 Укргідрометцентр попереджає про заморозки в Україні найближчими днями, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
13 квітня на всій території України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, 13 квітня на Лівобережжі сильні заморозки (на поверхні ґрунту та в повітрі) 0-5° (ІI рівень небезпечності - помаранчевий); вночі 14 квітня у східних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°(І рівень небезпечності - жовтий).
У Києі вночі 13 квітня очікуються сильні заморозки (на поверхні ґрунту) 0-2°(І рівень небезпечності - жовтий).
У Київській області вночі 13 квітня очікуються сильні заморозки 0-5°(І рівень небезпечності - жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Яже_мамки и яже_папки, меньше будут на площадках со своими чадами гулять, как будто про короновирус они впервые в жизни слышут.
Тут нема такої дурної системи як в Україні, де одна котельня на квартал. Тут автоматична котельня на під'їзд, рідше на будинок, тепло не губиться по дорозі кілометрами труб. Гріють під'їзд, стоїть регулятор, він і керує котельною. Всі труби в будинку, тепло ніде не губиться.
Два тижні було +24-26, батареї холодні, зранку чуть теплі бо зранку на вулиці +6. Гріють не в залежності від температури в квартирах, а в залежності від температури на вулиці. Регулятор підтримує +20-21 в квартирі. Розумно зроблено.