 Коронавірус найстрімкіше поширюється в Чернівецькій області та Києві, - МОЗ опублікувало динаміку захворюваності COVID-19 у регіонах

"Станом на 12 квітня найбільш стрімке поширення коронавірусної хвороби зафіксовано у Чернівецькій області (432 випадки) та місті Києві (416 випадків). Ці регіони є лідерами з кількості випадків COVID-19 від самого початку епідемії. На третьому місці - Івано-Франківська область (291 випадок)", - зазначили у відомстві, передає Цензор.НЕТ.

Найменшу кількість випадків зафіксовано в Миколаївській (2), Луганській (3) та Чернігівській (9) областях. Найдовше зараження були відсутні саме у Миколаївській області.

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