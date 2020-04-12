 Шість випадків COVID-19 підтвердили 12 квітня на Рівненщині, сім осіб одужали, - санлікар області Сафонов

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос України, це троє рівнян – дві жінки віком, 58 і 59 років та 48-річний чоловік; двоє мешканок міста Здолбунів віком 44 і 62 роки; 33-річний житель селища Квасилів Рівненського району. Усі інфіковані прямо або опосередковано контактували з раніше зафіксованими хворими на коронавірус.

Загалом сьогодні Рівненський обласний лабораторний центр перевірив 23 зразки на коронавірус.

Таким чином, станом на вечір 12 квітня на Рівненщині 125 випадків захворювання на коронавірус. Географія поширення хвороби:

м.Рівне ( 49),

Сарненський район (37),

Рівненський (19),

Здолбунівський (7),

Дубенський (5),

Радивилівський (4),

Березнівський (2),

Гощанський(1),

Володимирецький (1) райони.

"Найбільше інфікованих віком від 40 до 49 років – 33, від 50 до 59 років – 30", - сказав головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

Серед хороших новин: на Рівненщині одужало 7 людей. До виписки готують ще двох пацієнтів Сарненської ЦРЛ. Чекають результатів повторних ПЛР-тестів. За умови негативного результату, завтра їх випишуть. За словами головного лікаря Сарненської ЦРЛ Василя Іванюка, є така перспектива ще у трьох пацієнтів, результати перших ПЛР-тестів яких негативні.

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