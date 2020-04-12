 У Миколаївській області виявили два нові випадки COVID-19, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

ДУ "Миколаївський обласний лабораторній центр МОЗ України" повідомляє, що за фактом виявлення 2 підтверджених випадків на короновірусну інфекцію COVID-19 у мешканців с.Воронівка Вознесенського району проведено епідеміологічне розслідування із застосуванням лабораторних методів досліджень

Визначено коло контактних осіб із хворими, 11.04.2020 всього обстежено 31 особу, матеріал для проведення досліджень доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України".

За результатами лабораторних досліджень 12.04.2020 виявлено 2 підтверджених випадки COVID-19 серед обстежених контактних осіб.

Обидві контактні особи відносяться до тісного кола спілкування з хворими за релігійною ознакою (сумісні служіння на дому).

З них одна особа мешкає у с.Воронівка, друга – у м.Вознесенську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два випадки COVID-19 зафіксовано в Миколаївській області, - Ляшко

Зараз продовжуються протиепідемічні заходи та проводиться визначення розширеного кола контактних осіб з метою їх лабораторного дослідження.

До 11 квітня Миколаївська область залишалася єдиною в Україні, де не фіксували випадків коронавірусу. Першими інфікованими стали дві жінки з Вознесенського району, які повернулися з Польщі. Їх госпіталізували в реанімаційне відділення.