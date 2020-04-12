 Гутцайт не проти, щоб мільйонери очолювали спортивні федерації України: "Я з радістю піду на цей крок"

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що підтримає олігархів, які захочуть очолити спортивні федерації країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"А чому ні? Якщо до мене звернеться чоловік з великими грошима і скаже, що буде виділяти мільйон доларів щороку для будь-якого спорту, але хоче стати президентом федерації, я з радістю піду на цей крок.
Для того, щоб ця людина повернула багато тренерів в країну, щоб ця людина почала платити тренерам достатню кількість грошей. Якщо він підтримуватиме спортсменів, і вони отримуватимуть гідну зарплату - чому ні?
Тому я нічого поганого в цьому не бачу. Це буде гарною новиною, коли олігархи почнуть ставати президентами федерацій. Я впевнений, що федерації почнуть розвиватися", - сказав Гутцайт.
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Хто цього тупака випустив? Багаті українці будуть з усіх сил старатися збагатітися ще більше та обдерти нещасних спортсменів! Бо це все що вони в житті навчилися-жити та збагачуватися за рахунок інших людей.
Гимнасток можно будет сразу в бордель определить, борцов и боксеров - в охрану.
Бегунов можно в посыльные определить!
Вот что делать с шахматистами прикажите?
Теперь начнут продавать остальных
Вот ещё только наш подъезд не возглавили.
Какие они милые,барыжки чиновники.То може не на той должности цайтунг?!
Може газетами торговать краще,чи кассиром на стадион.......
Так у нас уже феодализм? Государство перестало выполнять свои обязанности и теперь просим феодалов, чтобы они выполняли обязанности государства?
Тк на х** ты тогда там сидишь, пи*ра ****ый, жопу своу просижываешь, чмо ты безтолковое. Откаты присел за подпись получать и по кабакам ходить?
Если кто то захрчет вложить в спорт миллион...то он вложит этот миллион только в то что принесет ему как минимум пять лимонов сверху...и принесет быстро...
А это быстро это не детские спортивные секции и спорт площадки...это уже готовые спортсмены....в которых нужно вложить...снять сливки и свалить...
А спорт на перспективу им не нужен...и только зеленый баран этого понять не в состоянии..
Сказал бы я тебе куда тебе стоит пойти...да забанят...