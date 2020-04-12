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 За кордоном
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 За кордоном за добу один українець видужав від COVID-19, жоден не захворів, - МЗС

Міністерство закордонних справ України оприлюднило інформацію про українців, які захворіли на COVID-19 за кордоном, станом на 18:00 12 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

За даними МЗС, 171 громадянин України за кордоном проходять лікування від ускладнень коронавірусу: в Австрії, Бельгії, Греції, Іспанії, Італії, Мальті, Нігерії, Нідерландах, ОАЕ, Польщі, Португалії, Росії, на Сейшельських островах, в Сербії, США, Таїланді , Німеччині, Чехії та Швеції.

При цьому 24 українці одужали: в Польщі 5, Домініканській Республіці і Японії по 4, в Італії та Нігерії 2 і по одному в Великій Британії і Північній Ірландії, Єгипті, ОАЕ, Таїланді, Німеччині, Швеції та Швейцарії.

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Шестеро громадян України померли від COVID-19, перебуваючи за кордоном.

Також в МЗС повідомили, що 15 575 громадян України звернулися в дипустанови в рамках системи "Захист"

За кордоном за добу один українець видужав від COVID-19, жоден не захворів, - МЗС 01

Нагадаємо, 11 квітня МЗС повідомляв про 172 хворих і 23 видужалих українців, які перебувають за кордоном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188534
 
 
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окуенная новость.пора всем идти на работу
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ой, они там знают, кто в Нигерии выздоровел!
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Врали, врут и будут врать и ничем их, кроме коронавируса, не исправить.
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