 У Миколаївській області виявили два нові випадки COVID-19, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА, передає Цензор.НЕТ.
ДУ "Миколаївський обласний лабораторній центр МОЗ України" повідомляє, що за фактом виявлення 2 підтверджених випадків на короновірусну інфекцію COVID-19 у мешканців с.Воронівка Вознесенського району проведено епідеміологічне розслідування із застосуванням лабораторних методів досліджень
Визначено коло контактних осіб із хворими, 11.04.2020 всього обстежено 31 особу, матеріал для проведення досліджень доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України".
За результатами лабораторних досліджень 12.04.2020 виявлено 2 підтверджених випадки COVID-19 серед обстежених контактних осіб.
Обидві контактні особи відносяться до тісного кола спілкування з хворими за релігійною ознакою (сумісні служіння на дому).
З них одна особа мешкає у с.Воронівка, друга – у м.Вознесенську.
Зараз продовжуються протиепідемічні заходи та проводиться визначення розширеного кола контактних осіб з метою їх лабораторного дослідження.
До 11 квітня Миколаївська область залишалася єдиною в Україні, де не фіксували випадків коронавірусу. Першими інфікованими стали дві жінки з Вознесенського району, які повернулися з Польщі. Їх госпіталізували в реанімаційне відділення.
ну, от тепер і у вас почалось.
вот, не только ментами известна область
як це так?
как можно в 80 лет ездить на заработки? и вообще ездить куда-то?
що не має відношення до реальності
Поэтому короновирус в Николаевской области находят теперь с болшим трудом.
з цим треба змиритися, як змирилися з грипом, не панікувать і завжди буть готовим перейти в вічність, туди і без вірусу щодня ешелони відходять
а розбаланс у природі викликаний глобальним потеплінням, далі буде