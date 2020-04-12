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 Політика України, Здоров'я
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 Коронавірус найстрімкіше поширюється в Чернівецькій області та Києві, - МОЗ опублікувало динаміку захворюваності COVID-19 у регіонах

Міністерство охорони здоров'я опублікувало динаміку поширення коронавірусної хвороби в Україні.

"Станом на 12 квітня найбільш стрімке поширення коронавірусної хвороби зафіксовано у Чернівецькій області (432 випадки) та місті Києві (416 випадків). Ці регіони є лідерами з кількості випадків COVID-19 від самого початку епідемії. На третьому місці - Івано-Франківська область (291 випадок)", - зазначили у відомстві, передає Цензор.НЕТ.

Найменшу кількість випадків зафіксовано в Миколаївській (2), Луганській (3) та Чернігівській (9) областях. Найдовше зараження були відсутні саме у Миколаївській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За кордоном за добу один українець видужав від COVID-19, жоден не захворів, - МЗС

Коронавірус найстрімкіше поширюється в Чернівецькій області та Києві, - МОЗ опублікувало динаміку захворюваності COVID-19 у регіонах 01
Коронавірус найстрімкіше поширюється в Чернівецькій області та Києві, - МОЗ опублікувало динаміку захворюваності COVID-19 у регіонах 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188536
 
 
 Топ коментарі
 
У Зеленкого и К было вполне достаточно времени для анализа и построение системы правильного реагирования на расширение эпидемии. Правительство имело все возможности учесть опыт других стран, организовать производство нужных стране средств защиты и медицинской техники. Но ничего этого сделано не было. Время было бездарно потрачено на пропагандистские шоу в Новых Санжарах, ежедневные уверения "а у нас нет !" и вывоз из страны колоссального объема предметов необходимой медицинской номенклатуры, проданной за рубежом по бросовым ценам.
Как следствие - страна оказалась не готова к полномасштабному развертыванию медицинских служб в условиях эпидемии, приему своих граждан прибывающих из зон эпидемии и проведения массового тест-обследования населения страны.
Именно в результате этого была спровоцирована массовая вспышка и взрывное распространение заболевания по территории Украины.
Более того, уже в условиях "чрезвычайной ситуации" объявленной в стране, в условиях закрытой границы правительство продолжает принимать "потенциально зараженных" граждан из стран с намного более высоким уровне эпидемии, чем у нас Вместе с "гуманитарной помощью" Объединенные Арабские Эмираты (зараженных 3 360), выслали в Украину 111 украинцев, Турция (зараженных 52157) - 40 человек, усугубляя и без того серьезную эпидемическую ситуацию. При том никаких мер карантинной изоляции лиц прибывающих из очагов эпидемии предусмотренных законом Украины так никто и не применяет..
Ответственность за все это несет лично президент Украины, как глава государства (ст.102 Конституции Украины), как глава Совета национальной безопасности и обороны (ст..102 Конституции Украины). и полный состав Кабинета Министров, как высший орган в системе исполнительной власти (ст 113 Конституции Украины).
Именно по их вине в этой эпидемии могут погибнуть тысячи людей !
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До чого тут попи? Короновірус розвивається в тих в кого немає щеплень від туберкульозу! Німеччина показала що колишня НДР в рази менше помирає від коронавірусу ніж мешканці ФРН! Відповідь проста - щеплення від туберкульозу захищає від коронавірусів! В Чернівецькій області скорше за все або не робили щеплення немовлятам або робили неправильно - от і маємо результат! Те саме і в Івано-Фраківській області!
Тепер ми вже бачимо що потрібно ввести Воєнний стан, мобілізувати медиків, закрити чотири області на виїзд - Чернівецьку, Івано-Франківську, Київську, Тернопільську, ще пару областей перевести на послаблений карантин, а в інших областях відмінити каратин взагалі і відновити роботу економіки і залишити тільки масочний режим!
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Це вже офіційна статистика. У нас гинуть від коронавірусу молоді люди, гинуть непропорційно багато, ті хто не отримав щеплення від туберкульозу.
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Вы уверены, что конкретно те кто умер не имел бцж?
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Мав померлий щеплення реально чи віртуально зараз не перевіриш бо в часи Незалежності був повний бардак, а от в часи СРСР всі отримували щеплення гарантовано і тому старше покоління менше хворіє коронавірусом ніж молодь і це факт! В Німеччині східні землі в рази менше хворіють та вмирають ніж ФРН - це теж факт!
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Не надейтесь. Вирусы предпочтений не делают.
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У Зеленкого и К было вполне достаточно времени для анализа и построение системы правильного реагирования на расширение эпидемии. Правительство имело все возможности учесть опыт других стран, организовать производство нужных стране средств защиты и медицинской техники. Но ничего этого сделано не было. Время было бездарно потрачено на пропагандистские шоу в Новых Санжарах, ежедневные уверения "а у нас нет !" и вывоз из страны колоссального объема предметов необходимой медицинской номенклатуры, проданной за рубежом по бросовым ценам.
Как следствие - страна оказалась не готова к полномасштабному развертыванию медицинских служб в условиях эпидемии, приему своих граждан прибывающих из зон эпидемии и проведения массового тест-обследования населения страны.
Именно в результате этого была спровоцирована массовая вспышка и взрывное распространение заболевания по территории Украины.
Более того, уже в условиях "чрезвычайной ситуации" объявленной в стране, в условиях закрытой границы правительство продолжает принимать "потенциально зараженных" граждан из стран с намного более высоким уровне эпидемии, чем у нас Вместе с "гуманитарной помощью" Объединенные Арабские Эмираты (зараженных 3 360), выслали в Украину 111 украинцев, Турция (зараженных 52157) - 40 человек, усугубляя и без того серьезную эпидемическую ситуацию. При том никаких мер карантинной изоляции лиц прибывающих из очагов эпидемии предусмотренных законом Украины так никто и не применяет..
Ответственность за все это несет лично президент Украины, как глава государства (ст.102 Конституции Украины), как глава Совета национальной безопасности и обороны (ст..102 Конституции Украины). и полный состав Кабинета Министров, как высший орган в системе исполнительной власти (ст 113 Конституции Украины).
Именно по их вине в этой эпидемии могут погибнуть тысячи людей !
https://timeze2019.blogspot.com/
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ото сміху буде коли зеля здохне від коронавірусу! Коронавірус найстрімкіше поширюється в Чернівецькій області та Києві, - МОЗ опублікувало динаміку захворюваності COVID-19 у регіонах - Цензор.НЕТ 4201 найкращий номер від 95-го кварталу! Коронавірус найстрімкіше поширюється в Чернівецькій області та Києві, - МОЗ опублікувало динаміку захворюваності COVID-19 у регіонах - Цензор.НЕТ 9998
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Сміху буде вдосталь навіть коли він просто здохне.
Хотілося б пошвидше, а то знудьгувався на карантині...
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Все так оптимистично . Скоро конец карантина . Ждем видосик от презика .
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Сводки с фронта! Враг наближается! Теснее сплотимся вокруг Зеленского и авакова! И ляшка! Вокруг последнего особенно сплотимся! Все носят намордники днём и ночью! Руки в хлорку,ноги в спирт! Ковид не пройдет!
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Врач посоветовал стопку водки перед сном . - Ну и ? - Не поверишь , раз восемь запыпаю !
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Не пустили в собор: на Буковине женщина устроила скандал. Видео 18+

https://www.obozrevatel.com/society/ne-pustili-v-sobor-na-bukovine-zhenschina-ustroila-skandal-video-18.htm

И такого конченого быдла полным полно
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В травні будемо вже спостерігати голодні бунти , так-що бубочці треба щось робити , бо отримає держак від лопати в одне місце . Ще місяць карантину дірява казна не витримає , та і чиновники не звикли затягувати паски .
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Краще голодні бунти чим тисячі загиблими.
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Зечмо готує Україні і голодні бунти і тисячі звгиблих .
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