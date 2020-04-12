 За кордоном за добу один українець видужав від COVID-19, жоден не захворів, - МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

За даними МЗС, 171 громадянин України за кордоном проходять лікування від ускладнень коронавірусу: в Австрії, Бельгії, Греції, Іспанії, Італії, Мальті, Нігерії, Нідерландах, ОАЕ, Польщі, Португалії, Росії, на Сейшельських островах, в Сербії, США, Таїланді , Німеччині, Чехії та Швеції.

При цьому 24 українці одужали: в Польщі 5, Домініканській Республіці і Японії по 4, в Італії та Нігерії 2 і по одному в Великій Британії і Північній Ірландії, Єгипті, ОАЕ, Таїланді, Німеччині, Швеції та Швейцарії.

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Шестеро громадян України померли від COVID-19, перебуваючи за кордоном.

Також в МЗС повідомили, що 15 575 громадян України звернулися в дипустанови в рамках системи "Захист"

Нагадаємо, 11 квітня МЗС повідомляв про 172 хворих і 23 видужалих українців, які перебувають за кордоном.