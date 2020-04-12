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 Політика України, Спорт
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Все про:спорт (834) спонсор (7) Гутцайт (1)

 Гутцайт не проти, щоб мільйонери очолювали спортивні федерації України: "Я з радістю піду на цей крок"

На думку міністра, багаті українці зможуть платити спортсменам і тренерам гідну зарплату.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що підтримає олігархів, які захочуть очолити спортивні федерації країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"А чому ні? Якщо до мене звернеться чоловік з великими грошима і скаже, що буде виділяти мільйон доларів щороку для будь-якого спорту, але хоче стати президентом федерації, я з радістю піду на цей крок.

Для того, щоб ця людина повернула багато тренерів в країну, щоб ця людина почала платити тренерам достатню кількість грошей. Якщо він підтримуватиме спортсменів, і вони отримуватимуть гідну зарплату - чому ні?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можна бігати по одному або по двоє, виходити на прогулянку на пів години, - міністр спорту Гутцайт розповів, як тренуватися на карантині

Тому я нічого поганого в цьому не бачу. Це буде гарною новиною, коли олігархи почнуть ставати президентами федерацій. Я впевнений, що федерації почнуть розвиватися", - сказав Гутцайт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188531
 
 
 Топ коментарі
 
Энергетику и машиностроение они уже возглавили.
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А сейчас что ,бедные управляют? Каких олигархов вы хотите видеть? Видно вы хотите, чтобы вся страна принадлежала только двоим олигархам...
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Потім будуть договорні матчи та махінації з тоталізаторами.
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Энергетику и машиностроение они уже возглавили.
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Потім будуть договорні матчи та махінації з тоталізаторами.
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Как-будто при управленцах не олигархах нет коррупции, договорняков и прочей атрибутуки.
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По мнению министра, богатые украинцы смогут платить спортсменам и тренерам достойную зарплату.

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Хто цього тупака випустив? Багаті українці будуть з усіх сил старатися збагатітися ще більше та обдерти нещасних спортсменів! Бо це все що вони в житті навчилися-жити та збагачуватися за рахунок інших людей.
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Отличная мысль - олигарха на спорт поставить!
Гимнасток можно будет сразу в бордель определить, борцов и боксеров - в охрану.
Бегунов можно в посыльные определить!
Вот что делать с шахматистами прикажите? Гутцайт не проти, щоб мільйонери очолювали спортивні федерації України: "Я з радістю піду на цей крок" - Цензор.НЕТ 3710
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Эх, не любят богатых на постсовковом пространстве! У вас управленцы не олигархи, и что нет коррупции?!
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шахматисты будут делать шахматы и продавать на базаре.или наперсточниками и картежниками пойдут на олигархов работать.Биатлонисты пойдут киллерами работать.На пару с шпажистами. Гутцайт не проти, щоб мільйонери очолювали спортивні федерації України: "Я з радістю піду на цей крок" - Цензор.НЕТ 5169
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штангисты пойдут гнуть и вязать арматуру на стройку.Байдарочники пойдут на яхты олигархов грести веслами..Тренера будут прорабами.. Короче олигарх шланговать не даст ни одному спортсмену-всех пристроит.и зарплату платить будет Гутцайт не проти, щоб мільйонери очолювали спортивні федерації України: "Я з радістю піду на цей крок" - Цензор.НЕТ 2831
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футболисты командами на проплаченные митинги в поддержку олигарха ходить будут.
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Какой спорт? Титушню они будут готовить и частные армии по подавлению нарида.
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Багато спортсменів,це тітушки.Та й взагалі,вони Україні не потрібні.Платити величезні їм кошти,немає сенсу.
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И пральна! Че, спортивные федератсеи хуже всех остальных, шоле?
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А ВОТ ЭТОТ ГОВНОФАКТ НАДА ОСПАРИВАТЬ, И ТРЕБОВАТЬ РЕАЛЬНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ С РАССЕКРЕЧИВАНИЕМ АРХИВОВ
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А сейчас что ,бедные управляют? Каких олигархов вы хотите видеть? Видно вы хотите, чтобы вся страна принадлежала только двоим олигархам...
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То есть распродали хороших футболистов в 90 годы- ДЕНЬГИ ПО КАРМАНАМ РАСПИХАЛИ
Теперь начнут продавать остальных
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Футбол давно стал местом купли-продажи игроков.
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Так у нас миллионеры уже возглавляют телеканалы, депутатские партии, силовые органы власти, судебную систему, привительство и презедентов.
Вот ещё только наш подъезд не возглавили.
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Необязательно «продавать» спортивные федерации олигархам. Мы уже давали им в аренду гос предприятия...Сколько их осталось потом у государства и какой % доведённых до разрухи? Спорт федерации - общественная организация и государство в них должно быть на главных ролях. Это престиж страны и здоровье граждан.
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Пєтюнчика туди!!
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Тебе всегда и рыбку съесть и на "путина" сесть!)))))
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Новые лица пришли. Пинчук морякам квартиры покупает, Ахметов, - скорые, Беня может киоски покрасит, все-таки... Один только вопрос, а нах нужен "величайший лидер современности" и его производные? Задачи олигархам нарезать??? Зебилы, вы сделали это шапито вместе!
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Шо ты пасть открыло потрохососино поганое - при зе всё как при потрохе. Ничего не поменялось.
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Это всё равно что прикинуться дурачками и сказать - так как в Украине процветает демократия и власть народа, а миллионеров лишь только заставляют налоги платить, то дайте нам хоть дворовую футбольную команду возглавить.
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Шоб ещё и спорт ограбить, а я думаю, что народу Украины пора ограбить миллионеров.
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я дико извиняюсь... т.е отдельных клубов отдельным миллионерам уже мало ?
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Нынешние главы спортивных федераций могут ежегодно вкладывать $1М? Что-то надо пояснять?
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Деолигархизация Украины по методу осла оманского Гутцайт не против, чтобы миллионеры возглавляли спортивные федерации Украины: "Я с радостью пойду на этот шаг" - Цензор.НЕТ 1515
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А ежели захочет и Министром спорта,то чому НЇ.
Какие они милые,барыжки чиновники.То може не на той должности цайтунг?!
Може газетами торговать краще,чи кассиром на стадион.......
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Есть в Запорожье гандбольная команда "Мотор". Много сильных игроков - члены сборных команд Украины, Беларуси, РФ... И племянник директора клуба Г.Касая, депутата от "СН"... Неплохой парень, левый крайний игрок, но не для команды, играющей в Лиге Чемпионов. На этой позиции играли более сильные ребята, но им пришлось подыскать себе другие клубы....Кто бы этому Гутцайту объяснил, что есть такое правило: "Музыку заказывает тот, кто платит"....
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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что поддержит олигархов, которые захотят возглавить спортивные федерации страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.Источник: https://censor.net.ua/n3188531

