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 У Миколаївській області виявили два нові випадки COVID-19, - ОДА

У Миколаївській області виявили ще два нові випадки коронавірусу. Таким чином, загальна кількість хворих збільшилася до чотирьох.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

ДУ "Миколаївський обласний лабораторній центр МОЗ України" повідомляє, що за фактом виявлення 2 підтверджених випадків на короновірусну інфекцію COVID-19 у мешканців с.Воронівка Вознесенського району проведено епідеміологічне розслідування із застосуванням лабораторних методів досліджень

Визначено коло контактних осіб із хворими, 11.04.2020 всього обстежено 31 особу, матеріал для проведення досліджень доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України".

За результатами лабораторних досліджень 12.04.2020 виявлено 2 підтверджених випадки COVID-19 серед обстежених контактних осіб.

Обидві контактні особи відносяться до тісного кола спілкування з хворими за релігійною ознакою (сумісні служіння на дому).

З них одна особа мешкає у с.Воронівка, друга – у м.Вознесенську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два випадки COVID-19 зафіксовано в Миколаївській області, - Ляшко

Зараз продовжуються протиепідемічні заходи  та проводиться визначення розширеного кола контактних осіб з метою їх лабораторного дослідження.

До 11 квітня Миколаївська область залишалася єдиною в Україні, де не фіксували випадків коронавірусу. Першими інфікованими стали дві жінки з Вознесенського району, які повернулися з Польщі. Їх госпіталізували в реанімаційне відділення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188524
 
 
 Топ коментарі
 
"Ну, слава богу", - подумал Ляшко.
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Нет, Ляшко завез короновирус.
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Ага. Тесты нормальные взяли и понеслась....
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Ага. По информации НикВести, больные поступили в Николаевскую областную инфекционную больницу 9 апреля. Итого 4 уже подтверждено и еще 5 ждут повторного подтверждения.
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Ну вот и "сказочке" конец В Николаевской области обнаружили два новых случая COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 9861. А кто верил, тот зебил
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Сглазили стопудово это команда клоуна распростроняет коровавирус.после визита Ляшка уже 2 случая
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это Зеля завез к нам корону , он позавчера говорил что такое кругом есть ,а в Николаеве нет
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то до вас гастарбайтеров не пускали, а як як голо-бубачка сказав, що "нє порядок" - завезли...
ну, от тепер і у вас почалось.
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не будет у нас , волна короны прошла в Ноябре , Я сам переболел
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и больше не будет , только завозные , местные переболели еще в ноябре декабре
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на базе николаева пора создать площадку борьбы с короной : опыт передать, крови перелить, как закопать, чтобы не вылезло из-под...
вот, не только ментами известна область
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Как и в Харькове, сюда его давно кацапы позавозили и непосредственно китайцы.
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Невже 4 теста дЕрьмак забув вкрасти?!
як це так?
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Из-за гриппа и пневмонии в январе 2020 года в Украине умер 621 человек , статистики за прошлый год нет
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тесты когда появятся? Уже месяц как зедебил клянется что завозит и завозит их, а тестов так и нет как и масок. Может слуги народа и их родственники никак не могут нажраться этими тестами. Может хватить воровать?
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ДАП тоже держался пока туда не приехал Муженко
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Говорили же вам не нужно пускать Ляжка в Николаев. Ну теперь вот радуйтесь. Теперь власть спокойна
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Грустно/, что голосовали за Зеленского
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Вывернули Николаевскую область наизнанку и таки нашли.
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которые вернулись из Польши

как можно в 80 лет ездить на заработки? и вообще ездить куда-то?
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Так як вони почали рити під область, то може і краще, що знайшли. Тепер всі заспокоїлись у Києві. А вірус, звісно і був і є. Тест системи ще погані і не здатні виявляти, процент помилок великий. Потім все буде, але поки що ось так. Як маємо.
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тест не ідеальний, отже чим більш тестують, тим більше випадків
що не має відношення до реальності
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Просто женщины ( мать и дочь) сочинили, что были в Польше, вот им и сделали ПЦР. А на утро: ни в какой Польше не были. Врачи же спрашивают: был в Испании? была в Италии? а,нет - сиди.
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Думаю, что глава Николаевской ОДА, слова Ляшка на селекторке - "И чтобы никакого мне коронавируса в области не было", воспринял буквально.
Поэтому короновирус в Николаевской области находят теперь с болшим трудом.
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віруси були, є, і будуть
з цим треба змиритися, як змирилися з грипом, не панікувать і завжди буть готовим перейти в вічність, туди і без вірусу щодня ешелони відходять
а розбаланс у природі викликаний глобальним потеплінням, далі буде
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