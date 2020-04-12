 В Італії 11 квітня від COVID-19 померла 431 людина, це найменша добова кількість смертей із 19 березня

Це найменше число більш ніж за три тижні, з 19 березня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Загальна кількість померлих в Італії сягнула 19 899, повідомило Агентство цивільного захисту країни. Більше померлих лише у США.
Також зростає кількість тих, хто не потребує перебування у відділенні інтенсивної терапії, і загалом навантаження на лікарні зменшується, повідомив керівник служби цивільного захисту Анжело Борреллі.
Нагадаємо, 20 українських лікарів поїхали на два тижні в Італію для надання допомоги.
Узагальнюючи, з цифрами і фактами в руках там показано, що коронавірусна істерія, - це швидше психопатологічна проблема, а не інфекційна.
Дуже цікаво було ознайомитися. Там є переклад російською.
Французское исследование пришло к выводу, что летальность COVID-19 существенно не отличается от ОРВИ, вызванных ранее известными коронавирусами. Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, пришло к аналогичному выводу даже для китайского города Ухань.От 50% до 80% пациентов с положительным результатом теста не имеют симптомов болезни, более 90% людей с положительным результатом теста обходятся без тяжёлых симтомов. Поэтому нет повода говорить об «отсутствии иммунитета» у населения.Страны без карантинов и запретов на контакты, такие как Япония, Южная Корея и Швеция, не испытали более негативного развития событий, чем остальные. Это может поставить под сомнение эффективность таких далеко идущих мер.
путєноїди казали, що віруса, епідемії, пандемії немає, а є лише бажання міровой закуліси не дати путєну прийняти парад на красній площі.
Такі показники Кабінет міністрів заклав у проєкті змін до державного бюджету, який подав на розгляд Верховної Ради. Нардепи мають розглянути цей документ завтра, 13 квітня.
Основні макроекономічні показники, які закладені в оновлений держбюджет-2020:
ВВП - мінус 3,9% (попередній прогноз - плюс 3,7%).
Безробіття - 9,4% (попередній прогноз - 8,1%).
Падіння реальної зарплати - 0,3%.
Середньорічний курс долара - 29,5 грн (попередній прогноз - 27 грн).
Інфляція: 2020 рік - 8,7% , 2021 рік - 5% (попередній прогноз на 2020 рік - плюс/мінус 5%). Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/padinnya-ekonomiki-y-zarplati-ta-zrostannya-inflyaciyi-yaki-pokazniki-kabmin-zaklav-v-onovlenomu-derzhbyudzheti-1526418.html
Але коли США потрібно розвалити СРСР або рашку, тоді США піднімають ціни на нафту, рашка автоматом підстроється і починає гнути пальці, а потім США повертають ціни до нормального рівня - меньше 20 доларів.
Запам"ятай - меньше 20 доларів.
Поправ єслішонетак.
Але ж ми живемо надією, що карантин - то тимчасово, і все стане як раніше.
А не стане. Бо ця зараза може лишитися з людством назавжди. Без вакцини і надійного імунітету у більшості населення нам доведеться звикати до нової реальності, де може бути заборонені масові заходи і розваги, де кількість контактів повинна буде дуже зменшитися, де масочний, антисептичний і рукавичний режими стануть буденністю.
Хорошо что в Италии пошло на спад, но это еще не конец.
Repubblica: Разведка Италии бьет тревогу, граждан страны просят за 200 евро сказать спасибо России за гуманитарную помощь читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":
https://www.dialog.ua/world/205097_1586692714
Динамика, летальность
и это 431 человек, которые уже сегодня не радуется и не имеет этой надежды...навсегда...