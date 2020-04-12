 Вартість обсервації для українців, що повертаються з-за кордону, входитиме в ціну квитка, - Криклій

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми якраз зараз останній тиждень відпрацьовуємо сценарій стосовно того, як відбуватиметься обсервація. І ми говоримо тільки про той формат, що громадянин, заздалегідь купуючи квиток, оплачує так само і обсервацію, тобто вона є обов’язковою. Навіть більше, він підписує цю обов’язкову обсервацію.
Потім при реєстрації з країни, з якої він вилітає, теж погоджується і підписує зобов’язання власноруч щодо дотримання обсервації. Тоді це ми вже координуємо тут, коли вони прилітають в Україну.
Зрозуміло, що термоскринінг, перевірки стандартні, прикордонна служба, митники і у супроводі поліції їх вже довозять до місць обсервації. І на місцях обсервації так само присутні будуть поліцейські, які контролюватимуть периметр, щоб ніхто з тих, хто має дотримуватися обсервації не порушував правил", - сказав міністр.
Нагадаємо, 29 березня уряд прийняв рішення про обов'язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.
Тупею в конце дня. Помогите понять.
Перших з помпою привезли в Н.Санжари на все готове з презервативами і 4G інтернетом.
Решту (тисяч 500+, якщо не більше) запустили в країну просто так ...
Одне бидло двері виламало в Борисполі, інше - втекло з Козацького ...
Десятки тисяч заїхали самі по собі: бусиками, машинами, без жодних перевірок, розлізлися по церквах і гостях...
Тепер зе-кагал розчухався і вирішив з решти лохів, які вертаються, трусити гроші.
зе-справедливість і зе-професійність.
ЇжТе.