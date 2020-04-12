EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  5521  108
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2690) евакуація (392) Криклій (119) COVID-19 (3564) обсервація (47) коронавірус (2241)

 Вартість обсервації для українців, що повертаються з-за кордону, входитиме в ціну квитка, - Криклій

Протягом останнього тижня відпрацьовується сценарій проведення обсервації в форматі, коли українець оплачує її під час купівлі квитка.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми якраз зараз останній тиждень відпрацьовуємо сценарій стосовно того, як відбуватиметься обсервація. І ми говоримо тільки про той формат, що громадянин, заздалегідь купуючи квиток, оплачує так само і обсервацію, тобто вона є обов’язковою. Навіть більше, він підписує цю обов’язкову обсервацію.

Потім при реєстрації з країни, з якої він вилітає, теж погоджується і підписує зобов’язання власноруч щодо дотримання обсервації. Тоді це ми вже координуємо тут, коли вони прилітають в Україну.

Зрозуміло, що термоскринінг, перевірки стандартні, прикордонна служба, митники і у супроводі поліції їх вже довозять до місць обсервації. І на місцях обсервації так само присутні будуть поліцейські, які контролюватимуть периметр, щоб ніхто з тих, хто має дотримуватися обсервації не порушував правил", - сказав міністр.

Нагадаємо, 29 березня уряд прийняв рішення про обов'язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188532
 
 
 Топ коментарі
 
Опупеть: заключённые оплачивают "услуги" тюремщиков! Стоимость обсервации для возвращающихся из-за границы украинцев будут включать в цену билета, - Криклий - Цензор.НЕТ 856
 показати весь коментар
 
Зебіли, так вас ще ніхто не дрюкав! Дякуйте, дуже дякуйте!!! Стоимость обсервации для возвращающихся из-за границы украинцев будут включать в цену билета, - Криклий - Цензор.НЕТ 7508
 показати весь коментар
 
А недавно кричали что деньги выделят, получается что даже на это нет денег...Кто нибудь, вынесите этого идиота с Банковой вперёд ногами...Этот бесполезный "карантин" уже всем надоел...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ви ризикуєте не тільки своїм здоровям, але й здоровям близьких людей, сосідів чи оточуючучих Вас людей. І не важливо, чи Ви ще здоровий, чи вже інфікований і не відчуваєте того - Ви, як і багато інших, є потенційною загрозою для суспільства. Знання і виконання певних обмежень робить Вас свідомим громадянином країни. Добраніч.
 показати весь коментар
 
То в дорозі можна підхопити. Дома треба робити, а краще і в країні перебування, і дома Вартість обсервації для українців, що повертаються з-за кордону, входитиме в ціну квитка, - Криклій - Цензор.НЕТ 4420
 показати весь коментар
 
 
вы еще местовое на кладбище включите!))),
 показати весь коментар
 
 
Конгениальность! Концлагеря с оплатой заключения. Даже Гитлер и Сталин до такого не дошли. Во всех тюрьмах и дурдомах кормят на шару....
 показати весь коментар
 
 
Мы как раз сейчас последнюю неделю отрабатывем сценарий о том, как будет проходить обсервация. И мы говорим только о том формате, что гражданин, заранее покупая билет, оплачивает также и обсервацию, то есть она является обязательной, более того, он подписывает эту обязательную обсервацию. Затем при регистрации в стране, из которой он вылетает, тоже соглашается и подписывает обязательства собственноручно по соблюдению обсервации", - подчеркнул Криклий. Источник: https://censor.net.ua/n3188532
Тупею в конце дня. Помогите понять.
 показати весь коментар
 
 
Від зе-істот нічого іншого чекати не доводиться.

Перших з помпою привезли в Н.Санжари на все готове з презервативами і 4G інтернетом.
Решту (тисяч 500+, якщо не більше) запустили в країну просто так ...
Одне бидло двері виламало в Борисполі, інше - втекло з Козацького ...
Десятки тисяч заїхали самі по собі: бусиками, машинами, без жодних перевірок, розлізлися по церквах і гостях...

Тепер зе-кагал розчухався і вирішив з решти лохів, які вертаються, трусити гроші.

зе-справедливість і зе-професійність.
ЇжТе.
 показати весь коментар
 
 
И сколько же эта обсервация стоить будет? А если денег нет? И ещё вопрос, интересно, какая ***** выиграет тендер на предоставление таких принудительных услуг по обсервации?
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору