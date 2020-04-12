 Гасіння пожежі під Чорнобилем триває 9-ту добу: на лівому березі Прип'яті загорянь немає, - Держагентство з управління зоною відчуження

Про це повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження, передає Цензор.НЕТ.

На лівому березі Прип'яті жодних загорянь немає. Тривають заходи з ліквідації пожеж поблизу с. Чистогалівка та с. Лелів на території Корогодського лісництва спостерігається тління лісової підстилки окремими осередками.

На території Денисовецького лісництва в заплаві р. Грезля спостерігається тління трав'яного настилу і чагарників окремими вогнищами.

На території Котовського лісництва спостерігається тління трав'яного настилу між смт Поліське, с. Тараси та с. Володимирівка.

Основні осередки пожеж розташовані в районі с. Варовичі та с.Чистогалівка, де спостерігається горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками.

Зазначимо, що гасіння пожежі в Чорнобильській зоні розпочалося 4 квітня.

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