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 Шість випадків COVID-19 підтвердили 12 квітня на Рівненщині, сім осіб одужали, - санлікар області Сафонов

Станом на 20:00 неділі, 12 квітня, в Рівненській області підтверджено 6 нових випадків зараження коронавірусом. Усього в області 125 хворих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос України, це троє рівнян – дві жінки віком, 58 і 59 років та 48-річний чоловік; двоє мешканок міста Здолбунів віком 44 і 62 роки; 33-річний житель селища Квасилів Рівненського району. Усі інфіковані прямо або опосередковано контактували з раніше зафіксованими хворими на коронавірус.
Загалом сьогодні Рівненський обласний лабораторний центр перевірив 23 зразки на коронавірус.
Таким чином, станом на вечір 12 квітня на Рівненщині 125 випадків захворювання на коронавірус. Географія поширення хвороби:

м.Рівне ( 49),

Сарненський район (37),

Рівненський (19),

Здолбунівський (7),

Дубенський (5),

Радивилівський (4),

Березнівський (2),

Гощанський(1),

Володимирецький (1) райони.

"Найбільше інфікованих віком від 40 до 49 років – 33, від 50 до 59 років – 30", - сказав головний санітарний лікар області Роман Сафонов.
Серед хороших новин: на Рівненщині одужало 7 людей. До виписки готують ще двох пацієнтів Сарненської ЦРЛ. Чекають результатів повторних ПЛР-тестів. За умови негативного результату, завтра їх випишуть. За словами головного лікаря Сарненської ЦРЛ Василя Іванюка, є така перспектива ще у трьох пацієнтів, результати перших ПЛР-тестів яких негативні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У глави Сарненської районної держадміністрації Кохана підтвердили коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188530
 
 
 Топ коментарі
 
Ну после сегодняшнего причащения у кремлевских чекистов РПЦ через пару дней будет веселье посерьезнее
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Співвідношення померлих до одужавших в Україні є одним із найгірших у Світі.
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Шесть случаев COVID-19 подтвердили 12 апреля на Ривненщине. Все шестеро инфицированных были пристрелены на месте, не вставая с кушетки. Пора переходить на новый шугоуровень, заезжая мантра перестает вставлять, стало все чаще вспоминает про жратву, нужен препарат посильнее. А то быть беде. Или "к Земле приближается астероид, битком набитый короновирусами", не вздумайте вылазить из-под кроватей как минимум 4 года😱
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Співвідношення померлих до одужавших в Україні є одним із найгірших у Світі.
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Пусть это Вас беспокоит в самую последнюю очередь.
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А почему должно быть по другому. Ваша дура Супрун придумала формулу финансирования медицины...! Теперь ее просто нет....
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Я пока ещё живой и живу в Украине. А сильно недоразвитых просят не скулить....
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Ну тогда не знаю, с первичкой у Супрун отлично вышло, остальное уже зелень похерила.
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Ну после сегодняшнего причащения у кремлевских чекистов РПЦ через пару дней будет веселье посерьезнее
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Звонил сестре. Работает в больнице. Маски закончились. Теперь говорят, покупайте за свой счёт. Это полный пипец..
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Прямой результат этой дебилки Супрун и ее знаменитый программы Деньги ходят за пациентом......Что соевые , натворили.....
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Зебобіки вивозили маски тонами аж до самого березня, але в нестачі масок винна Супрун? Цей зебот геть здурів, несіть нового.
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Шесть случаев COVID-19 подтвердили 12 апреля на Ривненщине. Все шестеро инфицированных были пристрелены на месте, не вставая с кушетки. Пора переходить на новый шугоуровень, заезжая мантра перестает вставлять, стало все чаще вспоминает про жратву, нужен препарат посильнее. А то быть беде. Или "к Земле приближается астероид, битком набитый короновирусами", не вздумайте вылазить из-под кроватей как минимум 4 года😱
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А что, психиатрия? Молчит? Пора им высказать свое мнение. Мир сходит с ума с неимоверной скоростью, можем никого не спасти. Всемирному безумию быть!?
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