 В Італії 11 квітня від COVID-19 померла 431 людина, це найменша добова кількість смертей із 19 березня

Це найменше число більш ніж за три тижні, з 19 березня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Загальна кількість померлих в Італії сягнула 19 899, повідомило Агентство цивільного захисту країни. Більше померлих лише у США.

Також зростає кількість тих, хто не потребує перебування у відділенні інтенсивної терапії, і загалом навантаження на лікарні зменшується, повідомив керівник служби цивільного захисту Анжело Борреллі.

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Нагадаємо, 20 українських лікарів поїхали на два тижні в Італію для надання допомоги.