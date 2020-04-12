 Країни ОПЕК+ погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 12,5 млн б/д

За його словами, зокрема, королівство в рамках угоди ОПЕК++ скоротить видобуток нафти до 8,5 млн б/д, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Угоду (щодо скорочення видобутку нафти. - Ред.) було укладено в неділю після того, як президент США Дональд Трамп втрутився, щоб допомогти вирішити конфлікт між Саудівською Аравією і Мексикою, який поставив під загрозу договір між усіма країнами", - зазначає агентство Dow Jones.
В рамках угоди ОПЕК++ 23 країни взяли на себе зобов'язання колективно обмежити видобуток на 9,7 млн б/д. На спішно скликаній телеконференції у неділю 12 квітня учасники поспішили укласти угоду до відкриття ринків нафти в понеділок, бо очікували, що ціни на нафту впадуть в понеділок, якщо угода не буде укладена.
Відповідно до угоди, оголошеної в неділю, Мексика знизить видобуток на 100 тис. б/д, що приблизно на 250 тис. б/д менше, ніж спочатку було потрібно Саудівській Аравії. Делегати повідомили агентству, що США розблокували протистояння двох країн, пообіцявши взяти на себе визначені для Мексики скорочення у кількості 300 тис. барелів на добу.
Залишається неясним, як будуть здійснюватися скорочення видобутку в США, зазначає Dow Jones. Разом США, Канада і Бразилія будуть обмежувати видобуток на 3,7 млн барелів на добу, але деякі скорочення будуть обумовлені ринковими втратами.
В то же время США снизили импорт нефти из Саудовской Аравии на 11,5% в январе по сравнению с предыдущим месяцем - до 12,423 млн баррелей (401 тыс. б/с). При этом данный показатель в 1,8 раза меньше в сравнении с показателем января 2019 года (22 млн баррелей, или 711 тыс. б/с).
Эти действия опек это балансировка предложения...а есть еще и спрос..
А спрос ныне не велик...кругом карантин...так что цена вряд ли сильно поползет вверх...
Остается неясным, как будут осуществляться сокращения добычи в США Источник: https://censor.net.ua/n3188538
Подробнее на РБК:
По тушке сраного пуйла!
В мацкве- пылают купола,
Везде тела. Тела, тела…
А за рашкой Вовка,
В морге остановка.
Жерик, Шойгу, Кабыздон,
Похоронный перезвон.
К погребению готов
Разложившийся Лавров.
И у "скрепного" корыта
Скинул он свои копыта.
Но Захарова, вот блин,
Выпила весь формалин.
Прет гробы Медведев
На велосипеде.
Почивает средь венков
Нарумяненный Сурков.
Соборует их Кирилл
Весь прогорклый от кадил.
Его тоже ждут в аду,
Всем воздастся по труду !
Разлагается в углу гнида.
Киселёв с песковым в охапку,
Лежат в гробу у белых тапках...
пускай Роснефть своим оленям (населению) по 120$ за барель продает..
кацапы должны страдать, платить и каяться..
А в реале толком никто ничего не знает ,, не могут спрогнозировать более менее чётко , что же будет дальше ,, так как во первых - неизвестно когда закончится пандемия .!!
И запомни украинец - если ты за хлебом пошёл пешком, а не поехал на автомобиле значит ты не дал заработать ***** на войну против себя.
Выиграют только заклятые враги США. Венесуэла, Иран, пуйлостан...
А Трамп поспособствовал росту цены на нефть
Собственно говоря, смысл переговоров как раз и сводился к тому, чтобы определить то, кто и сколько будет сокращать. И вот тут оказались разночтения. Москва изначально сигнализировала о том, что готова сокращать добычу на справедливых условиях, совместно с другими игроками рынка. Однако справедливость по-московски уже всем хорошо известна.
Бремя предыдущих сокращений, в основном, ложилось на Саудовскую Аравию и она, своим авторитетом и примером, уговаривала и других участников ОПЕК взять на себя посильные квоты сокращения, а вот РФ практически ничего не сокращала. А вернее - за сокращение она выдавала технологические остановки добычи, которые давали мизерную просадку добычи, и что самое главное, были бы и сами по себе, как например - «профилактика» газопровода «Сила Сибири». Только что он простаивал больше двух недель и по аналогии с этим, примерно такие же мероприятия Москва называла сокращением, а часто - просто не отягощала себя этими вещами, за что не раз получала замечания от ОПЕК.
Но после того, как Аравия показала зубы, и более того, когда ее в этом поддержали и другие страны ОПЕК, Москве стало душно. Ей банально не удавалось продать свою нефть, и вот тогда пришлось идти на поклон к Трампу и взамен сдачи Мадуро, просить его посредничать с Риядом, что Трамп и сделал.
Но Путин, когда рассуждал о «справедливом сокращении всеми партнерами», имел в виду и США, о чем писала российская пресса, но Штаты четко ответили, что они никаких обязательств на себя брать не будут и в случае соответствующего положения на рынке, когда сбыт нефти упадет, сократят добычу автоматически. А Путину пояснили, что это - твоя проблема с Аравией, вот и договаривайся с нею. Это - ваши танцы, а мы вас только свели.
И тут пока вырисовывается следующая картина. Аравия согласна отыграть назад, но ровно столько, сколько отыграет и РФ. На конец четверга, речь шла о том, что СА и РФ сократят добычу на 2,5 млн баррелей в день, а остальные страны сократят еще на 5 миллионов.
Но фокус всей ситуации в том, что все эти страны, кроме РФ, с 1 апреля резко нарастили добычу нефти, и если Аравия сократит на 2,5 баррелей свою добычу, то у нее останется добыча даже чуть большая, чем по прошлому картельному соглашению. То же самое и с другими странами. Они станут сокращать добычу не с тех урезанных квот, что были раньше, а с текущего состояния, когда они взвинтили добычу.
А вот Москва, которая грозилась нарастить добычу на 200, 300 и даже 500 баррелей в день, не смогла этого сделать, потому что арабы резко скинули цены и российскую нефть, сколько ее не добывай, продать было решительно некому. А вот саудиты - выполнили свое обещание и выдали рекордную добычу, часть из которой пошла в резервы, поскольку все объемы тоже не удалось продать.
И в результате получается, что все остальные страны плюс-минус возвращаются к объемам по прошлому соглашению, а вот РФ впервые придется сокращать существенную часть добычи и еще более существенную часть своего экспорта. Если все так и останется, это будет первое и чудовищное унижение Путина и даже не Трампом, а саудитами. Если Москва согласится на этот расклад и если он действительно так выкладывается, то следующий разговор принца Аравии и Путина саудовский монарх вполне может начать фразой из старого фильма: «Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши?»
.«Девятнадцать миллионов - это общее сокращение от каждого производителя, включая членов МЭА (Международное энергетическое агентство), таких как Канада, США, Норвегия»
Первоисточник в студию! (нормальный, english )
Виробництво цементу КНР - 2600 млн.т. США - 80
Виробництво сталі КНР - 930 млн.т. США - 87
Експорт компютерів КНР - 160 млрд. дол. США - 26Виробництво авто - КНР - 27 млн. США - 11
І далі по списку, ще до пандемії.
Что там светит х.уйлу?