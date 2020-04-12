EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини, Суспільство
  4364  52
Все про:Гідрометцентр (94) погода (534) ДСНС (2378)

 Укргідрометцентр попереджає про заморозки в Україні найближчими днями, - ДСНС

За даними Укргідрометцентру, 13 квітня на Лівобережжі - сильні заморозки, вночі 14 квітня - заморозки і в східних областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

13 квітня на всій території України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, 13 квітня на Лівобережжі сильні заморозки (на поверхні ґрунту та в повітрі) 0-5° (ІI рівень небезпечності - помаранчевий); вночі 14 квітня у східних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°(І рівень небезпечності - жовтий).

У Києі вночі 13 квітня очікуються сильні заморозки (на поверхні ґрунту) 0-2°(І рівень небезпечності - жовтий).

У Київській області вночі 13 квітня очікуються сильні заморозки 0-5°(І рівень небезпечності - жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повалене вітром дерево смертельно травмувало 69-річну жінку в центрі Одеси, - поліція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188537
 
 
 Топ коментарі
 
При Петрі весна була як весна ! )))
 показати весь коментар
 
бо Петро заморозки крав з бюджету
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это все изза вас метеорологов в Украине заморозки, если бы не объявляли, не были бы.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А разве Зе... уже не виноват.?
 показати весь коментар
 
 
То він не подумавши. Шоб мір і процвітаніє та ще й без заморозків треба було за Йулю Качанівську голосувати
 показати весь коментар
 
 
Своїх шукаєш? Тоді тобі до Петра. То він з Мертвечуком в Здупи(о) разом був.
 показати весь коментар
 
Стаять! Які ще заморозки? У мене магнолія вже почала бруньки розпускати, персики заквітли! Караул! Укргидрометцентр предупреждает о заморозках в Украине в ближайшие дни, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9121
 показати весь коментар
 
 
Так чего ты бананы посадила вместо картошки ?
 показати весь коментар
 
 
Заша! Тебе лайкнули три знатних зебіла: Татьяна Хайп, гей геев, Телеграф Телеграфовіч-Бонд. Нахєра мені картопля, якщо я її можу купити? А де я куплю квіти магнолії?
 показати весь коментар
 
 
З року в рік одне і теж, все зацвіло, заморозки вдарили, нічого не вродило.
 показати весь коментар
 
 
Жгите костры, если есть возможность. В Киеве магнолии уже цветут полным ходом. Вроде как легкие заморозки пережили. А вот абрикосы - нет.
 показати весь коментар
 
А зачем они надо эти заморозки? Не нада они нам - не пускайте их. У нас на заморозки карантин - не хер шастать.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Соя чего молчите, скажите, что это Зеленский виноват, что в Украине заморозки, Петя придет и заморозки пройдут. Укргидрометцентр предупреждает о заморозках в Украине в ближайшие дни, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 104
 показати весь коментар
 
 
Этот ЗЕбил совсем свихнулся на фоне того шо никак до сих пор не может Порошенко ни в тюрьму посадить, ни на Ростов выгнать..на этой почве у ЗЕбила Полиграф Полиграхович-007 совсем кукушку снесло..
 показати весь коментар
 
При Петрові і сонечко яскравіше світило, і пшеничка колосилась, і жіночки вродливіші були...
 показати весь коментар
 
 
Ага. А ще хтось на балконі наригав і в ліфті насцяв. То все клятий зелений Клован!
 показати весь коментар
 
 
Зеленский виноват. Или есть сомнения? Сомнений нет. А значит виноват Зеленский.
 показати весь коментар
 
А недоразвитые уже отключили отопление. Ну, в Киеве, Виталька вырубил, а у нас своя котельная, но тоже, по указанию сверху, отключили. Уже 4-й день нет тепла, за неделю до 15 апреля отключили.
 показати весь коментар
 
 
У нас также. А чего бы и не дотопить до 15. Газ то сейчас дармовой.
 показати весь коментар
 
 
Война + чума + дефолт + пожары + заморозки. Жду наводнение. Шоб за раз всё
 показати весь коментар
 
 
Ты забыл за астероид 4-х километровый, который 29 апреля пролетит около Земли.
 показати весь коментар
 
 
Больше заморозков, меньше короновируса. Подростки - ****** меньше будут под гаражами бухать, потому как снег в башка попадёт - совсем больно будет.
Яже_мамки и яже_папки, меньше будут на площадках со своими чадами гулять, как будто про короновирус они впервые в жизни слышут.
 показати весь коментар
 
 
Все нормально, мы гуляли и будем гулять при любой погоде. А ты умрешь от страха перед вирусом.
 показати весь коментар
 
абрикосы расцвели и померзли, а тут еще...эх
 показати весь коментар
 
 
мне просто интересно, Юля, Петя, ,Слава они что не видели соцопросов? загнали страну в Зе-жопу, а теперь делают вид, что не при делах? особенно Слава, своим невнятным противсистемным бормотанием мог бы изменить ход истории
 показати весь коментар
 
А тут ніхто не відключає, гріємось доки холодно, автомат відключає коли тепло.
Тут нема такої дурної системи як в Україні, де одна котельня на квартал. Тут автоматична котельня на під'їзд, рідше на будинок, тепло не губиться по дорозі кілометрами труб. Гріють під'їзд, стоїть регулятор, він і керує котельною. Всі труби в будинку, тепло ніде не губиться.
Два тижні було +24-26, батареї холодні, зранку чуть теплі бо зранку на вулиці +6. Гріють не в залежності від температури в квартирах, а в залежності від температури на вулиці. Регулятор підтримує +20-21 в квартирі. Розумно зроблено.
 показати весь коментар
 
 
Ця ж котельня гріє воду для душу круглий рік, всьо працює в автоматичному режимі. До будинку підведена тільки холодна вода і газ. Ну і ел. енергія, телефон, інтернет/телебачення по одному і тому ж кабелю. І відведена каналізація.
 показати весь коментар
 
 
І ще: - тут давно зрозуміли і підрахували що недогрівати доми / квартири в холодну пору року коштує в рази дорожче ніж нормально обігрівати. Якщо недогрівати то зростає кількість захворювань через які втрачаються робочі дні і витрачаються гроші на больничні і лікування. Діти хворіють частіше, втрачають уроки в школі і дальше по списку, тому нормально гріють. Перегрів квартир теж шкідливий для здоров'я - все досліджено і розраховано, і робиться так щоб все обходилось найдешевше, тобто оптимально.
 показати весь коментар
 
Опять с***ка абрикос в етом году не будет
 показати весь коментар
 
 
Не только абрикос. Уже вишни, черешни, сливы, персики местами зацветают.
 показати весь коментар
 
персики, вишни и сливы не очень заморозков боятся. Разве что больше -3 будет. А абрикосы при -1 уже померзли
 показати весь коментар
 
Ну, я думаю, что под сильными, они и имели ввиду заморозки до -5. А абрикосы в Киеве уже померзли.
 показати весь коментар
 
Где ето ваше обещанное глобальное потепление?
 показати весь коментар
 
 
Проявится летом, когда температуры будут стоять свыше +40 и без дождя месяцами... На Полесьи уже месяц дождя нет. Это весной-то...
 показати весь коментар
 
Плоская Земля и анормальная жара.а вы думали Земля круглая?
 показати весь коментар
 
Вам по ящику и не такое скажут,типа Гагарин в космос летал и прочую хрень...
 показати весь коментар
 
Уровеннь Мирового океана одинаковый в земном корыте что в Индийском океяне,что в Атлантическом,и он не может быть КРУГЛЫМ...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору