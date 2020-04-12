EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
  11203  93
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2690) Мінздоров'я (1469) фейк (252) COVID-19 (3564) коронавірус (2241)

 Затримка дихання на 10 секунд не визначає наявність коронавірусу, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я назвало фейком дихальну вправу, яка нібито визначає наявність у людини інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про вправу, яка передбачає затримку дихання на 10 секунд. Згідно з поширеною інформацією, якщо людина змогла так протриматися, то інфікування у неї немає. МОЗ розвінчує цей фейк.

Також читайте: База адрес хворих на коронавірус киян - це фейк, - СБУ

"Це дихальна вправа не може визначити відсутність або наявність у вас COVID-19. Зверніться до сімейного лікаря, якщо підозрюєте COVID-19 у себе або близьких", - інформує МОЗ.

"Від початку епідемії COVID-19 поширюється багато міфів про те, як нібито можна вберегтися від хвороби чи самостійно виявити коронавірус в організмі.

Закликаємо: під час появи будь-яких респіраторних симптомів не займатися самолікуванням, а звернутися до сімейного лікаря. Медичні працівники мають чіткий алгоритм дій і зможуть перевірити, чи хворієте ви на COVID-19", - зазначає відомство.

Затримка дихання на 10 секунд не визначає наявність коронавірусу, - МОЗ 01
Затримка дихання на 10 секунд не визначає наявність коронавірусу, - МОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188529
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Надо не менее 15 минут, если сможешь задержать дыхание более 15 минут, то с высокой долей вероятности можно утверждать что у вас коронавируса нет, но вы умерли от задержки дыхания.
 показати весь коментар
 
 
ніколи таку дурню не чула-МОЗ саме створює фейки, щоб їх розвінчувати
 показати весь коментар
 
 
было, я читал где-то недели три назад про такой "тест"
 показати весь коментар
 
 
не,какой-то врач об этом говорил. тут не в том дело, можешь ты или не можешь задержать. он говорил, что нужно задержать на 10 секунд и если во время этой задержки вы закашляетесь, или возникнет такое желание, то, типа, вы возможно больны вирусом.
 показати весь коментар
 
Это верно. Но не всегда получается. Нервишки..
 показати весь коментар
 
2 дні тому сказали в новинах що по китайській статистиці в Китаї 39% курящих і з них тільки 3,2% хворіли цією заразою. В 12 разів менше некурящих, але якщо хворіли то хвороба протікала важче. Правильно тут хтось писав що не треба переставати курити.
 показати весь коментар
 
Про той тест що я читав - було не так. Суть зводилась якщо не зможете 10-20 сек без наслідків затримати дихання (кашель ітд) то у вас проблеми з легенями які в тому числі могли виникнути через короновірус. Але зворотнє (тобто якщо витримали) звісно не означає що у вас немає короновіруса.
 показати весь коментар
 
 
значить МОЗ таки саме створило фейк, щоб його розвінчати
 показати весь коментар
 
 
Міню на насіння туалетного папіру або насіння сала.
 показати весь коментар
 
 
Парень с запасом гречки и макарон познакомится с девушкой с запасом туалетной бумаги и сахара...
 показати весь коментар
 
 
На час карантину вийду заміж. Готую смачно, говорю мало, голова ніколи не болить. )))
 показати весь коментар
 
 
могу и больше , если глубокий вдох , курю пью умеренно
 показати весь коментар
 
 
Спортсмены могут задерживать дыхание на 60-90 секунд.
 показати весь коментар
 
Смотря конечно какие спортсмены. Например те кто занимался или занимается подводным плаванием 3 минуты только так, при полной физической нагрузке. Сейчас я например конечно поиздержался, возраст всё таки. Но полторы минуты с физической нагрузкой ещё могу.
 показати весь коментар
 
2 и сейчас могу. а в студенческие годы на лекциях соревновались на галерке-3.
 показати весь коментар
 
когда-то мог больше четырёх минут. но давно не проверял. возможно потерял сноровку.
 показати весь коментар
 
 
Давайте, спробуйте. Пенсійний фонд вітає героїв.

 показати весь коментар
 
 
3 минуты? Занимались глубинным погружением без кислородных балонов или это у вас с рождения, как данность?
 показати весь коментар
 
А чем занимался, что смог так натренировать?
 показати весь коментар
 
Ничем специально, просто привык не бежать на поводу у своих хотелок. Тогда это называлось тренировать силу воли.
 показати весь коментар
 
И что вы теперь можете своей силой воли сделать?
Можете победить короновирус или хотя бы убрать зебилов от власти?
А у вас есть перчатка Силы Воли и сколько в ней уже камней?
 показати весь коментар
 
я сейчас проверил. полторы минуты, больше не могу. если потренироваться. думаю до двух дотянул бы. не курю 8 лет, но, до этого стаж курения был больше 20 лет. думаю неплохо, как для бывшего курильщика.)
 показати весь коментар
 
Это наверное без физической нагрузки. Без всякого движения. Если Вы никогда не занимались подводным плаванием, то с нагрузкой, например плыть под водой с моноластой, то вряд-ли продержитесь и 40 секунд. Проведите эксперимент, возьмите гантели хотя бы по 5 кг. Качайтесь задержав дыхание. 40 секунд думаю будет пределом. Только без обмана. А так, не двигаясь можно и 4-4.5 минуты продержаться. Но тоже зависит от возраста и "излишеств всяких нехороших" ☺️
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Але якщо ти голосував за Зеленського- то цілком можеш запідозрити у себе синдром Дауна.
 показати весь коментар
 
 
Це кращі шанси на те, щоб швидше позбутись того кого вибрали по недорузумінню.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ага, синдром #соєвогоДауна Задержка дыхания на 10 секунд не определяет наличие коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6590
 показати весь коментар
 
Afanasiy, що там у вас, кажуть на могилку Мотороли знов насрали?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
кацахол, і коли ж це ти встиг до нас у гості навідатись? Задержка дыхания на 10 секунд не определяет наличие коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3266
 показати весь коментар
 
У 30% заболевших пропадает обоняние у других 30% заболевших пропадает вкус, самый простой способ проверить больны ли вы на короновирус, встать утром засунуть палец в жопу понюхать если вы почувствовали запах, облизать проверить почувствовали ли вы вкус, если да значит с вероятностью 60% вы здоровы если нет бегите сдавать анализы в больницу... Задержка дыхания на 10 секунд не определяет наличие коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9259
 показати весь коментар
 
 
Это упражнение для зедебилов, на них не надо тесты тратить,пусть себе этим методом определяют. Больше людям достанется.
 показати весь коментар
 
Чрезвычайно важно! Новые данные о коронавирусе COVID-19.
Это нужно обязательно прочитать каждому…
Что точно известно о коронавирусе.
1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно.
2. Маски то помогают, то не помогают, их обязательно носить.
3. Магазины закрыты, но их открывают если нужно.
4. В больницы бесполезно с этим идти, но идти обязательно.
5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный.
6. Перчатки не помогут, но они нужны.
7. Все остаются дома, но все гуляют.
8. Еды в супермаркетах полно, но её кому-то не хватает.
9. Вирус на детей не действует, но дети в зоне опасности.
10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно.
11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов.
загрузка...
12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя.
13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя.
14. Полные в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе.
15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства.
16. Больным коронавирусом нельзя выходить, но можно ходить в аптеку и магазин - разъяснил кабинет министров.
17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.
18. Каждый разжигающий панику начинает свое сообщение словами «не хочу разжигать панику, но».
19. Штрафы никак законно не обоснованы, но их выписывают.
20. Штрафы придуманы для нарушающих карантин, но можно штрафовать и тех, кто просто один вышел в парк.
21. Чрезвычайное положение не объявлено, но власти ведут себя так, будто оно есть.
22. На своей машине передвигаться можно, но ее увезут на штрафстоянку.
23. Вирус живёт на разных поверхностях два часа, нет, четыре, нет, шесть, нет, семнадцать дней. Но ему нужна влажная среда. А, нет, уже не нужна.
24. Те, кто уже переболел, больше не будет болеть, но заразиться снова может.
25. Передвижение на автомобиле могут запретить, чтобы не стало плохо, но волноваться не нужно, потому что запретят только тогда, когда будет совсем плохо.
😷
 показати весь коментар
 
 
Можно не ходить на работу, но это не значит, что тебя не могут уволить за прогулы
 показати весь коментар
 
 
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
 показати весь коментар
 
 
Ерунда, там смертность несчастных 40 процентов.
 показати весь коментар
 
Оно и не удивительно, у него ж две жоппы Задержка дыхания на 10 секунд не определяет наличие коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1973
 показати весь коментар
 
 
У него кроме этого места, больше ничего нет.
 показати весь коментар
 
Почему сметают с полок туалетную бумагу? Потому что на одного чихнувшего - сто обделавшихся..
 показати весь коментар
 
Мне рулона на месяц хватает , какаю строго по утрам
 показати весь коментар
 
Кетайці носили з собою маленькі рулончики т/п і відривали шматочки для відкривання дверей, натискання на кнопки ліфтів тощо. І тут же викидали. Це дешевше ніж користуватися рукавичками і викидати їх щоразу. Інші не зрозуміли в чому прикол і побігли скуповувати т/п упаковками.
 показати весь коментар
 
 
Задержка дыхания определяет, что человек здоров. Он может быть насителем, но и быть здоровым.
 показати весь коментар
 
На 10 сек. треба затримувати дихання, це щоб гикалка пройшла. Мене цьому трюку колись у дитинстві бабця навчила.
 показати весь коментар
 
 
Не нада ...
Ми ж не знаєм, що нас іще чекає.
Може, якраз після пережитого стресу - щось дуже хороше.
 показати весь коментар
 
Ця вправа дійсно не показує навність чи відсутність вірусу в людини. Ця вправа показує початок і наявність чи відсутність запалення легень. Навіщо ця стаття?????????????????
 показати весь коментар
 
 
напевно, щоб люди самі собі не встановлювали "діагнози", та і не розслаблялись.
 показати весь коментар
 
А ніхто і не стверджував, що ця вправа здатна виявити COVID-19; вона може сигналізувати про наявність проблеми з легенями (зокрема розвиток пневмонії, яку викликає COVID-19).
 показати весь коментар
 
 
НА БУКОВИНІ СУД ВИЗНАВ НЕЗАКОННОЮ ВИМОГУ НОСИТИ МАСКИ
..
.Чоловік перебував без захисної маски на зупинці громадського транспорту.У Чернівецькій області суд закрив адміністративну справу, якою жителя Кельменецького району притягнули до відповідальності за те, що він в період карантину знаходився без захисної маски на зупинці громадського транспорту.

Як зазначається в судовій ухвалі, 6 квітня о 12.00 чоловік перебував без захисної маски на зупинці громадського транспорту села Нагоряни Кельменецького району, чим порушив вимоги постанови Кабінету міністрів України «Про запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2», повідомляє «УНІАН».

В судовому засіданні чоловік пояснив, що не мав можливості купити в селі захисну маску або виготовити її, тому знаходився на зупинці громадського транспорту без маски на обличчі. Чоловік розкаявся в скоєному.

Суддя Кельменецького районного суду, вислухавши пояснення обвинуваченого ухвалив закрити адміністративну справу за відсутністю в діях чоловіка складу адміністративного правопорушення. Суд постановив, що вказане рішення може бути оскаржене в апеляційному суді. Затримка дихання на 10 секунд не визначає наявність коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3150
 показати весь коментар
 
 
это мыролюбная реформа здравоохранения.
 показати весь коментар
 
Это же методика зелебобиков. Практика подтверждает, что разубедить их невозможно.
Пусть хотя бы тренируют дыхание.
 показати весь коментар
 
а хтось в це вірив???
Божечки.. Яка ми неосвічена нація (((
 показати весь коментар
 
 
Порегочіться на здоров'я!
https://www.facebook.com/groups/171765793598737/
 показати весь коментар
 
Тут дыма без огня не бывает - шла речь о том, что при пневмонии, делая глубокий вдох возникает боль в груди и кашель.
 показати весь коментар
 
 
Якщо раніше "пук" маскували кашлем, то тепер - кашель пуком.
 показати весь коментар
 
 
А задержка после выдоха . на 30 секунд - определяет .
 показати весь коментар
 
А вот в мибилах есть прога по измерения кислорода в крови ...
Меньше 92 это уже проблема с лёгкими или бронхами .
Но короновирус-19 , только тест и не экспресс .
У экспресс точность 60-70% ...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору