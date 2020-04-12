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 Економіка, За кордоном
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Все про:нафта (163) ОПЕК (10)

 Країни ОПЕК+ погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 12,5 млн б/д

Країни ОПЕК+ скоротять видобуток з квітня приблизно на 12,5 млн б/д, повідомив в інтерв'ю агентству Bloomberg міністр енергетики Саудівської Аравії, принц Абдель Азіз бен Сальман.

За його словами, зокрема, королівство в рамках угоди ОПЕК++ скоротить видобуток нафти до 8,5 млн б/д, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Угоду (щодо скорочення видобутку нафти. - Ред.) було укладено в неділю після того, як президент США Дональд Трамп втрутився, щоб допомогти вирішити конфлікт між Саудівською Аравією і Мексикою, який поставив під загрозу договір між усіма країнами", - зазначає агентство Dow Jones.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Путін обговорили коронавірус і ціни на нафту, - Білий Дім

В рамках угоди ОПЕК++ 23 країни взяли на себе зобов'язання колективно обмежити видобуток на 9,7 млн ​​б/д. На спішно скликаній телеконференції у неділю 12 квітня учасники поспішили укласти угоду до відкриття ринків нафти в понеділок, бо очікували, що ціни на нафту впадуть в понеділок, якщо угода не буде укладена.

Відповідно до угоди, оголошеної в неділю, Мексика знизить видобуток на 100 тис. б/д, що приблизно на 250 тис. б/д менше, ніж спочатку було потрібно Саудівській Аравії. Делегати повідомили агентству, що США розблокували протистояння двох країн, пообіцявши взяти на себе визначені для Мексики скорочення у кількості 300 тис. барелів на добу.

Залишається неясним, як будуть здійснюватися скорочення видобутку в США, зазначає Dow Jones. Разом США, Канада і Бразилія будуть обмежувати видобуток на 3,7 млн барелів на добу, але деякі скорочення будуть обумовлені ринковими втратами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188538
 
   
 Топ коментарі
 
Нехай кацапи замість їжі смокчуть свою нафту, якщо вистачить.
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это просто победа лишнехромосомов, ведь в место 0,3 мил. им придёться снизить на более чем 2 мил., 2 же больше чем 0,3, значит победа. Страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 12,5 млн б/с - Цензор.НЕТ 6527
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Так это же картельный сговор, не?
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Нехай кацапи замість їжі смокчуть свою нафту, якщо вистачить.
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Сша учавствуют в картельном сговоре, вот єто поворот...
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Трамп до сих пор сидит на крючке *****. Он его сделал Президентом вмешавшись в выборы. Трамп помогает не скатится ********* в пропасть
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Трамп помогает не скатится ********* в пропасть. Так оно и есть. Если бы скатился путин, то вместе с ним скатился бы и трамп.
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ИНТЕРФАКС - США в январе снизили импорт нефти из России по сравнению с предыдущим месяцем в 1,7 раза - до менее 3 млн баррелей (95 тыс. б/с), свидетельствуют последние данные статистики Минэнерго США. По сравнению с январем прошлого года импорт США российской нефти уменьшился на 10%.
В то же время США снизили импорт нефти из Саудовской Аравии на 11,5% в январе по сравнению с предыдущим месяцем - до 12,423 млн баррелей (401 тыс. б/с). При этом данный показатель в 1,8 раза меньше в сравнении с показателем января 2019 года (22 млн баррелей, или 711 тыс. б/с).
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Трампу жопа на выборах, а его выходка с коронавирусом, что он долго не воспринимал в серьез, а теперь в очередной раз все валит на Китай, окончательно похоронила его политическое будущее.
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Вот так всегда. Нет чтобы избавить Землю от страны-террориста, они не дают им умереть. Ничего, сами потом пожалеют об этом.
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Дык ОПЕК+ и есть картель, правда в законодательстве США картельные сделки запрещены и они в этом "не участвуют"...
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Завтра будем посмотреть на цены..
Эти действия опек это балансировка предложения...а есть еще и спрос..
А спрос ныне не велик...кругом карантин...так что цена вряд ли сильно поползет вверх...
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это просто победа лишнехромосомов, ведь в место 0,3 мил. им придёться снизить на более чем 2 мил., 2 же больше чем 0,3, значит победа. Страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 12,5 млн б/с - Цензор.НЕТ 6527
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Да них.я кацапы не будут снижать. Кроме того уже все нефтехранилища завалены нефтью по самое нехочу.
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ну тогда корали пустынь и не только они вычеркнёт вяликих из списков продавцев чёрной жыжи.
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хай в беломор канал сливают излишки. будет офигенно скрепно!
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нее.. они своему бионаселению поднимут цены на бензин..
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Пообещать не значит жениться. Кто сказал что они и в этот раз не кинут всех через пуй?
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Вряд ли, в случае кидалова, в этот раз, есть стопроцентная вероятность, что "печенег" сам себе устроит эмбарго.
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По оцінкам експертів надлишок видобутку нафти зараз близько 30 млн барелів на добу. Тому таке скорочення видобутку недостатнє для суттєвого підняття ціни.
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Рыжая обезьяна в очередной раз выручила *****. Коронавирус вам в глотку
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Не говорите гоп. Этого сокращения недостаточно. Чуть-чуть поднимет цену, но не до 40, нужных рашке.
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РАБссиянскте СМИ бьют тревогу,нам Кирдык Страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 12,5 млн б/с - Цензор.НЕТ 740442 бакса за баррель уже не спасут...
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на роисянские сми это газета "вечерний удмуртъ" или "мардовский коммунистъ"?
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Трамп в черговий раз рятує свого подєльника *****.
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Дурачок с дохлой белкой на голове, пошел навстречу мольбам *****
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Себестоимость нефти у саудитов 17 баксов бокал. Страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 12,5 млн б/с - Цензор.НЕТ 3877Маржу представили?
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Дурик. у ни бюджет сверстан на 100% на нефти. Для них падение на доллар - недополучение 5% в бюджет
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Есть одно НО:
Остается неясным, как будут осуществляться сокращения добычи в США Источник: https://censor.net.ua/n3188538
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Мексика, из-за которой почти на сутки затянулись переговоры ОПЕК+, все же урежет объемы добычи. Однако большую часть обязательств страны взяли на себя Соединенные Штаты... Позднее Дональд Трамп, как передает Reuters, подтвердил наличие такой договоренности и то, что Соединенные Штаты сократят добычу. Он отметил, что Мексика возместит США потери позднее, когда она будет готова это сделать.
Подробнее на РБК:
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Америке естественное падение сланцев засчитают как квоту Мексики. После Мексика будет возмещать США естественное падение.
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Вовсю звонят колокола

По тушке сраного пуйла!
В мацкве- пылают купола,
Везде тела. Тела, тела…
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Повторюсь, но "Конец рашки предрешен".

А за рашкой Вовка,
В морге остановка.
Жерик, Шойгу, Кабыздон,
Похоронный перезвон.
К погребению готов
Разложившийся Лавров.
И у "скрепного" корыта
Скинул он свои копыта.
Но Захарова, вот блин,
Выпила весь формалин.
Прет гробы Медведев
На велосипеде.
Почивает средь венков
Нарумяненный Сурков.
Соборует их Кирилл
Весь прогорклый от кадил.
Его тоже ждут в аду,
Всем воздастся по труду !
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А ещё соловьёв-шапиро
Разлагается в углу гнида.
Киселёв с песковым в охапку,
Лежат в гробу у белых тапках...
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здесь не указано на сколько мацква снижает Страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 12,5 млн б/с - Цензор.НЕТ 3814
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Ни на сколько. Ибо договора с ****** не дороже туалетной бумаги.
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ну дык многоходовка ху*ла, в начале демонстративно не хотят сокращать на 400т., а потом героически соглашаются на 3 млн., стратеги!)))))
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***** на коленях просил прощения у саудитов Страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 12,5 млн б/с - Цензор.НЕТ 4182
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Предлагаю в ответ производителям зерна создать свою монополию, сократить посевные площади в 10 раз и поднять цены на зерно, маски и аппараты ИВЛ тоже в 10 раз. Пускай америкосы, и саудиты жрут свою нефть

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Не получится договориться. Там тупик. Бьются два конкурента Украина и Россия. От битвы оба проигрывают.
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Квота рабсиянцев уменьшилась на полтора миллиона сутки.Нефть Уралс никто не покупает.даже Лукашенко по 4 бакса
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Без Зеленского тут не обошлось.Надеюсь Пэтро надавит на Трампа.
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ЗЕбот высрался. С облегчением, пятикопеечный
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кацапня должна начать консервировать свои скважины.. и со временем, кацапов выдавят с международного рынка..
пускай Роснефть своим оленям (населению) по 120$ за барель продает..
кацапы должны страдать, платить и каяться..
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Как там на Рабсии? Когда будете пабеду дидов над печенегами празновать?
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Поздно ,, нефтяной кризис уже наступил . Цены и так упадут . Добычу нужно сокращать уже на 25 млн бар . Спрос на нефть катастрофически падает , а хранилища уже почти заполнены . Нефтяные экперды говорят - удачей будет считаться если цена нефти Брент вырастет хотя бы до 35-40 долларов за бар. , к 2023 году . .

