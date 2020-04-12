 Затримка дихання на 10 секунд не визначає наявність коронавірусу, - МОЗ

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
"Йдеться про вправу, яка передбачає затримку дихання на 10 секунд. Згідно з поширеною інформацією, якщо людина змогла так протриматися, то інфікування у неї немає. МОЗ розвінчує цей фейк.
"Це дихальна вправа не може визначити відсутність або наявність у вас COVID-19. Зверніться до сімейного лікаря, якщо підозрюєте COVID-19 у себе або близьких", - інформує МОЗ.
"Від початку епідемії COVID-19 поширюється багато міфів про те, як нібито можна вберегтися від хвороби чи самостійно виявити коронавірус в організмі.
Закликаємо: під час появи будь-яких респіраторних симптомів не займатися самолікуванням, а звернутися до сімейного лікаря. Медичні працівники мають чіткий алгоритм дій і зможуть перевірити, чи хворієте ви на COVID-19", - зазначає відомство.
Можете победить короновирус или хотя бы убрать зебилов от власти?
А у вас есть перчатка Силы Воли и сколько в ней уже камней?
Это нужно обязательно прочитать каждому…
Что точно известно о коронавирусе.
1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно.
2. Маски то помогают, то не помогают, их обязательно носить.
3. Магазины закрыты, но их открывают если нужно.
4. В больницы бесполезно с этим идти, но идти обязательно.
5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный.
6. Перчатки не помогут, но они нужны.
7. Все остаются дома, но все гуляют.
8. Еды в супермаркетах полно, но её кому-то не хватает.
9. Вирус на детей не действует, но дети в зоне опасности.
10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно.
11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов.
загрузка...
12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя.
13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя.
14. Полные в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе.
15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства.
16. Больным коронавирусом нельзя выходить, но можно ходить в аптеку и магазин - разъяснил кабинет министров.
17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.
18. Каждый разжигающий панику начинает свое сообщение словами «не хочу разжигать панику, но».
19. Штрафы никак законно не обоснованы, но их выписывают.
20. Штрафы придуманы для нарушающих карантин, но можно штрафовать и тех, кто просто один вышел в парк.
21. Чрезвычайное положение не объявлено, но власти ведут себя так, будто оно есть.
22. На своей машине передвигаться можно, но ее увезут на штрафстоянку.
23. Вирус живёт на разных поверхностях два часа, нет, четыре, нет, шесть, нет, семнадцать дней. Но ему нужна влажная среда. А, нет, уже не нужна.
24. Те, кто уже переболел, больше не будет болеть, но заразиться снова может.
25. Передвижение на автомобиле могут запретить, чтобы не стало плохо, но волноваться не нужно, потому что запретят только тогда, когда будет совсем плохо.
😷
Всем 36и6!
...
Ми ж не знаєм, що нас іще чекає.
Може, якраз після пережитого стресу - щось дуже хороше.
Побачимо.
..
.Чоловік перебував без захисної маски на зупинці громадського транспорту.У Чернівецькій області суд закрив адміністративну справу, якою жителя Кельменецького району притягнули до відповідальності за те, що він в період карантину знаходився без захисної маски на зупинці громадського транспорту.
Як зазначається в судовій ухвалі, 6 квітня о 12.00 чоловік перебував без захисної маски на зупинці громадського транспорту села Нагоряни Кельменецького району, чим порушив вимоги постанови Кабінету міністрів України «Про запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2», повідомляє «УНІАН».
В судовому засіданні чоловік пояснив, що не мав можливості купити в селі захисну маску або виготовити її, тому знаходився на зупинці громадського транспорту без маски на обличчі. Чоловік розкаявся в скоєному.
Суддя Кельменецького районного суду, вислухавши пояснення обвинуваченого ухвалив закрити адміністративну справу за відсутністю в діях чоловіка складу адміністративного правопорушення. Суд постановив, що вказане рішення може бути оскаржене в апеляційному суді.
Пусть хотя бы тренируют дыхание.
Божечки.. Яка ми неосвічена нація (((
https://www.facebook.com/groups/171765793598737/
Меньше 92 это уже проблема с лёгкими или бронхами .
Но короновирус-19 , только тест и не экспресс .
У экспресс точность 60-70% ...