляються так звані маршрути пацієнтів. Потоки пацієнтів будуть переорієнтовані, пацієнти відповідним чином поінформовані. З боку керівника області або безпосередньо мера обов'язково буде комунікація з пацієнтами про те, в яких лікарнях вони тепер зможуть отримати необхідні їм послуги", - розповіла Мовчан.

Вона додала, що робота в регіонах щодо визначення маршрутів вже триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медики, які лікують пацієнтів із COVID-19, надбавки за березень отримають через субвенцію, - глава НСЗУ Мовчан

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я спільно з главами ОДА і НСЗУ передбачило 240 медичних установ на всій території України для госпіталізації першої хвилі пацієнтів з COVID-19.

Міністерство цифрових трансформації запустило online-дашборди з інформацією про забезпеченість медичних закладів у регіонах необхідними ресурсами для прийому хворих на коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188539
 
 
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Как всегда, пока дойдёт на места...
Сомали. Это уровень нашей медицины. Даже если ты приставиш ствол к виску главрача, он ничего сделать не сможет - нет оборудования, нет специалистов.
Если покажешь сумку денег - выдоит всё, но результата опять же, никакого - нет оборудования, нет специалистов.
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Ищут маршруті ? Так основным станет маршрут на кладбище, если хронических больных переведут из специализированных клиник, которые хорошо оснащены, а значит подходят для лечения коронавируса, в каие-то временные больнички.
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Тут хворих на цю заразу розвозять з Альзасу і Парижу по інших регіонах спеціально пристосованими поїздами TGV і літаками й вертольотами, навіть в Люксембург, Швейцарію і ФРН, бо всі ліжка зайняті в реанімації. Хворих стільки що в країні не вистачає місць в реанімації, кількість більше ніж подвоїли.
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