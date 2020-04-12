 Країни ОПЕК+ погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 12,5 млн б/д

За його словами, зокрема, королівство в рамках угоди ОПЕК++ скоротить видобуток нафти до 8,5 млн б/д, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Угоду (щодо скорочення видобутку нафти. - Ред.) було укладено в неділю після того, як президент США Дональд Трамп втрутився, щоб допомогти вирішити конфлікт між Саудівською Аравією і Мексикою, який поставив під загрозу договір між усіма країнами", - зазначає агентство Dow Jones.

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В рамках угоди ОПЕК++ 23 країни взяли на себе зобов'язання колективно обмежити видобуток на 9,7 млн ​​б/д. На спішно скликаній телеконференції у неділю 12 квітня учасники поспішили укласти угоду до відкриття ринків нафти в понеділок, бо очікували, що ціни на нафту впадуть в понеділок, якщо угода не буде укладена.

Відповідно до угоди, оголошеної в неділю, Мексика знизить видобуток на 100 тис. б/д, що приблизно на 250 тис. б/д менше, ніж спочатку було потрібно Саудівській Аравії. Делегати повідомили агентству, що США розблокували протистояння двох країн, пообіцявши взяти на себе визначені для Мексики скорочення у кількості 300 тис. барелів на добу.

Залишається неясним, як будуть здійснюватися скорочення видобутку в США, зазначає Dow Jones. Разом США, Канада і Бразилія будуть обмежувати видобуток на 3,7 млн барелів на добу, але деякі скорочення будуть обумовлені ринковими втратами.