Так у нас уже феодализм? Государство перестало выполнять свои обязанности и теперь просим феодалов, чтобы они выполняли обязанности государства?
Тк на х** ты тогда там сидишь, пи*ра ****ый, жопу своу просижываешь, чмо ты безтолковое. Откаты присел за подпись получать и по кабакам ходить?
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Тупой зеленый баран...
Если кто то захрчет вложить в спорт миллион...то он вложит этот миллион только в то что принесет ему как минимум пять лимонов сверху...и принесет быстро...
А это быстро это не детские спортивные секции и спорт площадки...это уже готовые спортсмены....в которых нужно вложить...снять сливки и свалить...
А спорт на перспективу им не нужен...и только зеленый баран этого понять не в состоянии..
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Официальная распродажа должностей началась? А в других отраслях какие расценки будут?
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Каждому миллиардеру по личной титушарне (спорт клубу)!
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А за какой процент от этого миллиона ты зеленый скот на это с радостью пойдешь??
Сказал бы я тебе куда тебе стоит пойти...да забанят...
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Если изя так говогит то изя уже всё посчитал, кому куда и скоко.
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Не. ну нужны новые алигархи. старые надоели уже. Беня, Осел, Дубинский, Червоний -все выходцы израилевы -пусть новые лица будут...
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Еще один идиот. Олигарх - хозяин спортивного клуба, это одно. А олигарх - председатель спортивной федерации, это совсем другое. Во главе федераций должны стоять спортсмены, а уж им решать кого привлекать в спонсоры. А олигархи и так имеют свои спортивные интересы, без всякой зеленой швали
Гутцайт не проти, щоб мільйонери очолювали спортивні федерації України: "Я з радістю піду на цей крок" - Цензор.НЕТ 6954
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Что, думаете миллионеры желают инвестировать в убыточные федерации? Он просто идиот.
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гутцайт, мєндєль, шмигаль-гдє оні іх находят?
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Я поражаюсь какие неуки руководят государством, даже овощ на их фоне далеко не дураком казался.
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Олигархи воруют у государства, и те деньги что они якобы будут платить по факту будут государственными.
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Приоритеты у чувака,явно не здоровые.Чувак,не то,що не бачить угрозу олигополий як явления в жизни Держави,а навпаки выступает их лоббистом не стесняясь.Гутцайт,а дочь свою отдашь в гарем за лямчик бакинских? Гутцайт не проти, щоб мільйонери очолювали спортивні федерації України: "Я з радістю піду на цей крок" - Цензор.НЕТ 9231
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Илан Маск инвестирует в космос,Билл Гейтс в технологии новейшие,а Путлер в танки самальоты и прочее металлоломное хламье.
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Себестоимость добытой нефти у саудитов 17 долларов за баррель,на РАБссии 32.Вопрос простой,кто богаче? Ответ.Саудиты. У саудитов нефть под ногами валяется,крысам кремля надо ковырять скважины глубокие +расстояния бешенные к потребителю Гутцайт не проти, щоб мільйонери очолювали спортивні федерації України: "Я з радістю піду на цей крок" - Цензор.НЕТ 1638
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вау, вот такую мысль уж первый раз услышал, кстати хоть одну фамилию в студию - когда функционер что то платил за спортсменов из своих денег. но есть одна правда, каждый богатый желает себе зарплату в соответствие своего состояния (это про все постсовестские страны)
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Задержанный в Киеве за стрельбу водитель Range Rover уже не в первый раз палит по другим автомобилям23:28, сегодняГутцайт не проти, щоб мільйонери очолювали спортивні федерації України: "Я з радістю піду на цей крок" - Цензор.НЕТ 9014Любитель пострелять по чужим авто. Фото: Facebook/ KyivOperativУстроивший вечером субботы стрельбу на Броварском проспекте Киева мужчина не в первый раз подобным образом преступает закон. Как выяснилось, за ним уже водились расстрелы машин в прошлом.Об этом сообщается в Facebook группы "Киев оперативный".Авторы поста упоминают еще один инцидент с участием водителя Range Rover, случившийся 18 мая прошлого года. Тогда на улице Вербицкого машина такой же марки и с таким же номером, как вчера на Броварском проспекте, атаковала Аudi. Водитель из пневматического ружья расстрелял сидевшего за рулем Аudi. Последний получил две пули в голову, в том числе в лицо. Тогда стрелка задержали инспекторы. Он объяснил, что стрелял из-за конфликта на дороге, хотя никакого конфликта не было. При осмотре авто у него нашли винтовку.Однако следователи Дарницкого райотдела спустили дело на тормозах, так как водителем Range Rover оказался бывший милиционер - их коллега.И в этот раз в "Киеве оперативном" убеждены, что стрелку ничего не будет, "потому что он неприкосновенный". Хотя после задержания в его машине нашли целый арсенал оружия."Скоро будет дома, а уже через некоторое время снова стрелять. Потому что умеет, может, практикует. Неотвратимость наказания в этом случае не работает", - с сожалением констатировали авторы поста.Гутцайт не проти, щоб мільйонери очолювали спортивні федерації України: "Я з радістю піду на цей крок" - Цензор.НЕТ 3447Конфликты на дороге со стрельбой не редкость
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А вот сажать надо не только преступников, но и тех кто их покрывает (причем на удвоенный срок).
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Динамо-Киев настал полный трындец как только угодила в жадные лапы уголовников Суркисят - коорупционер и бандит - "великая сила"... Что получил "Арсенал" от Рабиновича? Ноль на палочке. Тоже что и "Днепр" от Бени. Команды должны нанимать менеджеров и усиленно тренироваться а не ждать халявных бабок от договорных матчей. Я уже "внутренний" футбол лет двадцать не смотрю. Нечего смотреть. Какие то чорнозадые по полю бегают. Типа "!украинский футбол". Пусть за них в Бразилии и Нигерии болеют... Только чемпионат мира.
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Скоро на всіх стовбах України "Олігарх, маю багато вільного часу і грошей щоб стати президентом федерації".
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Петро в керівники федерації преться?
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