А в реале толком никто ничего не знает ,, не могут спрогнозировать более менее чётко , что же будет дальше ,, так как во первых - неизвестно когда закончится пандемия .!!
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рыжий снова помог ***** выпутаться из неприятностей, надеюсь, что мордеру это все равно выйдет боком, так как они, как всегда будут врать и не станут сокращать добычу и вот за это их еще раз натянут.
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по любому никто не даст русне с бутылки привстать.
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***** будет наращивать добычу нефти не смотря на договорённости и думать, шо он всех переиграл. А сокращение добычи в странах ОПЕК лишь потому, что её уже негде хранить. Но думаю и соглашение продлиться не долго, ибо каждой бензоколонке нужны деньги.
И запомни украинец - если ты за хлебом пошёл пешком, а не поехал на автомобиле значит ты не дал заработать ***** на войну против себя.
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И этот Додик себя с Рейганом сравнивал. Да тот бы в гробу перевернулся от такого.
Выиграют только заклятые враги США. Венесуэла, Иран, пуйлостан...
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Пока по очереди выиграли Китай и Америка.
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Я имею в виду, что Трамп способствовал сделке по сокращению нефти. Это выгодно, как минимум трем старнам, режимы которых являются врагамм США и всей западной цивилизации
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рф выгодно ? вам изначальные позиции русни до выхода из сделки напомнить ? ее просили на 500 тыс скинуть добычу , при цене за бочку 51. сейчас бочка стоит 32 а рф обязана скинуть 2,5 на млн баррелей
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Я переформулирую. Если бы такие цены на нефть, как сейчас,удержать в течение года-полтора, то, возможно, в мире было бы на 3 враждебных режима меньше.
А Трамп поспособствовал росту цены на нефть
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Мексика захеджировала 100% чистого экспорта нефти от падения цены ниже $49 за баррель. Если цена удержится на уровне в $20, она получит $7 млрд, сверх вырученных за продажу. Сечину такие схемы трудно понять, он больше специалист по вбухиванию денег в Венесуэлу.
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не чем там не помог Трамп пу он помог шейхам и всё просил шейх снизить на 0.3 теперь снижают победители саудовских Полвцев и Печенегов на 2. 5 Країни ОПЕК+ погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 12,5 млн б/д - Цензор.НЕТ 2870
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Мало того , нефть уже потянула за собой вниз цены на газ и уголь . Доходы гаспрёма например , и так невысокие в последние годы , упали почти в 2 раза , с сравнении с прошлым годом . . Нефтяные компании по всему миру , а больше всех в США и Африке , готовятся к банкротству . Говорят , история ещё не знала такого масштабного энергетического кризиса , который ожидает планету в ближайшие пару лет .
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Хорошо хоть производители автомобилей, смартфонов, одежды на колоссальном подъёме сейчас.
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Пуйло за вписание Трампа,должен свалить из Венесуэлы
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Америка заявила,что они не при делах и ничего сокращать не будут,привет козлорогим... Країни ОПЕК+ погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 12,5 млн б/д - Цензор.НЕТ 9634,пусть готовятся выпрашивать ножки Буша по новой,дурни...
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В строю країн-бензоколонок прибуло. Шо робить, основна промисловість збігла в Азію, будуть америкоси хоч китайські, японські тарантаси заправлять жижою.
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Все одно це не допоможе бо сховища переповнені, споживання скоротилося,йде рецесія світової економіки яка незможе підтримати високу ціну на нафту.Через пандемію арендні авто в США паркуюють просто в полі.
Країни ОПЕК+ погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 12,5 млн б/д - Цензор.НЕТ 1940
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В принципе, параметры договоренности были заданы изначально, а именно, страны экспортеры плюс РФ должны были договориться о сокращении производства нефти на 10 миллионов баррелей в день, относительно нынешних показателей. Этот объем как раз и был согласован с Трампом, но вот как это сокращение должно происходить, его не интересовало.
Собственно говоря, смысл переговоров как раз и сводился к тому, чтобы определить то, кто и сколько будет сокращать. И вот тут оказались разночтения. Москва изначально сигнализировала о том, что готова сокращать добычу на справедливых условиях, совместно с другими игроками рынка. Однако справедливость по-московски уже всем хорошо известна.
Бремя предыдущих сокращений, в основном, ложилось на Саудовскую Аравию и она, своим авторитетом и примером, уговаривала и других участников ОПЕК взять на себя посильные квоты сокращения, а вот РФ практически ничего не сокращала. А вернее - за сокращение она выдавала технологические остановки добычи, которые давали мизерную просадку добычи, и что самое главное, были бы и сами по себе, как например - «профилактика» газопровода «Сила Сибири». Только что он простаивал больше двух недель и по аналогии с этим, примерно такие же мероприятия Москва называла сокращением, а часто - просто не отягощала себя этими вещами, за что не раз получала замечания от ОПЕК.
Но после того, как Аравия показала зубы, и более того, когда ее в этом поддержали и другие страны ОПЕК, Москве стало душно. Ей банально не удавалось продать свою нефть, и вот тогда пришлось идти на поклон к Трампу и взамен сдачи Мадуро, просить его посредничать с Риядом, что Трамп и сделал.
Но Путин, когда рассуждал о «справедливом сокращении всеми партнерами», имел в виду и США, о чем писала российская пресса, но Штаты четко ответили, что они никаких обязательств на себя брать не будут и в случае соответствующего положения на рынке, когда сбыт нефти упадет, сократят добычу автоматически. А Путину пояснили, что это - твоя проблема с Аравией, вот и договаривайся с нею. Это - ваши танцы, а мы вас только свели.
И тут пока вырисовывается следующая картина. Аравия согласна отыграть назад, но ровно столько, сколько отыграет и РФ. На конец четверга, речь шла о том, что СА и РФ сократят добычу на 2,5 млн баррелей в день, а остальные страны сократят еще на 5 миллионов.
Но фокус всей ситуации в том, что все эти страны, кроме РФ, с 1 апреля резко нарастили добычу нефти, и если Аравия сократит на 2,5 баррелей свою добычу, то у нее останется добыча даже чуть большая, чем по прошлому картельному соглашению. То же самое и с другими странами. Они станут сокращать добычу не с тех урезанных квот, что были раньше, а с текущего состояния, когда они взвинтили добычу.
А вот Москва, которая грозилась нарастить добычу на 200, 300 и даже 500 баррелей в день, не смогла этого сделать, потому что арабы резко скинули цены и российскую нефть, сколько ее не добывай, продать было решительно некому. А вот саудиты - выполнили свое обещание и выдали рекордную добычу, часть из которой пошла в резервы, поскольку все объемы тоже не удалось продать.
И в результате получается, что все остальные страны плюс-минус возвращаются к объемам по прошлому соглашению, а вот РФ впервые придется сокращать существенную часть добычи и еще более существенную часть своего экспорта. Если все так и останется, это будет первое и чудовищное унижение Путина и даже не Трампом, а саудитами. Если Москва согласится на этот расклад и если он действительно так выкладывается, то следующий разговор принца Аравии и Путина саудовский монарх вполне может начать фразой из старого фильма: «Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши?»
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у вас хреновый источник ребята и что за опэк ++ ? сами выдумали ? Країни ОПЕК+ погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 12,5 млн б/д - Цензор.НЕТ 2382 Країни ОПЕК+ погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 12,5 млн б/д - Цензор.НЕТ 6102
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В ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей. Країни ОПЕК+ погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 12,5 млн б/д - Цензор.НЕТ 3011

.«Девятнадцать миллионов - это общее сокращение от каждого производителя, включая членов МЭА (Международное энергетическое агентство), таких как Канада, США, Норвегия»
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США ничего скидывать не будут . Трамп уже об этом сказал , читайте нормальне источники блин. Штаты взяли на себя обязательства квоты Мексики скинуть 300 тыс баррелей - ВСЬОКраїни ОПЕК+ погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 12,5 млн б/д - Цензор.НЕТ 4438
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Please
Первоисточник в студию! (нормальный, english Країни ОПЕК+ погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 12,5 млн б/д - Цензор.НЕТ 5437 )
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США уже нічого скідувать. Їх ще за інерцією деякі жополизи цілують в сраку, але лише за інерцією.

Виробництво цементу КНР - 2600 млн.т. США - 80
Виробництво сталі КНР - 930 млн.т. США - 87
Експорт компютерів КНР - 160 млрд. дол. США - 26Виробництво авто - КНР - 27 млн. США - 11
І далі по списку, ще до пандемії.
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Тема ********* не раскрыта.
Что там светит х.уйлу?
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